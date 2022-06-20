Ван Гал отговорил голландца переходить в «МЮ». Луи до сих пор зол: не советовал идти туда Тен Хагу, считает боссов предателями

Его выгоняли из-за Моуринью, хотя обещали оставить.

«МЮ» продолжает искать новых героев для Эрика тен Хага. Перед началом сезона тренер хотел подписать двух полузащитников в комплекте с универсальным нападающим и центральным защитником. Приоритет – Френки Де Йонг из «Барсы» примерно за 80 млн евро.

В атаку Тен Хаг хочет знакомого по «Аяксу» Антони, а вот усиление центра защиты подвисло. В начале лета Marca писала, что «Юнайтед» хочет звезду «Вильярреала» Пау Торреса – однако у самого голландского тренера другой приоритет.

Это защитник «Аякса» Юрриен Тимбер – и сделка даже была почти готова: игрок готов ехать в Англию, первые переговоры прошли успешно. Оставалось договориться по цене: в Амстердаме хотели за 21-летнего игрока около 50 млн евро.

Но тут вмешался Луи Ван Гал.

Главный тренер сборной Нидерландов поговорил с игроком и прямо сказал, что тот не попадет на ЧМ-2022 в Катаре, если не будет играть в каждом туре. Тимбер понял намек – и теперь хочет остаться ради игровой практики.

«Игрок с его качествами может играть в Премьер-лиге, но вопрос в том, должен ли он делать такой большой шаг сейчас, – это Ван Гал на днях сказал уже публично. – Если он не будет там выходить, это не лучшая идея. Тимберу просто нужно постоянно играть».

«Аякс» уже готовит новый контракт пожирнее. Похоже, агент Луи справился с задачей.

Сработала не только забота об игроке. Еще Ван Гал ну очень не любит «МЮ»

Взаимоотношения Луи и «Юнайтед» – очень сложная история.

Ван Гал проработал в клубе два года – с 2014-го по 2016-й. Именно он зажег звезду Маркуса Рэшфорда и зацепил Кубок Англии. Однако это не спасло его от увольнения, тренера отправили на пенсию. Руководство «МЮ» мечтало пригласить Моуринью, голландец в их амбициозные планы совсем не вписывался.

«Я изначально хотел поработать до 2016-го и летом отправиться на отдых, как я и пообещал своей матери – что отправлюсь на пенсию в 65 лет. Но Глейзеры и Вудворд попросили меня о трехлетнем контракте – вот почему я до сих пор зол на них из-за того, как они в итоге поступили со мной . Эд Вудворд знал, что «МЮ» будет моим последним клубом», – вспоминал Луи в 2019-м.

«Я чувствую себя преданным, – продолжал тренер. – Все было решено в декабре-январе. В то время я каждую неделю общался с Вудвордом. После трех безобразных поражений в декабре, когда мы также вылетели из ЛЧ, я разговаривал с ним и сказал: «Я пойму, если вы уволите меня сейчас». В таком клубе ты не можешь проигрывать три матча подряд. Тогда он мне ответил: «Нет, ты что. Никогда и ни за что я тебя не уволю. Верь в себя и не читай газеты». Я думаю, именно поэтому я чувствую, что меня предали, но сейчас я уже могу понять это решение, ведь он знал, что в конце следующего сезона я бы сам попрощался с клубом».

После увольнения из «МЮ» Ван Гал не работал пять лет, но в 2021-м принял предложение снова возглавить сборную Нидерландов. Именно после этого из нее пропал играющий за «МЮ» Донни ван де Бек. Позже Луи оправдывался, что Донни почти не играет, хотя спокойно вызывает глухого запасного «Ман Сити» Натана Аке.

Ван Гал помнит, что такое работа в «МЮ» – и точно предупреждал тен Хага: «Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер – это всегда здорово. Но «МЮ» – коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб» .

Впервые про «коммерческий» клуб Ван Гал сказал еще в 2019-м, так что фраза быстро приелась – даже Рангнику пришлось защищаться за пару месяцев до увольнения. «Когда любой богатый человек или компания покупает клуб, это всегда коммерция, бизнес. Не вижу в этом ничего плохого. Он и сам подписывал контракт с этим клубом».

«В «МЮ» сейчас новые люди в руководстве, – объяснял на пресс-конференцией перед Лигой наций Ван Гал уже сейчас. – Тогда был Вудворд, а теперь Ричард Арнольд – и это может все изменить».

Учитывая, как Луи отговаривал от перехода Тимбера, сам он все еще держит обиду на «МЮ».

Фото: globallookpress.com/Revierfoto