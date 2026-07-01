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  4. Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Дешама сыграет с Парагваем 5 июля

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Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Дешама сыграет с Парагваем 5 июля
Франция вышла на Парагвай на ЧМ-2026.

Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Команда Дидье Дешама разгромила сборную Швеции в 1/16 финала со счетом 3:0.

В следующем раунде французы сыграют с Парагваем, выбившим Германию. Игра пройдет 5 июля.  

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Французы молодцы, мощные, но назначать их абсолютными фаворитами рано, Нидерланды пять шведам забивали, оценить Францию в полной мере, с топ-сборной можно будет только в 1/4, скорее всего
Касерес против Мбаппе это любопытно
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