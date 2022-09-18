Головин забил впервые в сезоне – в падении головой! Черчесов уже называет его ветераном «Монако»

По-прежнему хочет в топ-клуб.

Александр Головин поучаствовал в разгромной победе «Монако» над «Реймсом» (3:0) – впервые забил в сезоне-2022/23. На 47-й минуте матча россиянин в падении замкнул навес защитника Акселя Дисаси – получилось красиво.

В конце матча монегаски забили еще два усилиями Минамино и Бен-Йеддера и добились третьей подряд победы в чемпионате. Пока команда Филиппа Клемана замыкает пятерку Лиги 1, снизу подпирает «Лион» с матчем в запасе.

В ЛЕ «Монако» неожиданно уступил «Ференцварошу», но теплой встрече Головина с Черчесовым это не помешало

«Монако» набрал ход в чемпионате, но в Лиге Европы пока есть проблемы. На днях получили неожиданные 0:1 от «Ференцвароша» Станислава Черчесова – все решил мяч полузащитника Балинта Вечеи.

Александр Головин провел на поле 73 минуты: нанес 2 удара (один из них – в створ) и сделал 2 передачи под удар. Традиционно был одним из лучших в составе «Монако», хотя команда играла средне.

Сам Александр оценил выступление всего на 3 балла из 5. «Мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали. Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать. Из-за этого «Ференцварошу» было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного.

В каких-то моментах не хватило везения – когда Якобс с трех метров не забил. Вратарь хорошо сыграл. Где-то свежести, может, не хватило – очень много матчей, и тяжело проводить 90 минут на топовом уровне. И в целом играли далеко не на своем уровне – потому такой результат», – сказал Головин после игры.

Потом Черчесов поделился деталями беседы с российским полузащитником:

– С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Почти вся острота шла от него. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял. Неслучайно тренер «Монако» поменял в перерыве фланг без Головина. Нам помогло, что мы знаем Сашу изнутри, поэтому было легче к нему готовиться.

– Саша сильно изменился?

– Взрослеет. Ему уже 26 лет – ветеран команды. Рад, что Саша здоров, постоянно играет. Но и рад, что он нам не забил.

Головин сейчас не только кайфует от Месси, но и с удовольствием смотрит Медиалигу

Недавно Александр дал большое интервью «Спорт-Экспрессу» – вот несколько ярких деталей.

• У Головина в этом сезоне еще есть ассист с «ПСЖ» – сделал его после потери от Лео Месси.

«У него мяч отобрал наш парень в нереальном подкате! Но Месси – он и есть Месси, супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Постоянно находятся между линиями, ищут зоны, где могут получить мяч и не терять лишнего времени. Ты смотришь на игроков такого уровня и видишь, что они принимают мяч сразу с разворотом для того, чтобы атаковать. Никогда не вижу, чтобы кто-то принимал спиной к чужим воротам и пасовал назад. Они как хищники – думают только о том, чтобы забить или отдать голевую передачу», – восторгается Александр.

• Иногда полузащитник «Монако» даже посматривает Медиалигу: «Лежишь перед игрой в отеле, делать нечего – включишь, посмотришь матчи. Все как в настоящем, реальном, живом футболе – только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится. Думаю, это только начало и медиафутбол будет развиваться очень серьезно.

• Но сам туда, конечно, не собирается – по-прежнему мечтает о европейском гранде:

– Всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», «Манчестер», «Реал», «Барсу»...

– Читал, что ты отказался от перехода в «Вест Хэм» и еще ряда клубов. То есть попасть именно в АПЛ для тебя не принципиально?

– Попасть в АПЛ, конечно, круто, это очень сильный чемпионат. Но думаю, что там есть большая разница между первой пятеркой и командами ниже 10-12 места.

Что касается «Вест Хэма», то нельзя сказать, что я не захотел. Там не было конкретного предложения. Не дошло до того, чтобы меня спрашивали – готов перейти или нет.

​​Фото: eastnews.ru/IMAGO/Federico Pestellini/Imago Sport and News; globallookpress.com/Panoramic