Ускользающая цель «Ньюкасла» – форвард Экитик. Дважды согласовали трансфер, а он так хочет в «ПСЖ», что готов ждать в «Реймсе»

Уже дают 36+10 млн евро.

20-летний нападающий «Реймса» Юго Экитик интересен не только тем, что его фамилия на французском читается одинаково в обоих направлениях (Ekitike). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды: 10 голов в 24 матчах Лиги 1.

Еще зимой на молодого форварда с ростом 190 см нацелился «Ньюкасл». «Реймс» тогда принял предложеннные англичанами 25 млн евро, но сам Юго решил доиграть сезон в Лиге 1.

Летом «Ньюкасл» вернулся с улучшенным предложением. По данным Foot Mercato, клубы вновь согласовали трансфер – уже 36 млн евро плюс 10 млн бонусами.

Оставалось уладить небольшие детали, но переход снова срывается. Футболист и его окружение не хотят продешевить, поэтому ждут предложений от топ-клубов. Претендентов предостаточно.

В переговоры включился «ПСЖ», Экитик фанатеет от Мбаппе

Увести парня из-под носа у «Ньюкасла» может «ПСЖ». Парижане тоже давно следят за Юго, а теперь начали и переговоры.

На этой неделе в офисе клуба встретились спортивный директор парижан Луиш Кампуш и руководство «Реймса». А директор «ПСЖ» Антеру Энрике – в Монако с агентом футболиста. Foot Mercato сообщает, что в Париже полное единодушие по трансферу – вплоть до Нассера Аль-Хелайфи.

Сам футболист в декабре 2021-го признавался, что равняется на Мбаппе: «Он игрок, за которым я слежу больше всего в последние несколько лет. Килиан меня вдохновляет – не только на поле, во всем. Великолепный игрок, который умеет делать все. Люди не понимают, насколько он классный. Он футболист такого уровня, которым я стремлюсь стать».

Парижане еще не вышли с предложением по Экитику. Вероятно, клуб пока не готов повторять сумму, которую предложил «Ньюкасл». Но говорят, что Юго готов останться в «Реймсе» еще на полгода, чтобы убедить «ПСЖ» окончательно.

Другие варианты Юго – топы АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги

Кроме «Ньюкасла» и «ПСЖ» к форварду приматриваются многие топ-клубы.

L’Équipe сообщал об интересе «Реала»: в конце июня агент Юго уже провел несколько дней в Мадриде, чтобы встретиться с руководством испанского клуба.

В листе претендентов звучат «Бавария», «Боруссия» Д, «Милан», «Интер», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – полный набор.

Кстати, у Экитика уже есть небольшой опыт игры за рубежом: в прошлом году его на полгода арендовал датский «Вайле», где форвард набрал 3+2 в 11 матчах.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Francois Mori