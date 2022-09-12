Год назад у «Барсы» был отрицательный лимит зарплат, сейчас – 656 млн евро. Рычаги и чистка сработали!

Но есть еще нерешенные проблемы.

Все лето «Барселона» пыталась подогнать раздутую зарплатную ведомость под ограничения Ла Лиги – иначе бы не зарегистрировала новичков. После закрытия прошлого трансферного окна лимит «Барсы» (устанавливается лигой) составлял минус 144 млн евро – это накладывало ограничения на подписания новичков. Но к сентябрю 2022-го потолок уже не отрицательный, более того – второй в Ла Лиге (656 млн евро).

Как так получилось?

И снова наши любимые рычаги.

Напоминаем: начала каталонцы продали 25% телеправ компании на 25 лет американской компании Sixth Street – в общей сложности сделка принесет клубу более 500 млн евро.

Еще 200 млн «Барселона» получила от продажи 49% акций Barça Studios за две сделки – с Socios.com и Orpheus Media. Все это засчиталось как внешние доходы.

Кроме того, снизить ведомость помогли уходы Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Все это позволило зарегистрировать Роберта Левандовского, Рафинью, Жюля Кунде (на троих потратили 150 млн евро), Андреаса Кристенсена, Франка Кессиэ, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо (пришли свободными агентами).

Итог – положение «Барселоны» выправилось, и она снова может тратить на зарплаты 600+ млн евро.

Напомните, что такое потолок зарплат?

Это максимальная сумма, которую клуб может потратить на зарплату футболистам и тренерскому штабу, а также вложить в академию. Для высчитывания лимита берется разница между доходами, расходами и ожидаемым погашением долгов.

Президент Ла Лиги считает, что «Барсе» ничего не угрожает. Но продавать все-таки придется

Хавьер Тебас подтвержил, что прямо сейчас у «Барсы» все хорошо с деньгами, но каталонцы должны регулировать уровень зарплат.

Босс Ла Лиги подчеркнул роль рычагов в выравнивании финансового состояния клуба. «Без них «Барсе» пришлось бы сокращать зарплатную ведомость на 400 млн евро», – сказал президент Ла Лиги.

Также функционер поделился мнением по поводу возможного банкротства каталонцев: «С точки зрения «Барсы» продажа прав на телевещание составляет всего 5% от их общего дохода. Это небольшая сумма для «Барсы», которая не ставит под угрозу ни ее доход, ни жизнеспособность клуба. Риска их банкротства нет».

От сокращений и уходов лидеров это все равно не спасает

Даже несмотря на хорошую работу Жоана Лапорты и Матеу Алемани на трансферном рынке этим летом, клуб хочет зимой завершить начатую работу. «Барса» по-прежнему хочет избавиться от игроков с высокими зарплатами: это Френки де Йонг (37,5 млн евро в год гросс, здесь и далее данные Capology), Жерар Пике (52 млн евро!), Жорди Альба (20,8 млн) и Мемфис Депай (10,4 млн евро). Руководство каталонцев также хочет сбалансировать состав – те, кто не будут получать регулярную игровую практику, с высокой вероятностью покинут «Барселону».

Кроме того, следующим летом из клуба гарантированно уйдет Серджи Бускетс – испанец считает, что приложил уже достаточно усилий ради «Барсы» и планирует играть в МЛС.

Клуб также задумался о внутреннем потолке зарплат. По данным журналиста Жерара Ромеро, лидеры команды получали бы не более 7-9 млн евро, ключевые игроки – 5-6 млн евро, менее влиятельные игроки – 3-5 млн евро, а игроки запаса – не больше 3 млн евро.

Похвальные планы! Последим за реализацией.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo, Pablo Morano