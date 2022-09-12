«Это неправда, что я предал первым». Тотти выговорился после расхода с Илари Блази (были вместе 20 лет)

«Это вогнало меня в депрессию. Я не мог спать».

На днях Франческо Тотти дал откровенное интервью Corriere Della Serra. Там он рассказал свою версию громкого расставания с бывшей женой Илари Блази.

Новость о расходе появилась в середине июля. «После 20 лет совместной жизни (брак был заключен в 2005 году – прим. Sports.ru), к сожалению, наши отношения завершены. Я пытался преодолеть кризис, но понимаю, что расставания, пускай оно и будет болезненным, не избежать.

Я продолжу вместе с Илари заниматься воспитанием трех наших прекрасных детей и всегда с большим уважением буду относиться к ней», – сообщил Ческо.

Новая девушка Тотти – 34-летняя Ноэми Бокки. Она выросла в Риме и познакомилась с Франческо на одном из турниров по падел-теннису. Бокки занимается флористическим дизайном. Ноэми уже состояла в браке и сейчас воспитывает десятилетнюю дочь и восьмилетнего сына.

Почему Тотти решил высказаться?

«Эта история для меня – не сплетни, которые разошлись в прессе. Это мои кровь и плоть. Она мешает мне жить. Есть только три человека, которых я люблю больше себя: детей, которых я готов защищать во всем (у Тотти и Блази три ребенка, Кристиан, Шанель и Изабель – Sports.ru). И есть любовь, которая длилась 20 лет. Я надеялся, что все закончится любым образом, но не так.

Об этом говорили все кроме меня. Я сам не произнес ни слова – и сказал, что не буду говорить на эту тему. Но я прочитал слишком много глупостей и лжи. Некоторые даже заставили страдать моих детей. С меня хватит», – объяснил свое решение Тотти.

«Мы – футболист и телеведущая, самая банальная пара, которая может быть в Италии». Ческо и Илари были вместе с 2002-го

Тотти захотел познакомиться с Илари Блази, увидев ее в телевизоре. Ческо связался с Илари через ее старшую сестру Сильвию, а их первая встреча прошла в 2002-м в баре. Это была любовь с первого взгляда.

Блази даже не знала, что Тотти – футболист. Уже потом, с каждой новой встречей, они все больше влюблялись друг в друга и начали встречаться после одного из римских дерби с «Лацио», которое она наблюдала с трибун «Олимпико».

Именно тогда между ними случился киношный диалог. Илари спросила: «Что думаешь? Мы – футболист и телеведущая, самая банальная пара, которая может быть в Италии». «Так давай сделаем нашу пару особенной», – ответил Франческо.

Они поженились 19-го июня 2005-го, а свадьбу в прямом эфире посмотрело больше миллиона человек.

Депрессия, смерть отца, коронавирус, измена – у Тотти было тяжелое время

Все началось в апреле 2016-го, когда Франческо только ушел из футбола. Его накрыла депрессия. «Я перестал играть, и в то же время мой отец скончался от коронавируса. Затем я тоже заболел им – для меня это был ужасный период. Моей жены не было рядом, когда я нуждался в ней больше всего. Весной прошлого года в наших отношениях окончательно наступил кризис. Диалога больше не было – ничего больше не было».

«В прошлом ходили слухи, о ней и обо мне. Но это были слухи – сейчас есть доказательства. Это вогнало меня в депрессию. Я не мог спать. Я делал вид, что ничего не происходит, но я больше не был собой».

Тотти назвал ложью утверждения, что все произошло из-за его измены. По его словам, изменила Илари: причем, с личным тренером Тотти Кристиано Иовино. «Это неправда, что я был первым, кто предал. Я сказал, что не собираюсь ничего говорить, но я прочитал слишком много за последние несколько недель.

В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи: «Смотрите, у Илари есть кто-то еще». Я никогда не смотрел в телефон жены за 20 лет, что мы жили вместе, и она не проверяла меня. Но когда я получил предупреждения от разных людей, которым доверяю, у меня возникли подозрения.

Я посмотрел на ее мобильный телефон. И увидел, что там был человек, который выступал посредником между Илари и еще одним. Что-то вроде: «Увидимся в отеле».

Франческо признает, что виноваты оба: «В таких ситуациях всегда соотношение 50 на 50. Я должен был проводить с ней больше времени».

Тотти не хочет, чтобы дело доходило до суда. «Я надеюсь, у нас получится договориться и перевернуть эту страницу. Я не знаю, осознал ли я это до конца, но тот день стоил мне полугода жизни. Я бы лучше дал тысячу интервью, в которых бы поговорил о футболе и о «Роме», которые навсегда в моем сердце».

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Paolo Bruno; Instagram/ilaryblasi