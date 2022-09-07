Мбаппе забил 35 голов в ЛЧ даже раньше Месси. А Роналду он обогнал на 4 года

После дубля «Ювентусу».
Килиан Мбаппе дважды забил «Ювентусу» и выиграл для «ПСЖ» самый статусный матч вечера. Особенно классным получился первый гол.
Очередной яркий вечер Килиана – очередные рекорды. Француз с 35 голами в Лиге чемпионов поднимается все выше в вечном топе бомбардиров. Лишь 16 человек забили больше Мбаппе. Учитывая, сколько ему еще играть, звезда «Парижа» может переписать историю.
Свои 35 голов в Лиге чемпионов Мбаппе отметил в 23 года и 260 дней – даже Лео Месси до этой отметки добрался на полтора месяца позже. А уж рекордсмен и лидер гонки бомбардиров ЛЧ Криштиану Роналду – вообще в 27 лет.
«Я думаю, что вот-вот выиграю «Золотой мяч».
Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый», – сказал на днях Мбаппе.
И мы точно знаем, кто это: вместе с Мбаппе на максимальной скорости к рекордам летит и Эрлинг Холанд. Это их большая гонка.
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.
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Ювентус –
Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.
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