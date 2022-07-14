«ПСЖ» хочет избавиться аж от 11 игроков – на них потратили больше 280 млн

А ведь здесь еще нет Неймара.

В «ПСЖ» готовится чистка: по данным надежного Le Parisien, в клубе хотят избавиться аж от 11 игроков. Самое удивительное – в их числе нет Неймара, которого уже похвалил новый тренер команды Кристоф Гальтье.

«Неймар – игрок мирового уровня, один из лучших в мире. Какой тренер не хотел бы работать с ним? У меня есть очень четкое представление о том, чего я буду ждать от него. Конечно, я хочу, чтобы он остался» , – сказал Гальтье.

А вот список игроков, с которыми «Париж» хотел бы расстаться: клуб потратил на них в общей сложности 282 млн евро.

А теперь – к персоналиям.

• Левен Курзава не сыграл ни минуты в прошлом сезоне и даже остался без чемпионского титула Лиги 1. Он пришел в «ПСЖ» из «Монако» еще в 2015-м, но теперь ему точно нужно искать клуб попроще.

• 26-летний защитник Абду Диалло хочет играть в «Париже», чтобы попасть на чемпионат мира. Но в прошедшем сезоне он провел только 12 матчей в Лиги 1 – игровой практики вряд ли станет больше, поэтому ему переход может сработать только в плюс.

• Немец Тило Керер играл ощутимо больше (26 матчей в Лиги 1), но парижанам тоже не нужен. Одна из возможных причин – новая цель руководства «ПСЖ»: увеличить количество французов в команде.

• На Леандро Паредеса уже нашелся первый претендент – «Ман Юнайтед». Правда, «Париж» требует за аргентинца аж 35 млн евро.

• От другого полузащитника, Данилу Перейры, тоже хотят избавиться. Хотя он в сезоне-2021/22 не только регулярно играл (27 матчей в чемпионате), но и даже забивал – 5 голов. Возможно, Перейру ждет возвращение в «Порту», где он и привлек к себе внимание шейхов.

• Идрисса Гуйе уже пару раз отказывался играть в форме с ЛГБТ-символикой, но вряд ли именно из-за этого клуб мечтает его продать. Больше верится в новую французскую повестку в клубе.

• На Андера Эрреру в «ПСЖ» тоже больше не ставят. Мало игровой практики (чуть больше тысячи минут в Лиге 1) и отсутствие явных перспектив на будущее заставляют парижских боссов подыскивать испанцу новый клуб.

• После топ-выступлений за «Ливерпуль» Джорджиньо Вейналдума признали главным провалом сезона в Лиге 1. За это проголосовали больше 100 тысяч человек, результаты опубликовали в издании Get French Football News.

• Эрик Эбимбе – наименее известный парень из этого списка. Это 21-летний полузащитник (да-да, уже шестой), который мало выходит за «ПСЖ», поэтому проследует за новым опытом. Эриком интересуются «Ницца» и несколько клубов Бундеслиги.

• Юлиан Дракслер, которого раньше считали очень талантливым, в «ПСЖ» даже не приблизился к звездному статусу. Возможно, выход из комфортной Бундеслиги был ошибкой.

• Мауро Икарди после трех лет в клубе тоже просят на выход. В общей сложности за «Париж» он провел 92 матча и забил 38 голов (плюс 10 ассистов) – не так уж и плохо, учитывая топ-статус партнеров по нападению. За аргентинцем уже пристально следит «Монца» – дерзкий новичок Серии А, которым владеет легендарный Сильвио Берлускони.

По информации La Gazzetta dello Sport, его жене и агенту Ванде Наре уже предложили вести собственную программу на ТВ – тогда у Мауро просто нет выбора, придется ехать.

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers