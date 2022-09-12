О духе времени
Блог

Год назад у «Барсы» был отрицательный лимит зарплат, сейчас – 656 млн евро. Рычаги и чистка сработали!

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Ла Лига Ла Лига
Матеу Алемани
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Но есть еще нерешенные проблемы.

Все лето «Барселона» пыталась подогнать раздутую зарплатную ведомость под ограничения Ла Лиги – иначе бы не зарегистрировала новичков. После закрытия прошлого трансферного окна лимит «Барсы» (устанавливается лигой) составлял минус 144 млн евро – это накладывало ограничения на подписания новичков. Но к сентябрю 2022-го потолок уже не отрицательный, более того – второй в Ла Лиге (656 млн евро).

Как так получилось?

И снова наши любимые рычаги.

Напоминаем: начала каталонцы продали 25% телеправ компании на 25 лет американской компании Sixth Street – в общей сложности сделка принесет клубу более 500 млн евро.

Еще 200 млн «Барселона» получила от продажи 49% акций Barça Studios за две сделки – с Socios.com и Orpheus Media. Все это засчиталось как внешние доходы. 

Кроме того, снизить ведомость помогли уходы Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Все это позволило зарегистрировать Роберта Левандовского, Рафинью, Жюля Кунде (на троих потратили 150 млн евро), Андреаса Кристенсена, Франка Кессиэ, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо (пришли свободными агентами).

Итог – положение «Барселоны» выправилось, и она снова может тратить на зарплаты 600+ млн евро. 

Напомните, что такое потолок зарплат?

Это максимальная сумма, которую клуб может потратить на зарплату футболистам и тренерскому штабу, а также вложить в академию. Для высчитывания лимита берется разница между доходами, расходами и ожидаемым погашением долгов.

Президент Ла Лиги считает, что «Барсе» ничего не угрожает. Но продавать все-таки придется

Хавьер Тебас подтвержил, что прямо сейчас у «Барсы» все хорошо с деньгами, но каталонцы должны регулировать уровень зарплат. 

Босс Ла Лиги подчеркнул роль рычагов в выравнивании финансового состояния клуба. «Без них «Барсе» пришлось бы сокращать зарплатную ведомость на 400 млн евро», – сказал президент Ла Лиги.

Также функционер поделился мнением по поводу возможного банкротства каталонцев: «С точки зрения «Барсы» продажа прав на телевещание составляет всего 5% от их общего дохода. Это небольшая сумма для «Барсы», которая не ставит под угрозу ни ее доход, ни жизнеспособность клуба. Риска их банкротства нет».

От сокращений и уходов лидеров это все равно не спасает

Даже несмотря на хорошую работу Жоана Лапорты и Матеу Алемани на трансферном рынке этим летом, клуб хочет зимой завершить начатую работу. «Барса» по-прежнему хочет избавиться от игроков с высокими зарплатами: это Френки де Йонг (37,5 млн евро в год гросс, здесь и далее данные Capology), Жерар Пике (52 млн евро!), Жорди Альба (20,8 млн) и Мемфис Депай (10,4 млн евро). Руководство каталонцев также хочет сбалансировать состав – те, кто не будут получать регулярную игровую практику, с высокой вероятностью покинут «Барселону». 

Кроме того, следующим летом из клуба гарантированно уйдет Серджи Бускетс – испанец считает, что приложил уже достаточно усилий ради «Барсы» и планирует играть в МЛС.

Клуб также задумался о внутреннем потолке зарплат. По данным журналиста Жерара Ромеро, лидеры команды получали бы не более 7-9 млн евро, ключевые игроки – 5-6 млн евро, менее влиятельные игроки – 3-5 млн евро, а игроки запаса – не больше 3 млн евро.

Похвальные планы! Последим за реализацией. 

«Бавария» – проверка принципов Хави и готовности «Барсы» следовать стилю

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo, Pablo Morano

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные