«Барселона» продлила Дембеле и будет платить ему на 40% меньше. Похоже, это победа Хави

Хотя не все так просто.

После долгожданного перехода Рафиньи «Барселона» еще и продлила контракт с многострадальным Усманом Дембеле. Француз будет играть в команде Хави как минимум до 2024 года.

Продление Усмана можно считать полноценным трансфером, потому что ради него пришлось сильно попотеть.

Инициатор продления – Хави

«Барселона» хотела продать Усмана последние несколько лет. Каждое лето игроку всячески намекали на то, что лучше принять любое имеющееся предложение и тихо уйти. Роналд Куман не видел Усмана важной частью команды и настаивал на его продаже.

После прихода Хави все резко изменилось. Тренер заверил – он видит Усмана в центре проекта и ни за что не согласится его отпустить. За эти полгода риторика испанца совсем не менялась – в каждом интервью Хави защищает Дембеле и называет его примерным профессионалом.

«Всегда говорил вам о том, что он хорош, – не сомневался тренер. – Мы верим в Усмана. Здесь этот парень будет лучшим в мире. Травмы случаются со всеми, но проблема игрока в том, что в последнее время их стало слишком много. Усман не может набрать кондиции, мы хотим помочь с этим.

Ему нужно усерднее тренироваться в зале. У меня нет сомнений, что он станет мировой звездой, но и нам не стоит сидеть сложа руки. Новый контракт Усмана – приоритет для клуба. Это понятно каждому, все знают, насколько он нужен нам».

Усман восторга насчет игры в «Барсе» не разделял и просил очень-очень много денег. Фабрицио Романо предполагал, что сторона игрока требовала около 40 млн до вычета налогов и еще 20 млн для агента. «Барса» удивилась, и переговоры резко приостановились.

«Переговоры с окружением Усмана идут уже 5 месяцев. Они знают, какова наша позиция, – говорил директор «Барселоны» Матеу Алемани. – Мы хотим сохранить Усмана. Они знают об этом. У них есть наше предложение. Подписание нового контракта откладывать нельзя. Они ознакомлены со всеми возможными сценариями. Мы ждем окончательного ответа с их стороны».

Возобновить общение помог Хави. Тренер постоянно разговаривал с игроком, просил остаться и дал важную роль на поле. В итоге Усман стал лучшим ассистентом Ла Лиги. The Athletic отметил, что француз влюбился в Хави и полностью разделяет его амбиции.

Агент Усмана до последнего пытался пристроить его в другой клуб

Стороны согласовывали условия несколько месяцев. Инсайдер Жерар Ромеро писал, что агент Мусса Сиссоко даже не рассматривал предложения ниже космических требований клиента. «Барса» совсем не спешила их удовлетворять.

Агент понимал экономические проблемы каталонцев, поэтому не забывал предлагать Усмана другим командам. Несколько инсайдеров заверяли, что с агентом контактировал Леонардо из «ПСЖ». Но вместе с уходом спортдира интерес парижан к Дембеле угас.

Сиссоко отчаянно искал варианты. Усман на время стал свободным агентом, и тут в игру включился «Челси» – лондонцы хотели подписать вингера из-за Томаса Тухеля, с которым он вместе работал в Дортмунде. Они хорошо ладят, так что сделка выглядела привлекательной.

L’Equipe сообщал, что «Челси» даже предлагал игроку контракт, но надежный инсайдер по лондонцам Якоб Штайнберг опроверг информацию и уточнял, что это был лишь предметный интерес.

В итоге за Усмана никто так и не зацепился. Кроме «Барселоны» с ее предложением, которое Сиссоко отвергал несколько месяцев. Хави лично встречался с агентом и объяснял, что команда не может ни при каких обстоятельствах предложить больше. Мусса нахмурился, ведь это означало, что 20 млн он точно не получит.

К середине лета Дембеле осознал, что очереди из топов за ним нет, а Хави видит его лидером клуба. Француз надавил на Сиссоко, а тот признал поражение.

Усман и правда будет получать меньше. Но не все так просто

За несколько дней до объявления о продлении контракта инсайдер Альфредо Мартинес написал, что Усману предлагают отказаться от примерно 40% от старой зарплаты. Игрок и правда идет на снижение годичного оклада, но схема пока не совсем понятная.

• L’Equipe пишет, что снижение заработной платы на 40% – неправда. По их информации, игрок снизит зарплату всего на миллион – с прошлых 12 млн евро до 11. При этом через бонусы Усман сможет сполна компенсировать потери. У Cope похожий инсайд: снижение оклада есть, но бонусов достичь нетрудно, поэтому в итоге Дембеле не потеряет.

• Инсайдер Тони Хуанмарти опровергает и пишет, что Усману сократят зарплату примерно на 30-40% – иначе «Барса» не впишется в ФФП. Бонусы прописали в зависимости от количества матчей, хотя при выполнении их игрок все равно получит меньше, чем раньше.

• Еще один инсайдер Фернандо Поло уверяет – игрок снижает зарплату на все 40%. Теперь Дембеле получает в районе 7 млн евро в год. Поло не скрывает, что руководство «Барселоны» радо сделке – вместо требуемых стороной игрока 40 млн они заплатят 12 млн с учетом всех бонусов.

Хави тоже доволен.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Alex Caparros; REUTERS/Albert Gea