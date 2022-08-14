Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

Антонио не посмотрел в глаза после дерби.

Дерби«Челси» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ бурлило и вскипело: Томас Тухель и Антонио Конте жестко зарубились прямо на бровке после гола и продолжили, когда только прозвучал свисток.

Сценарий игры способствовал: «Челси» дважды вел, но «Тоттенхэм» отыгрался – спас ничью на шестой добавленной.

Тухель взбесился из-за бурной радости Конте и спорного решения судьи

Начиналось скорее спокойно: в первом тайме «Челси» просто забил после углового: новичок Марк Кукурелья, перешедший из «Брайтона», забросил на новичка Калиду Кулибали – бывший защитник «Наполи» попал в ближний угол.

Во второй половине стало намного жарче, особенно когда сравнял Пьер-Эмиль Хейбьерг – Антонио Конте вспыхнул, подорвался праздновать, а на бровке «Стэмфорд Бридж» не так уж просторно, итальянец оказался прямо перед Томасом Тухелем, и тренер «Челси» не выдержал.

Немец сначала отправлял Конте радоваться куда-нибудь подальше.

Потом они оказались совсем рядом, до опасного близко. И кажется, сам Конте уже переключился на соперника со своей радости.

А как еще, когда на тебя так орут.

Резервного судьи, чтобы разрулить это, не хватило, потому что люди из штабов тоже подключились к толкотне. В итоге и Конте, и Тухель получили по желтой.

Вероятно, тренера «Челси» взбесило не только поведение Конте, но и решение арбитра. Энтони Тэйлор не свистнул фол Родриго Бентанкура на Кае Хавертце, который Тухелю казался очевидным – а примерно через минуту Хейбьерг забил.

После игры Тухель по этому поводу остыл. «Не было никаких проблем», – отреагировал он на эпизод с обоюдными желтыми.

Конфликт вроде бы затих, «Челси» снова вышел вперед: Рахим Стерлинг и Рис Джеймс умчали 2-в-1, новичок вовремя отдал. А тренер рванул радоваться с командой – показательно пробежал перед скамейкой «Тоттенхэма».

Все шло к минимальной победе синих, пока не включилось голевое чутье Харри Кейна: он реализовал подачу Ивана Перишича с углового – 2:2 на 96-й минуте!

Второй раунд – жестче. Стычка началась из-за рукопожатия

По голу Кейна тоже могут быть вопросы: судьи не увидели, как защитник «Тоттенхэма» Ромеро потянул за волосы Кукурелью. Неудивительно, что после финального свистка Тухель опять был на взводе.

Простое рукопожатие привело к новой стычке. Похоже, что Конте собирался коротко пожать руку и пойти дальше, но Тухель ухватился и не захотел отпускать.

Совсем не хотел.

Конте несколько раз повторил: «Чего ты хочешь?»

Друг на друга снова покричали.

А этот жест – не двойка, а скорее указание на глаза (детали ниже).

Общение вряд ли вышло содержательным.

Тренеров разняли, обоим досталось по красной. Оба пропустят следующий тур: «Челси» сыграет с «Лидсом», «Тоттенхэм» – с «Вулверхэмптоном».

« Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза . Он думал по-другому. В этом не было необходимости, как и во многих других вещах.

Я сравниваю это со стычкой двух игроков, которые немного повздорили, но ничего не произошло и никто не травмировался. Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды. Вот и все, ничего страшного. Сегодня это было частью игры», – резюме остывшего Тухеля после матча.

«Это не так важно, главное – футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего.

Если и есть проблема, это между останется между мной и Тухелем. Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен. Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией », – реплика Конте.

На поле выглядело взрывоопасно, сразу после игры – похоже, мир.

Фото: East News/IMAGO/Andy Rowland, GLYN KIRK/AFP; globallookpress.com/IMAGO/Andy Rowland; REUTERS/Paul Childs