УЕФА оштрафовал «ПСЖ», «Юве» и «Милан» по новым финансовым правилам. Пока почти все суммы – условно

Постепенно вступают в силу новые правила финансового контроля клубов от УЕФА.

Перед стартом группового этапа нового еврокубкового сезона объявили о наказаниях для нескольких клубов.

Комиссия установила, что «Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «ПСЖ» не выполнили требования безубыточности – даже с учетом ковидных послаблений.

Что это за правила?

По сути, это перерождение того самого финансового фэйр-плей, о котором мы постоянно слышали до пандемии. Детали правил пересмотрели, теперь ограничения сформулированы иначе.

Это «Правила финансовой устойчивости»: максимальные убытки за три года – 60 млн евро (не 30, как было раньше). Но лимит удвоен только формально: если сумма, покрываемая владельцем, не превышает 5 млн, клуб определяется как финансово стабильный и получает еще 30 млн разрешаемого минуса. Итого – 90 млн.

К сезону-2025/26 или сезону-2026/27 (в зависимости от срока соглашения конкретного клуба с УЕФА) каждый клуб должен добиться целевого показателя. Все обязаны установить промежуточные финансовые цели для ежегодных отчетов. Те, кто не соответствуют им, попадают на особый контроль.

Как накажут первых не вписавшихся?

Каждому клубу назначен индивидуальный штраф. Самый большой у «ПСЖ» – 65 млн евро.

Далее идет «Рома» (35 млн евро), «Интер» (26 млн), «Ювентус» (23 млн), «Милан» (15 млн), «Бешикташ» (4 млн), «Марсель» и «Монако» (по 2 млн). Общий размер предполагаемых штрафов составляет 172 млн евро.

Но не факт, что клубы заплатят эти суммы целиком . Обязательная часть – только 15%, остальное – условно. Зависит от того, как нарушители в ближайшие годы будут выполнять цели, прописанные в соглашениях об урегулировании.

Соглашения об урегулировании – что это и как работает?

Структура мирового соглашения одинакова для всех клубов – оно охватывает либо трехлетний (как в случае с «Монако», «Миланом», «Бешикташем», «Ювентусом» и «ПСЖ»), либо четырехлетний (как в случае с «Ромой» и «Интером») период.

Соглашение нужно, чтобы направить клубы и контролировать их финансовое оздоровление, особенно в переходный период от старых правил, которые ослабили в пандемию и теперь отменили, к новым – принятым в 2022-м. Полноценно их реализовывать начнут с нового финансового года – фактически нового сезона.

По сути, УЕФА фиксирует на бумаге индивидуальный план для каждого клуба, чтобы затем уже спрашивать более серьезно.

Кто-то еще пострадал?

«Порту» не выполнил условия прежнего мирового соглашения – УЕФА оштрафовал клуб на 100 тысяч евро и исключит его из следующего розыгрыша еврокубков, если клуб не будет полностью соответствовать правилу безубыточности (как раз уже будет более строг, потому что повторное нарушение).

«Лилль» и «Истанбул» выполнили финансовые требования УЕФА лишь частично – за это Союз наложил на клубы ограничения: урежут заявку на еврокубки и лимитируют количество новых игроков для регистрации.

А кто был на грани?

Еще 19 клубов: в списке в том числе «Ман Сити», «Барселона», «Боруссия» Д, «Лион», «Севилья» и «Наполи» – они смогли выполнить требования безубыточности, но только благодаря ковидным послаблениям или хорошим показателям в предыдущие пять лет.

УЕФА предупредил эти клубы: со следующего финансового года показатели прошлого цикла не учитываются, а значит такой страховки больше нет. Эту группу контролировать теперь будут более внимательно.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann; Gettyimages.ru/Matthias Hangst/Bongarts