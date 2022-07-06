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Ди Мария едет в «Юве» свободным агентом. Уже традиция: так приходили Пирло, Дани Алвес и даже Лусио

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Короли рынка свободных агентов.

«Ювентус» готовится оформить два больших подписания – в ближайшие дни к туринцам присоединятся Анхель Ди Мария и Поль Погба. Оба игрока врываются в Серию А свободными агентами, что давно стало фирменным почерком «Юве».

Хотя список заметных бесплатных трансферов клуба давненько не обновлялся. 

• Репутация клуба, который умеет договариваться со звездными свободными агентами, закрепилась за «Юве» при генеральном директоре Джузеппе Маротте (2010-2018). Особенность его стиля: топовые игроки – пусть и не совсем молодые – за минимальные деньги. Он находил футболистов, которые считали, что их недооценили прежние клубы, и давал новую жизнь в Турине.

После ухода Маротты «Юве» продолжил действовать по прежней схеме: бесплатно подписали Рэмзи, Рабьо, вернули Буффона, а теперь после некоторой паузы еще двух свободных агентов.

• Многие из подписаний внесли большой вклад в успехи «Ювентуса», но случались и неудачи. Например, чемпион мира Лусио из-за травм провел лишь 4 матча, только один из которых в Серии А.

Ранние примеры Каннаваро и Тони тоже вышли не слишком успешными, зато последующие подписания Пирло и Погба показали, что схема стоящая.

• Случай Погба выделяется особо. Француза «Юве» забирает бесплатно из «МЮ» уже во второй раз. Между двумя этими переходами туринцы продали Поля за 105 миллионов евро.

Несколько других игроков, которых «Ювентус» покупал бесплатно, клуб также выгодно продал. Например, Коман ушел в «Баварию» за 28 млн евро, а Джан в «Дортмунд» – за 26 млн.

Ди Марию и Погба ждут в «Юве», Суареса – в «Ривер Плейт», Витцеля – в «Атлетико». Интриги рынка свободных агентов

Погба необходим «Ювентусу». Он будет ярче, чем в Англии – возможно, даже на краю атаки

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