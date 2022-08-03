Бан на 1,5 года за удар судьи в лицо – блогер Литвин только вывел «Сахалинец» в профи и сразу вляпался

Взбесился из-за ошибочного пенальти, руководить клубом может и дальше.

Кроме клубов Медиалиги на ютубе гремит «Сахалинец» – команда, организованная известным блогером Михаилом Литвиным (9,2 млн подписчиков). Правда, на днях он вляпался в мощнейший скандал и уже словил дисквалификацию на полтора года.

А ведь «Сахалинец» только-только стал профессиональным клубом, и это была уникальная история: создатель и владелец был в заявке на матчи как футболист. Правда, это его в итоге и подвело.

РФС забанил Литвина за удар судьи. Теперь ему нельзя играть, но он может дальше руководить клубом

Разберемся, что вообще произошло.

Блогер ударил главного арбитра матча Второй лиги «Рязань» – «Сахалинец» (2:1). Причина – спорный пенальти, который в ворота гостей назначил судья Станислав Исаев. Причем дополнительно ситуация воспламенилась, когда вратарь «Сахалинца» отбил 11-метровый, а ассистент зафиксировал выход голкипера с линии до удара. Перебили, и «Рязань» сравняла счет.

Литвин был на скамейке запасных и получил прямую красную за мат в адрес судей. После игры основатель «Сахалинца» не успокоился и ударил Исаева по лицу .

«Им были показаны жесты в адрес судьи, зрителей, а также была ненормативная лексика. Она продолжалась и после удаления, – рассказал после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета его руководитель Артур Григорьянц «Р-Спорту». – Далее мы рассмотрели вопрос оказания Литвиным физического воздействия, а именно удар в адрес судьи Исаева. Мы рассмотрели документы, в том числе медицинское заключение Исаева. Там был ушиб мягких тканей лица. Свидетели из Рязани подтвердили это, как и судьи. На заседании никто никому не приносил извинения».

Подробностей инцидента добавил экс-арбитр Илья Обломов, автора телеграм-канала «Але, рэф!». По его информации, Литвин набросился на судью Исаева и ударил его двумя руками в лицо. Полиция сразу вызвала следственную группу, а создатель «Сахалинца» скрылся через черный ход, рассказал он для Sport24.

Важная деталь от КДК: там рассматривали дело Литвина именно как футболиста – соответственно, и бан на полтора года касается игровой карьеры. Михаил может продолжать работу генеральным директором клуба , руководитель органа Артур Григорьянц это подтвердил.

Итого: Литвин полтора года не сможем играть за свою команду и заплатит 300 тысяч рублей штрафа.

У Литвина с футболом не получилось, поэтому он организовал «Сахалинец». Команду тренирует чемпион России-2002

22-летний блогер пытался запустить спортивную карьеру – занимался футболом в родном Южно-Сахалинске (московский клуб он назвал в честь родины) и ездил на просмотр в «Краснодар». Потом Литвин перебрался в Москву: залетел в любительский клуб ФШМ (Футбольная школа молодежи) и тогда же стал блогером.

На основном канале Михаила роликов про футбол нет – зато есть пранки и разнообразные челенджи. Самое популярное видео Литвина – сожжение Mercedes AMG (30 млн просмотров). Со временем Литвин набрал популярность и организовать футбольный проект, чтобы реализовать мечту, к которой не получилось прийти традиционным путем.

«Сахалинец» стартовал на любительском уровне, а с сезона-2022/23 стал профессиональным – заявился во Вторую лигу. В дебютном для клуба сезоне третьей лиги стали четвертыми, в прошлом вошли в тройку и перешли в профессионалы.

Литвин собрал команду из воспитанников ФШМ и добавил игроков с опытом ФНЛ и ФНЛ-2. Михаил тоже иногда выходит на поле, но он в составе на равных со всеми условиями. Его главный тренер – Юрий Дроздов. Кстати, он тоже из ФШМ, но главное – чемпион России-2002 с «Локомотивом».

Вернемся к тому пенальти. Его правда не было – признали официально

11-метровый в ворота «Сахалинца» назначили на 53-й минуте матча: похоже, главному судье Станиславу Исаеву показалось, что вратарь гостей сбил нападающего. Но экспертно-судейская комиссия признала решение ошибочным .

«В единоборстве за верховой мяч в штрафной площади вратарь первым играет в мяч рукой, тогда как игрок атаки на высокой скорости совершает контакт с вратарем соперника. По мнению всех членов комиссии, именно игрок «Рязани» нарушает правила игры и судья должен был назначить штрафной удар в пользу «Сахалинца», – мотивировка ЭСК.

По сути, эпизода, из-за которого взбесился Литвин, вообще не должно было быть. Но тем не менее в игре пенальти назначили, а вот решение перебить после сэйва вратаря – верное, преждевременный выход с линии правда был.

Хоть изначальное назначение 11-метрового и признали ошибкой, на дисквалификацию Литвина это никак не влияет .

«Сахалинец» начал во Второй лиге с двух побед. В медиа клуб – топ

Для футбольного клуба Литвин создал отдельный ютуб-канал: там уже больше миллиона подписчиков, ролик о переходе на профессиональный уровень за 10 дней собрал больше 600 тысяч просмотров.

Для сравнения: у «Зенита» на ютубе 559 тысяч подписчиков, и это лидер Мир РПЛ по фолловерам. В соцсетях «Сахалинец» тоже популярнее любого профессионального клуба России.

По результатам на старте в профессиональном футболе порядок: до скандального поражения от «Рязани» обыграли московскую «Родину-2» (2:0) и «Пересвет» Домодедово (3:0).

После трех туров «Сахалинец» на четвертом месте в группе 3.1: идут вровень как раз с «Рязанью», выше только брянское «Динамо» (7 очков) и курский «Авангард» (9). Дальше – как раз домашняя игра с «Авангардом», точно без Литвина в заявке.

Фото: t.me/fcsakhalinec; Instagram/mikhail_litvin