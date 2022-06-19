Звезда «Челси», надежды «Реала», падения в Польшу и 2-ю лигу Японии – какие же разные судьбы у лучших игроков Евро U19

Из-за одного судились, чтобы только не возвращать к себе.

В Словакии начался долгожданный чемпионат Европы для игроков до 19 лет.

Мы соскучились, потому что в 2020-м и 2021-м молодежный Евро отменяли из-за пандемии. Там всегда много ярких юных героев: кто-то потом продолжает взлет, кто-то – пикирует.

Давайте пройдемся по десяти предыдущим турнирам и вспомним, что было с их лучшими игроками и главными бомбардирами.

Евро-2010: воспитанник «Барсы» Пачеко докатился до Польши, Какута сменил 15 клубов и вернулся в родной «Ланс»

Лучший бомбардир: Дани Пачеко (Испания). Воспитанник «Барсы» ничем не выделялся, но реализовывал моменты так, что его прозвали «убийца» – и пока это главное достижение в карьере Дани. Еще Пачеко играл в «Ливерпуле» и даже пару раз вышел на поле, но ничего толкового не показал. В 2013-м его отпустили покорять подвалы Испании – и там вышло не очень. В 2021-м испанца на сезон занесло на Кипр, а сейчас Пачеко играет за скромный «Гурник» из Польши.

Лучший игрок: Гаэль Какута (Франция/Конго). Когда-то «Челси» поссорился с «Лансом» ради талантливого конголезского вингера: только вот он тогда играл за Францию и планировал стать звездой. Не срослось: Какута в Лондоне ничего не показал, покатался по арендам. Зато подзаработал в Китае за счет лондонцев в резюме. В 2017-м Гаэль вернулся во Францию и сейчас снова играет за родной «Ланс». К 30 годам у него уже 15 смен клубов – перебор.

Евро-2011: Мората отрезками был звездой, брат Начо вместо «Реала» осел в «Кадисе»

Лучший бомбардир: Альваро Мората (Испания). Морате предрекали славное будущее – и он точно оправдал часть высоких ожиданий. Альваро не стал легендой «Реала» и новой иконой испанского футбола, но забивал немало. При первом заходе в «Ювентусе» правда был звездой. После неудачи в «Челси» что-то сломалось – пока Мората не может найти себя и возвращается в «Атлетико» уже без суперзвездного статуса.

Лучший игрок: Алекс Фернандес (Испания). Брат Начо капитанил в дубле «Реала» и мог стать мегазвездой, но не захотел повторять судьбу брата и сидеть на скамейке. Алекс провел в основе «Мадрида» всего минуту – и в 2013-м отправился в свободное плавание. За это время игрок побывал в Англии и Хорватии, а по-настоящему зацепился лишь в «Кадисе» в 2017-м – там он до сих пор и играет.

Евро-2012: Хесе после «Реала» и «ПСЖ» слетел в Сегунду, Деулофеу зацепился около элиты

Лучший бомбардир: Хесе (Испания). Историю воспитанника «Реала» переписали травмы, но и сам Хесе думал точно не только о футболе: в лучшие годы своей карьеры он записывал рэп-клипы и крутил романы с моделями. В 2020-м Хесе перешел в «ПСЖ» и не заиграл, начались постоянные аренды и поиски своей команды. Сейчас пылит за «Лас-Пальмас» в Сегунде.

Лучший игрок: Жерар Деулофеу (Испания). Еще один очень перспективный игрок, от которого в топ-командах ждали явно большего. В «Барсе» играть давали мало, за практикой Жерар пошел в «Эвертон» и «Севилью», английский клуб в итоге подписал его полноценно – но тоже не насовсем. Аренда в «Милан», короткий камбэк в «Барсу», аренда в «Уотфорд», полноценный «Уотфорд» в испанский период, а теперь «Удинезе» – карьера точно не провальная, но и не суперзвездная.

Евро-2013: трое ноунеймов не заиграли (один обыгрывал «Рубин» за «Ракув»), Митрович стал звездой чемпионшипа

Лучшие бомбардиры: Гратас Сиргедас (Литва), Анасс Ахабар (Нидерланды), Алешандре Гедеш (Португалия). Все трое не заиграли: Гедеш не поднимался выше «Витории» и «Фамаликана» дома, в прошлом сезоне выходил против «Рубина» в составе польского «Ракува», а теперь во втором дивизионе Японии. Сиргедас неудачно пробовался в «Штутгарте» и играет на родине, а Ахахбар тихо поиграл в «Фейеноорде», сезон отбегал во второй Бундеслиге за «Арминию», а теперь – в Румынии.

Лучший игрок: Александар Митрович (Сербия). Лучший бомбардир «Фулхэма» помог сборной Сербии выйти на ЧМ-2022 и теперь снова готовится к АПЛ. Там к 27 годам Митрович только раз забил больше десяти. Зато чемпионшип он покорил: забил рекордные в эпоху АПЛ 43 мяча за 44 тура. Следующий сезон – новый шанс пошуметь в Премьер-лиге.

Евро-2014: Зельке остался в тени Вернера и попробует заиграть у Шварца

Лучший игрок и бомбардир: Дэви Зельке (Германия). Сын эфиопа и чешки забил на том турнире шесть мячей, но не извлек никакой персональной выгоды из перспективного «Лейпцига» и не осилил конкуренцию с Тимо Вернером. В 2017-м Зельке ушел в «Герту», но и там не стал основным. Возможно, в него поверит Сандро Шварц. В спике достижений у Дэви – серебро Олимпиады-2016.

Евро-2015: Борха заслужил новый шанс в «Реале», Асенсио там блеснул, но уходит

Лучший бомбардир: Борха Майораль (Испания). Снова талантливый выпускник «Кастильи», который почти не получил шансов в основе «Реала». Борха постоянно ездит в аренды: «Вольфсбург» – не очень, «Леванте» и «Рома» – лучше. Похоже, его главная возможность на приличное игровое время в родном клубе как раз ждет в следующем сезоне. Килиан Мбаппе не пришел, других форвардов брать не стали, и Майораль – один из основных вариантов на подмену Карима Бензема.

Лучший игрок: Марко Асенсио (Испания). В 2016-м Марко поджег: забивал на каждой стадии плей-офф ЛЧ и моментально стал важной частью легендарной команды Зидана. Из Асенсио хотели лепить нового лидера «Реала» – но тут вмешались травмы, и теперь в клубе уже не отводят ему такой роли. Асенсио – довольно глубоко в ротации, отвоевать место в основе почти нереально, поэтому воспитанник Валерия Карпина наверняка скоро уйдет.

Евро-2016: карьера Огюстена зачахла, «Лидс» и «РБ» судились, чтобы не возвращать его

Лучший игрок и бомбардир: Жан-Кевин Огюстен (Франция). Карьера воспитанника «ПСЖ» после турнира – боль. Жан-Кевин в 2016-м формально собрал титулов с «Парижем», перешел в «Лейпциг» за временем на поле, но не смог заиграть. В 2020-м шанс в «Лидсе» – снова неудача.

Тогда же был очень грустный эпизод: англичане вышли в АПЛ и по условиям аренды должны были выкупить француза за 21 млн евро – но не хотели и доказывали, что прошел срок этой опции, в «РБ» настаивали, что ковидную паузу было не предусмотреть, поэтому выкуп все еще обязателен. В итоге платить никому не пришлось, оба клуба отказались от игрока, а он как свободный агент осенью-2020 подписался в «Нанте». И только что бесплатно ушел оттуда в «Базель».

Евро-2017: форварды прорываются в Англии, Маунт – уже звезда «Челси»

Лучшие бомбардиры: Бен Бреретон (Англия/Чили), Райан Сессеньон (Англия), Йоэл Пиру (Нидерланды) и Виктор Дьокереш (Швеция). Нападающий сборной Чили, чилиец по матери Бен Бреретон уже местная звезда, но пока заиграл только в подвалах Англии. Райан Сессеньон пытается закрепиться в «Тоттенхэме» при Конте, но приход Ивана Перишича усложняет ситуацию. Пиру и Дьекереш продолжают соперничать в чемпиошипе – на двоих в этом сезоне они забили 22 за «Суонси» и 17 за «Ковентри» соответственно – перспективно.

Лучший игрок: Мэйсон Маунт (Англия). Молодая звезда «Челси» и лидер клуба при Томасе Тухеле, о котором вы и так наверняка все знаете. Просто напомним, что после того Евро Маунт ездил в голландский «Витесс» и прошел испытание чемпионшипом в «Дерби Каунти» – а после этого сразу заиграл в основе при Лэмпарде, доверявшем собственной молодежи.

Евро-2018: Тринкау не заиграл в «Барсе», Жота (не Диогу) набрался сил в «Селтике»

Лучшие бомбардиры: Франсишку Тринкау, Жота (оба – Португалия). Франсишку после пары успешных сезонов за «Брагу» ушел в «Барселону» за 31 млн евро, но не смог заиграть при Роналде Кумане, а Хави оказался не нужен – он провел сезон в аренде в «Вулверхэмптоне», а теперь ищет новый клуб.

Жота – это не Диогу из «Ливерпуля»: он воспитанник «Бенфики» и в 2020-м пошел в аренду за игровой практикой в «Вальядолид» по приглашению Роналдо. Там не вышло, поэтому в прошлом сезоне португалец поехал в «Селтик» – и возвращается на родину с 20 (10+10) результативными действиями в чемпионате.

Одного лучшего игрока по итогам Евро выделять перестали, называют теперь только символическую сборную турнира.

Евро-2019: Рамуш должен завладеть атакой «Бенфики»

Лучший бомбардир: Гонсалу Рамуш (Португалия). Талантливым футболистом «Бенфики» два года назад интересовалась «Бавария» – но пока он в основном играет со скамейки у себя в Португалии. В прошлом сезоне Рамуш забил семь мячей и точно получит побольше времени в следующем сезоне из-за ухода Дарвина Нуньеса. Гонсалу только-только исполняется 21 год, выводы точно делать рано.

Фото: East News/AFP PHOTO / JAREK JOEPERA, AFP PHOTO/DANIEL MIHAILESCU, LEHTIKUVA / MIKKO STIG; Gettyimages.ru/Xavier Laine, Christian Hofer/Bongarts, Levan Verdzeuli, Julian Finney; uefa.com/Sportsfile; globallookpress.com/imago sportfotodiens