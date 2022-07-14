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«ПСЖ» хочет избавиться аж от 11 игроков – на них потратили больше 280 млн

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Мауро Икарди Мауро Икарди
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер
Эрик Эбимбе Эрик Эбимбе
Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
Андер Эррера Андер Эррера
Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе
Данилу Перейра Данилу Перейра
Леандро Паредес Леандро Паредес
Тило Керер Тило Керер
Абду Диалло Абду Диалло
Левен Курзава Левен Курзава
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А ведь здесь еще нет Неймара.

В «ПСЖ» готовится чистка: по данным надежного Le Parisien, в клубе хотят избавиться аж от 11 игроков. Самое удивительное – в их числе нет Неймара, которого уже похвалил новый тренер команды Кристоф Гальтье.

«Неймар – игрок мирового уровня, один из лучших в мире. Какой тренер не хотел бы работать с ним? У меня есть очень четкое представление о том, чего я буду ждать от него. Конечно, я хочу, чтобы он остался», – сказал Гальтье.

А вот список игроков, с которыми «Париж» хотел бы расстаться: клуб потратил на них в общей сложности 282 млн евро.

А теперь – к персоналиям.

Левен Курзава не сыграл ни минуты в прошлом сезоне и даже остался без чемпионского титула Лиги 1. Он пришел в «ПСЖ» из «Монако» еще в 2015-м, но теперь ему точно нужно искать клуб попроще.

• 26-летний защитник Абду Диалло хочет играть в «Париже», чтобы попасть на чемпионат мира. Но в прошедшем сезоне он провел только 12 матчей в Лиги 1 – игровой практики вряд ли станет больше, поэтому ему переход может сработать только в плюс.

• Немец Тило Керер играл ощутимо больше (26 матчей в Лиги 1), но парижанам тоже не нужен. Одна из возможных причин – новая цель руководства «ПСЖ»: увеличить количество французов в команде.

• На Леандро Паредеса уже нашелся первый претендент – «Ман Юнайтед». Правда, «Париж» требует за аргентинца аж 35 млн евро.

• От другого полузащитника, Данилу Перейры, тоже хотят избавиться. Хотя он в сезоне-2021/22 не только регулярно играл (27 матчей в чемпионате), но и даже забивал – 5 голов. Возможно, Перейру ждет возвращение в «Порту», где он и привлек к себе внимание шейхов.

Идрисса Гуйе уже пару раз отказывался играть в форме с ЛГБТ-символикой, но вряд ли именно из-за этого клуб мечтает его продать. Больше верится в новую французскую повестку в клубе.

• На Андера Эрреру в «ПСЖ» тоже больше не ставят. Мало игровой практики (чуть больше тысячи минут в Лиге 1) и отсутствие явных перспектив на будущее заставляют парижских боссов подыскивать испанцу новый клуб.

• После топ-выступлений за «Ливерпуль» Джорджиньо Вейналдума признали главным провалом сезона в Лиге 1. За это проголосовали больше 100 тысяч человек, результаты опубликовали в издании Get French Football News.

Эрик Эбимбе – наименее известный парень из этого списка. Это 21-летний полузащитник (да-да, уже шестой), который мало выходит за «ПСЖ», поэтому проследует за новым опытом. Эриком интересуются «Ницца» и несколько клубов Бундеслиги.

Юлиан Дракслер, которого раньше считали очень талантливым, в «ПСЖ» даже не приблизился к звездному статусу. Возможно, выход из комфортной Бундеслиги был ошибкой.

Мауро Икарди после трех лет в клубе тоже просят на выход. В общей сложности за «Париж» он провел 92 матча и забил 38 голов (плюс 10 ассистов) – не так уж и плохо, учитывая топ-статус партнеров по нападению. За аргентинцем уже пристально следит «Монца» – дерзкий новичок Серии А, которым владеет легендарный Сильвио Берлускони.

По информации La Gazzetta dello Sport, его жене и агенту Ванде Наре уже предложили вести собственную программу на ТВ – тогда у Мауро просто нет выбора, придется ехать.

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Фото: Gettyimages.ru/David Rogers

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