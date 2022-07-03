«Црвена Звезда» приехала к «Зениту». Их связал «Газпром» (5 млн евро в год), а у России с Сербией особый газовый контракт

Шажок из изоляции.

В воскресенье «Зенит» организует первый международный матч в России за 4 месяца: в Сочи на «Фиште» принимает «Црвену Звезду» (предыдущая встреча с зарубежным соперником, кстати, была тоже у «Зенита» – с «Бетисом» в Лиге Европы в феврале).

Оба клуба спонсирует «Газпром», а Сербия – одна из немногих стран Европы, отказавшаяся от антироссийских санкций.

«Мы следим за государственной политикой Сербии и приняли это решение, чтобы оставаться в контакте с нашими русскими братьями», – объясняет директор «Црвены» Звездан Терзич.

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Главное, что делает клубы братьями – финансирование от «Газпрома».

Российская сырьевая компания – спонсор «Црвены Звезды» с 2010-го. Причем контракт только что обновили на улучшенных условиях: до июня 2022-го сербский клуб получал по 4 миллиона евро в год, но новому – на четверть больше, 5 миллионов. И так будет минимум два сезона.

«Компания была с клубом, когда мы находились в шаге от провала. Может быть, мы даже не заслужили той помощи, которую получили тогда, – говорил директор сербского клуба. – В 2015-м они заплатили аванс за полтора года, после того как мы лишилась лицензии на участие в еврокубках из-за финансовых проблем .

Если бы не «Газпром», возможно, «Црвены Звезды» не было бы там, где она есть – и я не могу этого забыть. Когда было тяжелее всего, они поддерживали нас. Мы дружим с «Газпромом» и гордимся этим».

С «Зенитом» дружат тоже давно – 11 лет . Стартом сотрудничества считают март 2011-го, когда провели товарищеский матч молодежных команд, приуроченный к подписанию энергетических контрактов между Россией и Сербией. В феврале 2017-го президенты клубов подписали свое соглашение, значительная его часть – об обмене опытом в работе академий. Сербы регулярно приезжают на петербургские турниры, а зенитовские команды проводят в Сербии сборы.

Зачем «Газпром» тратит столько на «Црвену Звезду»?

Ради имиджа в Сербии.

Российская компания доминирует в нефтегазовой отрасли Сербии с 2009-го, когда «Газпромнефть» приобрела контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) – в то время крупнейшей нефтяной компании страны. Тогда без торгов забрали 51% акций за 400 млн евро – по мнению экспертов, намного ниже рыночной стоимости.

По словам Владимира Медовича, профессора факультета экономики и права Нови-Садского университета, «Газпром» – монополист нефтегазового рынка Сербии . А доминирующее положение одной компании на рынке определенной страны не соответствует внешней политике Евросоюза, сейчас Сербия кандидат на вступление, страна в этом статусе с 2012-го.

Зато «НИС-Газпромнефть» серьезно пополняет бюджет Сербии. «Исходя из налогов и других государственных доходов в 2021-м [платежи в бюджет] составляют 190,4 миллиарда динаров (сербская валюта, это примерно 96 млрд рублей – Sports.ru), что на 18% больше, чем в 2020-м», – говорится в сообщении компании.

Имиджевые инвестиции в спорт для «Газпрома» – привычный ход. Как и в России, прямым сотрудничеством с одним футбольным клубом в Сербии тоже не ограничивается: например, у баскетбольного «Партизана» на футболках логотип НИС. Еще «Газпром» регулярно светится на афишах культурных мероприятий: от музыкального фестиваля «Выход» в Нови-Саде, городе на севере Сербии, до Драгачевского смотра трубачей в Гуче, местечке на западе страны.

Сербы покупают газ в России с огромной скидкой. Платят в 4 раза меньше остальной Европы

Естественно, цена на газ – главный инструмент влияния.

До лета-2022 ценник для сербов был очень лояльным: 270 долларов за тысячу кубометров. Контракт продлили в ноябре 2021-го, президент Сербии Александар Вучич был невероятно рад: он заявил, что этим страна сберегла больше 300 млн евро и все это «благодаря дружбе с президентом Путиным».

«Когда после переговоров я сообщил это нашей команде, [генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан] Баятович буквально скакал от счастья, потому что не думал, что это получится», – сверкал сербский лидер после диалога с Владимиром Путиным.

На фоне кризиса цена поднялась до 400 долларов за тысячу кубометров, но это все равно намного ниже рынка. Новое соглашение рассчитано на три года. Рыночная цена газа в Европе сейчас – около 1600 долларов за тысячу кубометров, то есть сербы платят в четыре раза меньше .

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При такой зависимости от России и «Газпрома» – почему бы «Црвене Звезде» и не приехать на матч с «Зенитом» в Сочи, раз позвали.

Похоже, «Зенит» оказался готов к изоляции лучше других: гендиректор Александр Медведев напомнил, что клуб сотрудничает с иранским «Сепаханом», товарищеский матч с ними тоже уже обсуждали.

Фото: globallookpress.com/Elmar Kremser/SVEN SIMON; eastnews.ru/Vid Ponikvar / Sportida/SIPA; Gettyimages.ru/Pedja Milosavljevic/EuroFootball