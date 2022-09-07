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Мбаппе забил 35 голов в ЛЧ даже раньше Месси. А Роналду он обогнал на 4 года

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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После дубля «Ювентусу».

Килиан Мбаппе дважды забил «Ювентусу» и выиграл для «ПСЖ» самый статусный матч вечера. Особенно классным получился первый гол.

Очередной яркий вечер Килиана – очередные рекорды. Француз с 35 голами в Лиге чемпионов поднимается все выше в вечном топе бомбардиров. Лишь 16 человек забили больше Мбаппе. Учитывая, сколько ему еще играть, звезда «Парижа» может переписать историю.

Свои 35 голов в Лиге чемпионов Мбаппе отметил в 23 года и 260 дней – даже Лео Месси до этой отметки добрался на полтора месяца позже. А уж рекордсмен и лидер гонки бомбардиров ЛЧ Криштиану Роналду – вообще в 27 лет.

«Я думаю, что вот-вот выиграю «Золотой мяч».

Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый», – сказал на днях Мбаппе.

И мы точно знаем, кто это: вместе с Мбаппе на максимальной скорости к рекордам летит и Эрлинг Холанд. Это их большая гонка.

ПСЖ Франция – Ювентус Италия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.
ЮвентусПерин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.
Предупреждения:
Бремер (25), Рамос (25), Миретти (45), Верратти (65), Данило (73).

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