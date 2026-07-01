Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Дешама сыграет с Парагваем 5 июля
Франция вышла на Парагвай на ЧМ-2026.
Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Команда Дидье Дешама разгромила сборную Швеции в 1/16 финала со счетом 3:0.
В следующем раунде французы сыграют с Парагваем, выбившим Германию. Игра пройдет 5 июля.
Верите в честность Алжира против Австрии?33211 голосов
Да!
Нет!
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии