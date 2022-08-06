«Рома» бесплатно взяла Вейналдума, Матича и Дибалу. Топов так притягивает Моуринью?

Целых 5 новичков всего за 7 млн.

«Рома» этим летом потратила на трансферы всего 7 млн евро, но забрала целых пять футболистов. Классные игроки идут к Жозе Моуринью и свободными агентами, и в аренду.

Вот переходы, которые помогут команде в борьбе за четверку Серии А.

Джорджиньо Вейналдум – в аренду из «ПСЖ»

После топ-выступлений за «Ливерпуль» голландца признали главным провалом сезона в Лиге 1. За это проголосовали больше 100 тысяч человек, результаты опубликовали в издании Get French Football News.

Теперь Вейналдум попробует реанимировать карьеру в Риме: едет в аренду с правом выкупа за 8 млн евро. Сначала в медиа появилась информация, что опция обязательного выкупа активируется, если полузащитник проведет 50% матчей, а клуб выйдет в Лигу чемпионов. Инсайдер Джанлука Ди Марцио уточнил: условий, по которым «Рома» должна будет выкупить голландца, не существует.

Пауло Дибала – свободным агентом из «Юве»

Аргентинец мог и дальше ждать, пока «Интер» избавится от Джеко и Алексиса Санчеса, но гарантий не было, и оставалась «Рома». Последние сомнения развеял звонок Моуринью, La Repubblica раздобыла речь португальца: «Не знаешь, зачем тебе ехать в Рим? За победами. За Кубком Италии и Лигой Европы, которые нам реально по силам. Не скажу насчет остальных, но с тобой команда способна на все».

Бывшей звезде «Ювентуса» в Риме устроили королевский прием: на презентацию для фанатов пришли тысячи человек. Ночь, большая площадь, файеры, флаги – потрясающе.

«Первый вопрос, который я задал тренеру, звучал так: «Что мы собираемся выиграть?» Я люблю побеждать, он тоже. И Моуринью, и руководство клуба предоставили мне гарантии. Я много общался с директором, тренером и президентом «Ромы». После их рассказа о том, как будет строиться команда, у меня практически не было сомнений», – заявил Пауло.

Неманя Матич – свободным агентом из «МЮ»

Варианта очевиднее «Ромы» для Матича не было, Жозе Моуринью – давний поклонник серба. По данным Opta, Неманя провел под его руководством 118 матчей в Премьер-лиге – ни один другой тренер так не доверял Матичу. Если брать статистику топ-5 чемпионатов, то из полузащитников лишь Фрэнк Лэмпард играл у Жозе чаще (140).

Неманя подписал контракт на год и уже рассказал про отношения с главным тренером: «С Жозе Моуринью я уже работал. У нас хорошее взаимопонимание. Он – одна из причин, почему я пришел сюда. С Жозе одновременно легко и тяжело работать! Он победитель. Это именно то, что я хочу от своего тренера, потому что в моей карьере мне нравится побеждать».

Миле Свилар – свободным агентом из «Бенфики»

Теперь менее очевидные трансферы. В 2017-м сын известного сербского вратаря Ратко Свилара побил рекорд Икера Касильяса и в возрасте 18 лет и 52 дней стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ. После этого карьера Миле забуксовала – он ни разу не сыграл за основу «Бенфики» в прошлом сезоне.

Конечно, Свилар сразу не станет первым номером, но наверняка составит конкуренцию опытному Рую Патрисиу. Миле всего 22 года – для вратаря совсем детский возраст.

Зеки Челик – забрали у «Лилля» за 7 млн

А вот и пока единственный трансфер за деньги. «Рома» усилила правый фланг обороны качественным турком: он был основным в «Лилле», а теперь подписал четырехлетний контракт с римлянами. Сумма сделки – 7 млн евро, еще французы получат 15% от будущей перепродажи.

Чего ждать от «Ромы» в новом сезоне?

Ниже – фрагмент из текста, где авторы Sports.ru составили рейтинг лучших клубов Европы перед стартом сезона. «Рома» туда попала – правда, только в Класс D (последний):

«Римляне забыли потратить деньги, но все равно усилились мощнее всех итальянских топов.

Вейналдум соберет вместе достоинства Мхитаряна и Верету и добавит класса в середине поля. Дибала замаскирует недостатки позиционных атак Моуринью, как раньше маскировал у Аллегри. Челик добавит крепости правому флангу. Спинаццола вернется по-настоящему – а если нет, теперь есть Залевски.

«Рома» намного мощнее, чем прошлым летом. Атакующая линия вообще убойная. Но она так и не исправила главный изъян – косячный центр защиты. Поэтому остается несбалансированной и не особенно растет в общем рейтинге».

Фото: Instagram/gwijnaldum, officialasroma, svilar_mile, zekicelik17