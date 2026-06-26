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  4. США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»

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США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»
США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038 с 64 командами.

США могут рассмотреть возможность подачи заявки на проведение ЧМ-2038 года, заявил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам ЧМ Эндрю Джулиани.

США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года, число участников которого было увеличено с 32 до 48 команд.

ФИФА рассматривает возможность дальнейшего расширения формата до 64 команд, возможно, уже к 2030 году.

«Если учесть, что в какой-то момент чемпионат мира может расшириться до 64 команд, я думаю, что США справятся с такой задачей.

Сначала нужно успешно провести нынешний чемпионат мира – он завершится 19 июля, – а уже потом подавать заявку на 2038 год или другие турниры», – сказал Джулиани.

Чемпионат мира 2038 года станет следующим турниром, для которого будет проводиться процедура выбора страны-хозяйки.

Турнир 2030 года совместно примут Испания, Португалия и Марокко, при этом три стартовых матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия соревнований. Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.

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АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
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Комментарии

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Почему до 64, а до 164 не справитесь???
Да отдайте им уже все ЧМ.
Лихтенштейн и острова Кука. А ну и четыре перерыва по 15 минут)))
32, 64, 128, 256, 512, 1тб команд
США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»...
Довольны барышами значит...
64 команды - как раз норма. Тогда не будет никаких третьих мест
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