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Что в отборе ЛЧ: «Бенфика» разгромила киевское «Динамо», а «Црвена Звезда» вылетела из-за автогола на 90-й (!)

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Узнали еще трех участников группового этапа.

Квалификация ЛЧ близка к завершению: во вторник мы узнали еще трех участников группового этапа. Зафиксируем главные сюжеты из матчей.

Киевское Динамо не попадает в ЛЧ – «Бенфика» за два матча накидала ему аж 5 мячей

«Бенфика» дома не заметила киевское «Динамо» – 3:0. По голу забили бывший защитник «Сити» Николас Отаменди, Рафа Силва и перешедший из «Аякса» Давид Нереш. Шансов у украинцев изначально было немного: в первом матче, который проходил в польском Лодзе, «Динамо» получило 0:2, а главный тренер киевлян Мирча Луческу признал силу соперника.

«На данный момент лиссабонская команда подготовлена гораздо лучше, чем мы. «Бенфика» – лучшая команда в Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас очень молодые игроки, мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут далеко от них», – говорил Луческу после первого матча.

«Црвену Звезду» подвел автогол на 90-й (!) минуте – дальше идет «Маккаби»

А вот в матче «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа случилась драма. В первой встрече израильтяне оказались сильнее (3:2), поэтому дома сербам нужна была только победа. И вплоть до 90-й минуты у «Црвены» все получалось: сербы уже в 17-й раз кряду выиграли первый тайм (2:1).

Казалось, что команды отправятся в экстра таймы, но все решилось в самой концовке. Нападающий «Црвены» Милан Павков срезал мяч в собственные ворота и оставил сербов без группового этапа Лиги чемпионов. Дальше неожиданно проходит «Маккаби», а «Црвена» довольствуется группой Лиги Европы.

«Виктория» Пльзень перевернула игру с «Карабахом» и тоже зашла в групповой этап

Чешская «Виктория» оставила не у дел «Карабах». После гостевой ничьей (0:0) чехи выиграли 2:1. После первого тайма дальше проходил клуб из Азербайджана: перевернули матч голы от двух Янов, Копица и Климента.

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Зафиксируем: «Маккаби» из Хайфы, «Виктория» Пльзень и «Бенфика» вышли в групповой этап ЛЧ. В среду определят оставшихся трех участников.

ПСВ / «Рейнджерс» (первый матч – 2:2)

«Трабзонспор» / «Копенгаген» (первый матч – 2:1 в пользу датчан)

«Динамо» Загреб / «Буде-Глимт» (первый матч – 1:0 в пользу команды Никиты Хайкина)

Жеребьевка группового этапа пройдет в Стамбуле 25 августа.

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de; REUTERS/Pedro Nunes; Instagram/fcviktoria_official

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