Сенсации на старте топ-лиг: «Унион» лидирует, «Удинезе» с «Лорьяном» в тройке, «Брайтон» в зоне ЛЧ

А в РПЛ удивляет «Ростов».

Европейские чемпионаты ушли на паузу для матчй сборных, это отличный момент, чтобы взглянуть на промежуточные таблицы и зафиксировать главные сюрпризы с неожиданностями.

Да, отрезок пока небольшой, но все же первые выводы делать можно. А в перерыве на чемпионат мира мы обязательно сравним, кто из открытий сезона остался наверху.

Англия

• Непривычный лидер – все-таки мы отвыкли видеть «Арсенал» на самом верху. Команда Микеля Артеты выиграла все матчи кроме одного – проиграли в гостях «МЮ» в начале сентября. Шесть других = шесть побед!

• «Брайтон» – в топ-4, то есть в зоне Лиги чемпионов, вполне удивляет даже со знанием, что это команда Грэма Поттера, заслужившего приглашение в «Челси». Прошлый сезон они закончили девятыми, сейчас идут по графику с двумя очками в среднем за игру – такой обычно как раз и приводит в Лигу чемпионов.

• «МЮ» при Эрике тен Хаге прогрессирует и на фоне старта с последним местом после двух туров появление в пятерке – тоже неожиданность. Тем более с победами над «Ливерпулем» (не попал на картинку, потому что плетется на восьмом) и «Арсеналом».

• «Фулхэм» здесь точно неожиданно: команда Марку Силвы уже успела сыграть вничью с «Ливерпулем», а Александар Митрович с шестью голами – третий бомбардир, больше забили только Харри Кейн и могучий Эрлинг Холанд.

Испания

«Реал» и «Барселона» все же не дают забыть классику и держатся наверху вместе, «Атлетико» пока седьмой – но мы отмечаем положительные неожиданности.

• «Бетис» и «Атлетик» переписывают клубную историю. Для севильцев текущий результат по очкам и победам – лучший старт с сезона-1934/35, а баски так хорошо не начинали 27 лет.

• «Осасуна» тоже идет по историческому графику – правда, в последнем матче дома проиграла «Хетафе» и чуть подпортила впечатление перед паузой. «Вильярреал» в этом сезоне блещет обороной: всего два пропущенных за шесть туров, меньше лишь у «Барсы» (один).

Италия

В зоне ЛЧ нет «Интера», «Ювентуса», «Милана» и «Ромы» (им на пятом-шестом наверняка низковато), а тур перед паузой стал историческим: эти четыре команды одновременно проиграли впервые за 67 лет. Зато:

• «Наполи» и «Аталанта» в этом сезоне не проиграли ни одного матча – обе команды накопили пять побед при двух ничьих и лидерство в турнирной таблице.

• «Лацио» Маурицио Сарри заскочил в зону ЛЧ – хоть пока и в параллель не справляется в ЛЕ (сгорели на днях в гостях датскому «Митьюлланду» – 1:5).

• «Удинезе» после победы над миланским «Интером» даже полидировал – благодаря решающему голу экс-игрока ЦСКА Яки Бийол. Но и третье место впечатляет.

Германия

Да, «Бавария» не первая – команда Юлиана Нагельсманна не выигрывает четыре тура Бундеслиги подряд и пропустила вперед конкурентов. Нужна масштабная работа над ошибками. Отсюда и главная сенсация стартового отрезка в Европе:

• «Унион» – лидер! Предыдущий раз берлинцы лидировали были первыми в 1970-м – еще в высшей лиге ГДР. Команда продолжает прогрессировать при тренере Уроше Фишере, в том числе они уже остановили саму «Баварию» – сыграли вничью в начале сентября.

• «Фрайбург» успешно сражается и в чемпионате, и в еврокубках (две победы в двух матчах в группе ЛЕ с разницей мячей 5:1) – в Бундеслиге идет в трех очках от первого места. «Хоффенхайм» с новым тренером Андре Брайтенрайтером взлетел и проиграл лишь дважды – двум «Боруссиям», оба раза на выезде.

• В топ-6 сразу две «Боруссии» – для дортмундской это привычно, а менхенгладбахская под руководством Даниэля Фарке (который зимой тренировал «Краснодар», но в марте покинул клуб) мчит вверх и приближается к зоне ЛЧ.

Франция

«ПСЖ» Кристофа Гальтье набирает обороты: семь побед в восьми матчах, всего четыре пропущенных и разница мячей +22. «Марсель» Игора Тудора не отпускает: через два тура очная ставка. Любопытнее ниже:

• «Лорьян» после возвращения из второй лиги дважды финишировал 16-м неподалеку от зоны вылета, а теперь вдруг стартовал третьим, в том числе уже обыграли более статусный «Лион». Победный гол там положил самый яркий атакующий игрок «Лорьяна»: нигериец Терем Моффи третий сезон подряд забивает больше всех, сейчас уже есть шесть мячей.

• Единственное поражение «Лорьяна» – от «Ланса», причем получили смачные 2:5. Потому что «Ланс» продолжает прогрессировать и после седьмого места в прошлом сезоне забрался еще выше. Сразу после паузы предстоит отбиваться от «Лиона».

Россия

По лидеру никаких сомнений: у «Зенита» лучший старт в истории РПЛ.

• Главный преследователь – внезапно «Ростов». У Валерия Карпина сейчас в работе сборная, но клуб на перерыв он оставил в полном порядке: связка Даниила Уткина с Николаем Комличенко работает шикарно, Дмитрий Полоз добавляет с игры и с пенальти, Данил Глебов ведет в центре поля – ростовчане сколотили яркую банду. Которой сразу после паузы ехать в Петербург.

• Казалось, «Краснодар» завис между концепциями и слишком много (не всегда по делу) атакует судей – но все же ключевые механизмы в полном порядке, а Эдуард Сперцян по-настоящему расцвел, когда получил достаточно свободы.

• Даже без Владимира Федотова «Сочи» не сильно сбавляет: пока не очень похоже на борьбу за медали, но это все же уверенное место в верхней половине – уже достойно.