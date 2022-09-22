Пишут, финал ЛЧ может пройти в США, а матчи группового этапа – на Ближнем Востоке. Чеферин пока все отрицает

Ждать новых реформ?

На днях As сообщил, что УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки. За расширение футбольной географии также выступила Ассоциация европейских клубов (ECA) – таким путем хотят увеличить доходы от продажи спонсорских и телевизионных прав. Ранее финалы ЛЧ никогда не проводились за пределами Европы.

Есть и другая версия: ряд матчей группы хотят провести в Китае или на Ближнем Востоке, а плей-офф – только в Европе

А вот инсайд The Athletic: ряд матчей Лиги чемпионов могут провести в США, Китае или на Ближнем Востоке – это наиболее крупные рынки, которые нужны УЕФА. Так планируют расширить аудиторию. Инициативу поддерживают боссы некоторых влиятельных клубов, в том числе президент «ПСЖ» и член исполнительного комитета УЕФА Нассер Аль-Хелайфи.

При этом в УЕФА понимают, что идея не понравится европейским фанатам – в связи с этим планы строят только на матчи группового этапа, решающие встречи оставят в привычном виде.

The Athletic добавил: рассматривают и другой вариант расширения аудитории – перенес за пределы Европы Суперкубка УЕФА. В мини-турнире будут участвовать последний победитель Лиги чемпионов и еще три «ведущие команды».

The Guardian добавил деталей: в новом турнире сыграют победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС – очередная отсылка к США. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола.

«Мы никогда не обсуждали такую идею». Чеферин говорит, что ЛЧ за пределами Европы не планируют

Официально о реформах, конечно, не сообщают – президент УЕФА Александер Чеферин говорит, что матчей ЛЧ вне Европы не будет.

«При всем уважении к средствам массовой информации, иногда там появляются просто невозможные новости. Мы никогда не обсуждали такую идею. Но вдруг в каком-то медиа пишут, что это произойдет, хотя вопрос даже не поднимался. Идите и спросите об этом у УЕФА напрямую.

Я был бы в курсе, если бы проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы обсуждалось. Но я ничего об этом не знаю», – сказал Чеферин.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marc Schueler, IMAGO/David Klein