Ничья Черчесова, по 5:0 у Хайкина и «Црвены Звезды» с голом Кангвы, победа Киева – свежие сюжеты отбора в ЛЧ

В Лиге чемпионов начался третий отборочный раунд: до группы два шага. В среду сыграли еще несколько первых матчей – вот главное, что в них случилось.

У «Ференцвароша» Черчесова ничья в Азербайджане – это к проходу дальше

Команда Станислава Черчесова сыграла 1:1 с «Карабахом» на выезде. В прошлых раундах квалификации «Ференцварош» тоже не выигрывал первые матчи: были ничья с «Тоболом» (0:0) и поражение от «Слована» (1:2), а в ответных потом – два разгрома.

«Соперник играл дома, его подгоняли вперед болельщики. Мы не играли на ничью. Немного отошли назад, играли на контратаках, смогли создать пару моментов. Кроме того, свое слово сказали погодные условия, высокая температура на улице», – резюмировал российский тренер.

Судя по всему, по мнению Станислава Саламовича, на игру повлияла даже не жара (было +25), а сопутствующие дождь с грозой.

Так Черчесов остался с двумя победами в ЛЧ за тренерскую карьеру – до этого громил «Тобол» (5:1) в в 1-м отборочном раунде и «Слован» (4:1) – во 2-м. Со «Спартаком» в турнире, помните ведь, совсем не шло: ничья и поражение по пенальти от «Селтика», плюс страшный провал с киевским «Динамо», после которого его уволили.

Ответный матч с «Карабахом» – в Будапеште 9 августа.

«Буде-Глимт» Хайкина вынес «Жальгирис» – 5:0. У них 13 мячей за два матча ЛЧ!

С российским вратарем Никитой Хайкиным тоже связаны приятные новости.

Теперь разорвали литовский «Жальгирис» – 5:0. Команда из Вильнюса впервые в истории зашла так далеко и уже точно сыграет в группе Лиги конференций (благодаря проходу «Мальме» на предыдущей стадии, ниже уже не вылететь).

Две последних игры «Буде» в ЛЧ – вихрь атаки. В ответном матче прошлой стадии громили североирланский «Линфилд» со счетом 8:0, итого 13 мячей за две соседних игры в квалификации Лиги чемпионов!

Хайкин оба раза отыграл на ноль, теперь в Вильнюс можно ехать спокойно.

«Црвена Звезда» забросила «Пюнику» 3 еще в первом тайме – помог Кингс Кангва из «Арсенала»

И тут знакомые герои – но не из России, а просто по РПЛ.

В мае Кингс Кангва укатил из тульского «Арсенала» в Сербию и теперь уже приносит пользу «Црвене»: у него гол и ассист в игре с ереванским «Пюником».

23-летний игрок подписал 4-летний контракт, «Арсенал» заработал на переходе 800 тысяч евро. В прошлом сезоне РПЛ у Кингса четыре гола и пять ассистов, вместо Первой лиги у него теперь рядом группа ЛЧ (в отличие от брата Эванса, он остался помогать Туле подниматься).

Еще в первом тайме «Црвена» сделала разгромный счет: два гола забил полузащитник Осман Букари, пришедший из «Нанта». А в концовке довели до 5:0, Букари сделал хет-трик – похоже, и тут все ясно. Вряд ли повлияет то, что удалился за две желтые в течение минуты бывший зенитовец Милан Родич.

В других матчах дня:

• Киевское «Динамо» обыграло австрийский «Штурм» – 1:0 . Все решил гол Александра Караваева на 28-й минуте. Играли, конечно, не в Киеве, сейчас для динамовцев домашняя – арена в польском городе Лодзь, примерно в 700 километрах от Украины.

• «Маккаби Хайфа» разгромил кипрский «Аполлон» – 4:0. 9 августа ждет гостевой матч – но с такой подушкой безопасности ехать комфортно.

А далеко до группы ЛЧ?

При удачном раскладе хватит трех матчей.

Третий отборочный раунд продолжится через неделю ответными матчами. Уже провели жеребьевку, которая распределила команды по стыкам за группу ЛЧ:

Путь чемпионов

«Карабах»/«Ференцварош» – «Шериф»/«Виктория» Пльзень (1:2 в первом матче)

«Буде-Глимт»/«Жальгирис» – «Лудогорец»/«Динамо» Загреб (1:2)

«Маккаби» Хайфа/«Аполлон» Лимасол – «Црвена Звезда»/«Пюник»

«Копенгаген» – «Трабзонспор»

Путь представителей лиг

«Юнион»/«Рейнджерс» (2:0) – «Монако»/ПСВ (1:1)

«Динамо» Киев/«Штурм» – «Бенфика»/«Мидтьюлланд» (4:1)

Стыки состоятся 16/17 и 23/24 августа. Победители присоединятся к 26 командам группового этапа ЛЧ, а проигравшие отправятся в группу Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Фото: Instagram/ftcofficial; glimt.no; dynamo.kiev.ua