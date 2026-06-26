США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»...

США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038 с 64 командами.

США могут рассмотреть возможность подачи заявки на проведение ЧМ-2038 года, заявил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам ЧМ Эндрю Джулиани.

США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года , число участников которого было увеличено с 32 до 48 команд.

ФИФА рассматривает возможность дальнейшего расширения формата до 64 команд, возможно, уже к 2030 году.

«Если учесть, что в какой-то момент чемпионат мира может расшириться до 64 команд, я думаю, что США справятся с такой задачей.

Сначала нужно успешно провести нынешний чемпионат мира – он завершится 19 июля, – а уже потом подавать заявку на 2038 год или другие турниры», – сказал Джулиани.

Чемпионат мира 2038 года станет следующим турниром, для которого будет проводиться процедура выбора страны-хозяйки.

Турнир 2030 года совместно примут Испания, Португалия и Марокко, при этом три стартовых матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия соревнований. Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.