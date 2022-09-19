Мюллеру не хватает Левандовского.

«Бавария» в 7-м туре Бундеслиги проиграла «Аугсбургу» на выезде (0:1) – это первое поражение мюнхенцев в сезоне.

За команду Юлиана Нагельсманна несколько тревожно – сейчас она идет в чемпионате на четвертом месте и отстает от лидирующего «Униона» (!) на пять очков.

Что вообще происходит?

«Бавария» не выиграла 4 матча Бундеслиги подряд – мешает реализация. Мюллер подтверждает: не хватает Левандовского

Матч с «Аугсбургом» продлил серию «Баварии» без побед – она достигла четырех игр. До этого «Бавария» сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). Предыдущий раз такая неудачная серия накрывала команду в 2001-м – 21 год назад.

Главная причина проблем – плохая реализация . «Аугсбургу» не забили вообще (впервые с февраля 2020-го), а вратарь Рафал Гикевич спас три выхода один на один. По воротам дважды бил даже Мануэль Нойер – пробить Гикевича все равно не удалось.

«Аугсбург» превзошел «Баварию» даже по ожидаемым голам (2,21 против 1,82 xG), в трех предыдущих матчах преимущество мюнхенцев было очевидным: 2,30 – 1,19 xG со «Штутгартом», 1,38 – 0,44 xG с «Унионом» и громадные 3,17 – 0,55 xG против «Гладбаха».

Томас Мюллер подтверждал, что в этом сезоне ему порой не хватает Роберта Левандовского . «В некоторых играх были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную», – сформулировал форвард «Баварии». И добавил, что новая схема команды без чистого центрфорварда видится ему привлекательной и интересной.

А вот главный тренер Юлиан Нагельсманн ушел от ответа о том, нуждается ли «Бавария» в центральном нападающем. «Что изменится, если я скажу «да» или «нет»? Если отвечу «нет», люди скажут, мол, он не хочет признать проблему. Если отвечу «да», скажут, что ему не хватает Левандовского. У нас был номер 9 на скамейке запасных, Шупо-Мотинг. У нас нет другого классического нападающего», – с заметным раздражением ответил Юлиан.

Нагельсманн валит ответственность за результат на игроков. Футболисты критикуют его тактику

Вокруг самого Нагельсманна на фоне плохих результатов «Баварии» все больше слухов. Вот главные инсайды.

Как пишет Sport1.de, 35-летний специалист хотел получить ответы от звезд «Баварии» и провести серию бесед на базе перед тем, как команда традиционно отправилась на Октоберфест, а потом по сборным.

Нагельсманн считает, что игроки команды несут основную ответственность – особенно из-за большого количества упущенных моментов и слабой реализации . При этом в окружении «Баварии» неоднократно критиковали Нагельсманна за стиль управления командой – в сочетании с обвинениями в том, что тренеру не хватает эмпатии в некоторых ситуациях.

В последнее время нескольких игроков также раздражает тот факт, что у Нагельсманна редко возникают вопросы к себе в рассуждениях после матчей .

Bild добавляет, что в раздевалке некоторые игроки считают, что Нагельсманну стоит засомневаться в тактике, которую он предлагает. Футболистов поразило, что после «Аугсбурга» тренер публично не критиковал себя, а просто возложил ответственность за поражение на команду.

Юлиан настолько недоволен поражением от «Аугсбурга», что готов был отменить традиционную поездку «Баварии» на Октоберфест. Тренер сказал, что визит на Октоберфест больше не имеет смысла после поражения, хотя он обязателен из-за контрактов. «Я скажу об этом клубу. Но если команда поедет, то и я должен буду поехать с ней», – цитирует Нагельсманна Sport1.de.

В медиа пытались раздуть скандал с участием Горетцки – якобы он недоволен игровым временем. Игрок быстро опроверг

В немецких медиа сейчас много неприятного о «Баварии» – на некоторые истории приходится реагировать игрокам. Вот пример с Леоном Горетцкой в главной роли.

Немец пропустил начало сезона из-за операции на колене. Он вернулся к тренировкам в конце августа, а уже в середине сентября Kicker писал, что Горетцка давит на Нагельсманна, чтобы получить больше игрового времени перед ЧМ-2022.

Bild подлил: написали, что Леон «находится в плохом настроении, потому что ему придется сидеть на скамейке запасных в матче с «Барселоной».

Удивленный такими слухами Горетцка после игры с «Барсой» опроверг инсайды :

«Я не хотел ничего говорить, но сейчас я должен это сделать. В течение недели медиа писали совершенно неправильные вещи. У меня нет проблем с тренером, как и с тем, что я не играл с первых минут. Я выбыл на шесть недель, потом играл 90 минут, и то, что я через два дня не выхожу в старте, абсолютно нормально. Забитцер играл отлично за последние недели.

Все описано так, будто это меня разозлило, но у нас прекрасное взаимопонимание в команде, мы все довольны и знаем, что у нас много матчей впереди и каждый сможет сыграть с первых минут. Сегодня все так, как должно было быть. Вместе мы достигнем наших целей», – сказал Леон.

Правда, пока путь к целям проложен весьма запутанный.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl, Star-Images/Keystone Press Agency ; REUTERS/Annegret Hilse