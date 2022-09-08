«Если «Вулвз» смотрели наш матч, они смеялись». Клопп хочет пересобрать «Ливерпуль» после 1:4 в Неаполе

Что-то сломалось.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа проваливает старт сезона: выиграл только два матча из семи, суетится с аутсайдерами, а если и побеждает, то нервно (9:0 с «Борнмутом» – приятное и неожиданное исключение).

В Неаполе «Ливерпулю» всегда было непросто, но в этот раз его просто разорвали, а болельщики и медиа сразу заговорили про возможную отставку Юргена Клоппа, оглядываясь на Томаса Тухеля. Его «Челси» тоже забуксовал на старте, а во вторник отлетел от загребского «Динамо».

Клопп понимает, что команда не в порядке. Вот его самокритичная речь после матча:

«Происходящее сложно принять, но не так сложно объяснить, если вы смотрели игру. Начнем с двух пенальти. Ладно, во-первых, «Наполи» играл очень хорошо, а мы – нет. Это первое объяснение поражения.

Они забили один пенальти и смазали еще один, но следующие два гола мы подали им на тарелочке. Нам стоило лучше обороняться. При счете 0:3 у нас были моменты, но мы были не в игре. Наша команда не была компактной ни в обороне, ни в атаке. До того момента, пока на поле не вышел Тиаго [Алькантара], я не могу вспомнить ни одной контратаки, все было невпопад.

Все очевидно, но почему так произошло, я не могу ответить сейчас, дайте мне подумать об этом. Ситуация – не подарок, но нужно с этим справляться. Мы играли плохо, но обычно не пропускаем три гола за тайм. Если такое случается, когда в воротах Алиссон, то это действительно что-то плохое. Мы проиграли здесь 0:2 [в прошлом сезоне], и это была ужасная игра.

Кажется, нам нужно переизобрести игру. Нам не хватает многого, и самое забавное, что все нужно делать по ходу сезона АПЛ и Лиги чемпионов . В субботу у нас игра с «Вулвз», и если они смотрели наш матч, то наверняка не могли перестать смеяться. Они бы сказали – да и я бы сказал, – что это идеальный момент, чтобы встретиться с нами.

Нам нужно играть лучше во всем. Нужна переоценка ценностей, вы видели это на поле. Мы не играем как команда, и это не что-то индивидуальное, где нужно тыкать друга на друга. Поэтому мы и проигрываем. Мы играем в сильнейшей лиге мира, у нас очень достойная группа в Лиге чемпионов. Предстоит провести работу, это моя ответственность, и мне нужно время, чтобы подумать. Нужно исправить очевидные вещи, чтобы перезагрузиться и двигаться вперед».

Когда Клоппа спросили, могут ли его уволить вслед за Тухелем, он ответил спокойно: «Не особо волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой».

И правда пора разобраться.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; REUTERS/Ciro De Luca