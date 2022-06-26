«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо

Слишком радикальная перезагрузка.

Распродажа «Аякса» продолжается: только за первый месяц трансферного окна амстердамцы упаковали сразу несколько топов, но и это еще не все. Мы привыкли, что «Аякс» доволен выручкой от продаж, но столько лидеров не нравится отдавать даже ему.

Издание De Telegraaf пишет, что летом голландцы очень не хотят прощаться с вингером Антони, опорником Лисандро Мартинесом и защитником Юрриеном Тимбером. Клуб закрепил очень высокие ценники, несмотря на интерес топ-клубов: торги за бразильца начинаются с 70 млн евро, а за остальных придется выложить не меньше 50 млн. Антони и Тимбер – цели «МЮ» Тен Хага, а универсальностью Мартинеса восхищается Микель Артета.

Но даже если кого-то из них удастся сохранить, потери клуба все равно очень весомые.

Данило Перейра ➡ «Фейеноорд»

В сезоне-2020/21 воспитанник «Аякса» играл в «Твенте» и наколотил 17 голов в чемпионате, но в родной команде совсем не прижился. Стороны не продлили истекающий контракт, Перейра отправится конкуренту в качестве свободного агента.

Себастьян Аллер ➡ «Боруссия» Дортмунд

Карьера Аллера расцветает. В 27 лет он дебютировал в ЛЧ, забил 11 голов, отличаясь в каждом матче группы, и установил рекорд турнира по среднему времени на гол среди игроков с 5+ мячами. «Аякс» получит 35 млн евро, а немцы – идеальную замену Эрлингу Холанду.

Райан Гравенберх и Нуссаир Мазрауи ➡ «Бавария»

Топовое усиление Мюнхена за сущие копейки: Нуссара взяли бесплатно, а талантливый Райан обошелся всего в 25 млн. Если Гравенберх засиял только недавно, то Мазрауи играл в «Аяксе» с 2018-го и был частью той самой волшебной команды Тен Хага. Причем все эти годы за марокканцем пристально присматривала «Барселона» – помешали финансовые трудности.

Эрик Тен Хаг ➡ «Манчестер Юнайтед»

Мы уже собрали два топ-состава, которые помогут Эрику вернуть «МЮ» на трон. Правда, тогда тренеру придется остановить попытки скупить «Аякс» целиком.

Андре Онана ➡ «Интер»

Прошлый год – самый тяжелый в карьере голкипера Андре Онаны. В начале февраля его на 12 месяцев забанили из-за 40 миллиграмм фуросемида в крови, но потом сократили наказание до девяти месяцев. Когда Онана вернулся, осознал, что голландцы не очень-то и хотят продлевать с ним контракт. Желанием оказалось взаимным, и теперь Андре едет в «Интер» менять легендарного Самира Хандановича.

Николас Тальяфико ➡ ?

Осенью 2021-го Николас – одна из главных звезд созыва Тен Хага – признался, что наигрался в Голландии и хочет на повышение. Зимой за ним пришла «Барселона», «Аякс» не сбросил цену, и трансфер схлопнулся. Тальяфико загрустил, потому что переход был его мечтой. Сейчас он наверняка покинет клуб, но «Барса», кажется, уже и не зовет.

А что с покупками?

Слухов не так и много.

• AS пишет, что «Аякс» уже практически забрал из «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна, сделку оценивают в 25 млн евро. Стевен оказался не нужен Антонио Конте, поэтому воспитанник «ПСВ» едет в родной чемпионат. Там он за три последних сезона наклепал 60 баллов по гол+пас. В Англии за тот же срок – 12.

• Фабрицио Романо добавляет, что на место Тальяфико амстердамцы уже готовы подписать лидера «АЗ» Оуэна Вейндала. За 22-летним голландцем долго бегал «Ювентус» – в Вейндале видели замену Алексу Сандро, но так и не договорились по зарплате.

• Marca же сообщает, что голландцы заберут из «Лейпцига» на перевоспитание многострадального воспитанника «Барселоны» Илайша Мориба. Парень не прижился в Германии, просил виноград во время массажа и затормозил многообещающую карьеру в 19 лет.

Фото: globallookpress.com/Revierfoto, Toon Dompeling; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos