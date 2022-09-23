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Первая победа Франции, Турция почти проиграла Люксембургу, Казахстан досрочно вышел из группы – самое главное из Лиги наций

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У «Барсы» три игрока с повреждением.

Плавно заканчивается групповой этап Лиги наций-2022/23: в четверг сыграли порцию матчей предпоследнего тура.

Держите все самое главное.

Зайнутдинов из ЦСКА – главный герой матча с Беларусью. Казахстан досрочно вышел из группы 

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов принес Казахстану важнейшую победу над белорусами (2:1). Это 10-й мяч Бахтиера за национальную команду – 24-летний игрок занимает третье место в списке лучших бомбардиров Казахстана. Впереди Руслан Балтиев (13 голов) и Виктор Зубарев (12).

Казахстан не проигрывает уже 5 матчей подряд: досрочно выиграли группу и оказались в плей-офф Лиги наций. Там они сыграют за выход на Евро-2024 с победителями других групп лиги С. Финальная часть турнира пройдет в июне 2023-го. Хозяина финальной стадии выберут среди сборных, вышедших в этот раунд.

«Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!» – отреагировал в твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

А вот у белорусов все плохо: не побеждают 5 матчей подряд – главный тренер сборной Георгий Кондратьев вынужден хвалить только соперника.

«Уступили в единоборствах и допустили ошибку в решающий момент игры – просил не разыгрывать от ворот, попали под прессинг, получили второй гол. Сложно что-то говорить. Во втором тайме у нас не получилась игра. Те замены, которые мы произвели, не только не усилили нашу игру в атаке – мы стали играть хуже.

Нам и раньше было сложно играть в Казахстане, а сейчас у вас футбол развивается, что доказывают последние результаты. Думаю, вы на правильном пути», – сказал Кондратьев после игры.

Первая победа Франции в Лиге наций – над Австрией. Жиру и Мбаппе гонятся за лучшими бомбардирами

Французы наконец выиграли в Лиге наций: до этого была 4-матчевая серия без побед. Австрийцам прилетело от Килиана Мбаппе и вечного Оливье Жиру. Нападающий «ПСЖ» уже вошел в десятку лучших бомбардиров сборной – это его 28-й мяч в 58 играх, столько же забил Юрий Джоркаефф за 82 матча.

Жиру осталось всего 2 мяча до рекорда Тьерри Анри по голам за сборную – 49 против 51. Анри провел за французов 123 матча. Жиру пока – 113.

Но и без грустных моментов не обошлось: у французов травмировались вратарь Майк Меньян (его заменили в перерыве) и новичок «Барселоны» Жюль Кунде – перед заменой он сел на газон из-за дискомфорта.

Франция занимает 3-е место с пятью очками, у австрийцев 4 балла. Лидирует Хорватия (10 очков), на втором месте Дания (9).

Турция вырвала ничью с Люксембургом – 3:3 с автоголом

Турция и Люксембург организовали триллер  – 6 голов и море эмоций. Номинальные аутсайдеры всегда выходили вперед – а еще обиднее, что пустили необязательный автогол на 39-й минуте: в свои ворота срезал защитник Максим Шано, выступающий в МЛС.

Турция сравняла только на 87-й усилиями полузащитника Исмаила Юксека – ему 23 года, «Фенербахче» нашел его во втором турецком дивизионе. В турнирной таблице мало что поменялось: турки лидируют (13 очков), а Люксембург – сразу за ним (8).

А что в других матчах дня?

• Бельгия выиграла у Уэльса 2:1. В очередной раз блистал Кевин де Брюйне: у него 7 (1+6) очков по системе «гол+пас» в пяти последних играх за «Ман Сити» и сборную.

• Голландцы на классе переиграли Польшу – 2:0. И вновь проблемы для «Барселоны»: повреждение получил Мемфис Депай, у Де Йонга – легкий дискомфорт в мышцах.

• Гол Эриксена не помог датчанам разобраться с Хорватией – уступили 1:2 и очутились на втором месте в группе.

Фото: REUTERS/Yves Herman, Murad Sezer, Christian Hartmann, Pavel Mikheyev

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