Худший старт «Локо» с 2006-го: упали в зону стыков, делят 16-е место по пропущенным (антирекорд)

«Локомотив» выглядит очень плохо – после двух очков в трех турах проиграл «Краснодару» и скатился в подвал таблицы.

Прежде чем перейдем в грустному, подсветим шикарный гол Рамиреса, с которого начался разгром. Кстати, это первый гол эквадорца за «Краснодар» в РПЛ (за 111 матчей!). Рамирес не забивал с сезона-2015/16, когда играл за «Ференцварош».

Вернемся к «Локомотиву». Несколько поводов грустить.

• «Локомотив» выдал худший старт с 2006-го – тогда оказался на 15-м месте с одним очком. Но в итоге финишировал в тройке.

• «Локо» не падал на 14-е место с 2018-го – правда, тогда это случилось после 3-го тура.

• «Локомотив» установил антирекорд по пропущенным голам на старте сезона – 11! Столько же у новичка «Факела», который забил 7 (а «Локомотив» 3).

Удивительно, но «Локо» в лидерах по прессингу. Но не спешите радоваться

У команды действительно пока лучший показатель PPDA (количество передач соперника перед оборонительным действиям) в лиге, но кажется, в этом есть и проблема. Прессинг может и вредить, если он работает не синхронно. Как только соперники проходят первую линию, начинаются проблемы.

Несколько деталей из телеграм-канала Александра Дорского.

«Локо» действительно стал встречать соперников гораздо выше, чаще вступать в контрпрессинг, но никакой системы за год так и не построили. Плюс ужасающие индивидуальные ошибки защитников.

Поэтому получается так.

Пропущенные голы в РПЛ после увольнения Марко Николича из «Локомотива»:

«Рубин» – 45 в 20 матчах,

«Локомотив» – 42 в 24,

«Арсенал» – 40 в 20,

«Динамо» – 36 в 23,

«Спартак» – 36 в 24.

Качество допущенных моментов без учета пенальти в РПЛ после увольнения Марко Николича из «Локомотива»:

«Нижний Новгород» – 33,87 ожидаемых пропущенных гола,

«Локомотив» – 32,96,

«Рубин» – 31,74,

«Урал» – 31,51,

«Арсенал» – 28,75.

Циннбауэр видит причину кризиса в плохой реализации

Слово главному тренеру «Локомотива» Йозефу Циннбауэру.

«Необходимо разобрать, как надо действовать после того, как пропускаем гол. Речь идет о реализации моментов, необходимо их использовать. Если ты не забиваешь, осложняешь себе жизнь.

Мы не рассчитывали, что так начнем сезон. Это неожиданный для нас результат. Надо не опускать голову.

Предстоят домашние игры, в которых надо обязательно брать очки», – цитирует тренера «Матч ТВ».

Статистика ожидаемых голов подтверждает, что «Локо» должен был забивать больше – 4,93 ожидаемых, 3 – реальных.

Изменила бы ситуацию пара голов?

Фото: vk.com/fclokomotiv; fckrasnodar.ru