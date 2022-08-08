«Барса» продала часть ТВ-прав себе! Ла Лига это не засчитала, придется дергать четвертый рычаг

Скорее всего, вы слышали про экономические рычаги, за которые дергает «Барса», чтобы зарегистрировать звездных новичков. Сайт радиостанции Cadena COPE поделился деталями, которые президент клуба Жоан Лапорта публично не раскрывал.

Для старта известный факт: «Барса» продала 25% будущих ТВ-доходов (25 лет) за 667 млн евро – сумма, которая существенно упрощает финансовое положение клуба и помогает зарегистрировать новичков. Но!

1. Ла Лига засчитала только доход в 517 млн евро. И это вынуждает «Барсу» дергать за четвертый рычаг – продажу 49% компании Barca Studios (через нее клуб продает NFT-токены). 2. Кажется, часть прав «Барса» продала сама себе.

Объясняем

Вот цепочка событий.

«Барселона» договорилась о партнерстве с Sixth Street – она, кстати, косвенно связана с «Реалом». Компания Key Capital, которой принадлежит Sixth Street, основал Анаш Лагари. Это близкий к Флорентино Пересу человек, входивший в правление так и не созданной Суперлиги.

⤵️

«Барселона» и Sixth Street создали компанию LOGKSLEY Investments, поровну поделив ее доли.

⤵️

«Барселона» продала LOGKSLEY 25% будущих ТВ-доходов (речь о 25-летнем периоде). 517 млн принесла Sixth Street, а 150 сама «Барселона».

⤵️

При этом Жоан Лапорта не раскрыл этот нюанс членам клуба на внеочередном собрании.

С Ла Лигой хитрый трюк не прошел – она не учла 150 млн при расчете потолка зарплат

Финансовый контроль Ла Лиги избежал конфликта с «Барсой» – не придирался к назначению платежей и разрешил включить в бухгалтерскую ведомость (используется для отчетов перед партнерами). Но! Не учел этот доход при формировании зарплатного лимита, а ведь именно этого добивался Лапорта.

Более того – с этих 150 млн «Барсе», как пишет Cadena COPE, придется заплатить 25% корпоративного налога – 37,5 млн евро.

«Барса» до сих пор не зарегистрировала Левандовского, Рафинью и других новичков

Для попадания под потолок «Барсе» нужно как-то вычеркнуть из зарплатной ведомости 144 млн евро.

Летом каталонцы подписали форварда «Баварии» Роберта Левандовского за 50 млн евро, вингера Рафинью из «Лидса» за 59 млн и центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде, а также двух свободных агентов – центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и полузащитника «Милана» Франка Кессиэ.

Причина их отсутствия в заявке – выход за пределы зарплатного лимита. Кажется, активации первых трех рычагов не помогли, и «Барсе» необходимо все же продавать 49% Barca Studios. Уже расстались с 25% за 100 млн, но для компенсации еще 100 млн необходимо продать еще 24,9%.

Правда, президент «Барсы» выступил с загадочной цитатой – возможно, попробует юридически побороть лигу.

«Мы хорошо выполнили работу и считаем, что отвечаем всем требованиям. Вся документация отправлена, и мы ждем ответа от Ла Лиги.

Возможно некоторое несоответствие , но мы понимаем, что проблем не будет, потому что мы все выполнили и сможем зарегистрировать игроков. Если нет, мы готовы применить четвертый рычаг, и мы это сделаем».

«Некоторое несоответствие» – тем самые 150 млн евро, которые не удалось преподнести Ла Лиге как доход.

Еще одним вариантом было снижение зарплат и трансферы на выход

Из-за желания разгрузить ведомость конфликтует с тремя футболистами – Френки де Йонгом, Мартином Брэйтуэйтом и Самюэлем Умтити.

Голландцу предложили снизить зарплату, пригрозив аннулированием контракта – якобы прежнее руководство подписало его с нарушением.

Датчанину выставили условия жестче – разорвать контракт и уйти бесплатно. Игрока даже не взяли на предсезонное турне в США. Но Брэйтуэйтом ответил, что уйдет только при условии выплаты зарплаты за два года (его контракт рассчитан до 2024-го). Похожая история и у защитника Самюэля Умтити. Руководство в ярости.

«У Умтити и Брэйтуэйта есть контракты, но они поняли, что тренер не рассчитывает на них. Поэтому им лучше уйти из «Барсы». Мы ожидаем, что из «Барселоны» уйдет еще больше игроков. Учитывая все операции, проведенные нами, мы считаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также игроков, подписавших новые контракты», – сказал Лапорта.

Но это еще не весь список. Как пишет Sport.es, «Барса» предложила снизить зарплаты Жерару Пике и Серджи Бускетсу и работает над уходом Мемфиса Депая. Пока результатов нет.

Удивительно, но в такой ситуации «Барса» готовит еще один трансфер

Речь о Бернарду Силве, который не попал в стартовый состав «Сити» на матч АПЛ против «Вест Хэма». Пеп Гвардиола публично заявил, что хочет оставить португальца, но не пойдет против их желаний. По данным того же Sport.es, трансфер реален, даже если «Барса» не разгрузит ведомость. Поможет четвертый рычаг!

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Michael Reaves; globallookpress.com/Kike Rincan