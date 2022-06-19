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Звезда «Челси», надежды «Реала», падения в Польшу и 2-ю лигу Японии – какие же разные судьбы у лучших игроков Евро U19

Гонсалу Рамуш
Жота Жота
Виктор Дьокереш
Франсишку Тринкау Франсишку Тринкау
Йоэл Пиру
Райан Сессеньон Райан Сессеньон
Бен Бреретон
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Жан-Кевин Огюстен Жан-Кевин Огюстен
Борха Майораль Борха Майораль
Марко Асенсио Марко Асенсио
Дэви Зельке Дэви Зельке
Александар Митрович Александар Митрович
Алешандре Гедеш
Анасс Ахабар Анасс Ахабар
Гратас Сиргедас
Хесе Хесе
Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу
Альваро Мората Альваро Мората
Гаэль Какута Гаэль Какута
Алекс Фернандес Алекс Фернандес
Дани Пачеко Дани Пачеко
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Из-за одного судились, чтобы только не возвращать к себе.

В Словакии начался долгожданный чемпионат Европы для игроков до 19 лет.

Мы соскучились, потому что в 2020-м и 2021-м молодежный Евро отменяли из-за пандемии. Там всегда много ярких юных героев: кто-то потом продолжает взлет, кто-то – пикирует.

Давайте пройдемся по десяти предыдущим турнирам и вспомним, что было с их лучшими игроками и главными бомбардирами.

Евро-2010: воспитанник «Барсы» Пачеко докатился до Польши, Какута сменил 15 клубов и вернулся в родной «Ланс»

Лучший бомбардир: Дани Пачеко (Испания). Воспитанник «Барсы» ничем не выделялся, но реализовывал моменты так, что его прозвали «убийца» – и пока это главное достижение в карьере Дани. Еще Пачеко играл в «Ливерпуле» и даже пару раз вышел на поле, но ничего толкового не показал. В 2013-м его отпустили покорять подвалы Испании – и там вышло не очень. В 2021-м испанца на сезон занесло на Кипр, а сейчас Пачеко играет за скромный «Гурник» из Польши.

Лучший игрок: Гаэль Какута (Франция/Конго). Когда-то «Челси» поссорился с «Лансом» ради талантливого конголезского вингера: только вот он тогда играл за Францию и планировал стать звездой. Не срослось: Какута в Лондоне ничего не показал, покатался по арендам. Зато подзаработал в Китае за счет лондонцев в резюме. В 2017-м Гаэль вернулся во Францию и сейчас снова играет за родной «Ланс». К 30 годам у него уже 15 смен клубов – перебор.

Евро-2011: Мората отрезками был звездой, брат Начо вместо «Реала» осел в «Кадисе»

Лучший бомбардир: Альваро Мората (Испания). Морате предрекали славное будущее – и он точно оправдал часть высоких ожиданий. Альваро не стал легендой «Реала» и новой иконой испанского футбола, но забивал немало. При первом заходе в «Ювентусе» правда был звездой. После неудачи в «Челси» что-то сломалось – пока Мората не может найти себя и возвращается в «Атлетико» уже без суперзвездного статуса.

Лучший игрок: Алекс Фернандес (Испания). Брат Начо капитанил в дубле «Реала» и мог стать мегазвездой, но не захотел повторять судьбу брата и сидеть на скамейке. Алекс провел в основе «Мадрида» всего минуту – и в 2013-м отправился в свободное плавание. За это время игрок побывал в Англии и Хорватии, а по-настоящему зацепился лишь в «Кадисе» в 2017-м – там он до сих пор и играет.

Евро-2012: Хесе после «Реала» и «ПСЖ» слетел в Сегунду, Деулофеу зацепился около элиты

Лучший бомбардир: Хесе (Испания). Историю воспитанника «Реала» переписали травмы, но и сам Хесе думал точно не только о футболе: в лучшие годы своей карьеры он записывал рэп-клипы и крутил романы с моделями. В 2020-м Хесе перешел в «ПСЖ» и не заиграл, начались постоянные аренды и поиски своей команды. Сейчас пылит за «Лас-Пальмас» в Сегунде.

Лучший игрок: Жерар Деулофеу (Испания). Еще один очень перспективный игрок, от которого в топ-командах ждали явно большего. В «Барсе» играть давали мало, за практикой Жерар пошел в «Эвертон» и «Севилью», английский клуб в итоге подписал его полноценно – но тоже не насовсем. Аренда в «Милан», короткий камбэк в «Барсу», аренда в «Уотфорд», полноценный «Уотфорд» в испанский период, а теперь «Удинезе» – карьера точно не провальная, но и не суперзвездная.

Евро-2013: трое ноунеймов не заиграли (один обыгрывал «Рубин» за «Ракув»), Митрович стал звездой чемпионшипа

Лучшие бомбардиры: Гратас Сиргедас (Литва), Анасс Ахабар (Нидерланды), Алешандре Гедеш (Португалия). Все трое не заиграли: Гедеш не поднимался выше «Витории» и «Фамаликана» дома, в прошлом сезоне выходил против «Рубина» в составе польского «Ракува», а теперь во втором дивизионе Японии. Сиргедас неудачно пробовался в «Штутгарте» и играет на родине, а Ахахбар тихо поиграл в «Фейеноорде», сезон отбегал во второй Бундеслиге за «Арминию», а теперь – в Румынии.

Лучший игрок: Александар Митрович (Сербия). Лучший бомбардир «Фулхэма» помог сборной Сербии выйти на ЧМ-2022 и теперь снова готовится к АПЛ. Там к 27 годам Митрович только раз забил больше десяти. Зато чемпионшип он покорил: забил рекордные в эпоху АПЛ 43 мяча за 44 тура. Следующий сезон – новый шанс пошуметь в Премьер-лиге.

Евро-2014: Зельке остался в тени Вернера и попробует заиграть у Шварца

Лучший игрок и бомбардир: Дэви Зельке (Германия). Сын эфиопа и чешки забил на том турнире шесть мячей, но не извлек никакой персональной выгоды из перспективного «Лейпцига» и не осилил конкуренцию с Тимо Вернером. В 2017-м Зельке ушел в «Герту», но и там не стал основным. Возможно, в него поверит Сандро Шварц. В спике достижений у Дэви – серебро Олимпиады-2016.

Евро-2015: Борха заслужил новый шанс в «Реале», Асенсио там блеснул, но уходит

Лучший бомбардир: Борха Майораль (Испания). Снова талантливый выпускник «Кастильи», который почти не получил шансов в основе «Реала». Борха постоянно ездит в аренды: «Вольфсбург» – не очень, «Леванте» и «Рома» – лучше. Похоже, его главная возможность на приличное игровое время в родном клубе как раз ждет в следующем сезоне. Килиан Мбаппе не пришел, других форвардов брать не стали, и Майораль – один из основных вариантов на подмену Карима Бензема.

Лучший игрок: Марко Асенсио (Испания). В 2016-м Марко поджег: забивал на каждой стадии плей-офф ЛЧ и моментально стал важной частью легендарной команды Зидана. Из Асенсио хотели лепить нового лидера «Реала» – но тут вмешались травмы, и теперь в клубе уже не отводят ему такой роли. Асенсио – довольно глубоко в ротации, отвоевать место в основе почти нереально, поэтому воспитанник Валерия Карпина наверняка скоро уйдет.

Евро-2016: карьера Огюстена зачахла, «Лидс» и «РБ» судились, чтобы не возвращать его

Лучший игрок и бомбардир: Жан-Кевин Огюстен (Франция). Карьера воспитанника «ПСЖ» после турнира – боль. Жан-Кевин в 2016-м формально собрал титулов с «Парижем», перешел в «Лейпциг» за временем на поле, но не смог заиграть. В 2020-м шанс в «Лидсе» – снова неудача.

Тогда же был очень грустный эпизод: англичане вышли в АПЛ и по условиям аренды должны были выкупить француза за 21 млн евро – но не хотели и доказывали, что прошел срок этой опции, в «РБ» настаивали, что ковидную паузу было не предусмотреть, поэтому выкуп все еще обязателен. В итоге платить никому не пришлось, оба клуба отказались от игрока, а он как свободный агент осенью-2020 подписался в «Нанте». И только что бесплатно ушел оттуда в «Базель».

Евро-2017: форварды прорываются в Англии, Маунт – уже звезда «Челси»

Лучшие бомбардиры: Бен Бреретон (Англия/Чили), Райан Сессеньон (Англия), Йоэл Пиру (Нидерланды) и Виктор Дьокереш (Швеция). Нападающий сборной Чили, чилиец по матери Бен Бреретон уже местная звезда, но пока заиграл только в подвалах Англии. Райан Сессеньон пытается закрепиться в «Тоттенхэме» при Конте, но приход Ивана Перишича усложняет ситуацию. Пиру и Дьекереш продолжают соперничать в чемпиошипе – на двоих в этом сезоне они забили 22 за «Суонси» и 17 за «Ковентри» соответственно – перспективно.

Лучший игрок: Мэйсон Маунт (Англия). Молодая звезда «Челси» и лидер клуба при Томасе Тухеле, о котором вы и так наверняка все знаете. Просто напомним, что после того Евро Маунт ездил в голландский «Витесс» и прошел испытание чемпионшипом в «Дерби Каунти» – а после этого сразу заиграл в основе при Лэмпарде, доверявшем собственной молодежи.

Евро-2018: Тринкау не заиграл в «Барсе», Жота (не Диогу) набрался сил в «Селтике»

Лучшие бомбардиры: Франсишку Тринкау, Жота (оба – Португалия). Франсишку после пары успешных сезонов за «Брагу» ушел в «Барселону» за 31 млн евро, но не смог заиграть при Роналде Кумане, а Хави оказался не нужен – он провел сезон в аренде в «Вулверхэмптоне», а теперь ищет новый клуб.

Жота – это не Диогу из «Ливерпуля»: он воспитанник «Бенфики» и в 2020-м пошел в аренду за игровой практикой в «Вальядолид» по приглашению Роналдо. Там не вышло, поэтому в прошлом сезоне португалец поехал в «Селтик» – и возвращается на родину с 20 (10+10) результативными действиями в чемпионате.

Одного лучшего игрока по итогам Евро выделять перестали, называют теперь только символическую сборную турнира.

Евро-2019: Рамуш должен завладеть атакой «Бенфики»

Лучший бомбардир: Гонсалу Рамуш (Португалия). Талантливым футболистом «Бенфики» два года назад интересовалась «Бавария» – но пока он в основном играет со скамейки у себя в Португалии. В прошлом сезоне Рамуш забил семь мячей и точно получит побольше времени в следующем сезоне из-за ухода Дарвина Нуньеса. Гонсалу только-только исполняется 21 год, выводы точно делать рано.

Стартует Евро U19. Увидим австрийца с опытом игры за «Барсу» и ЦЗ-гиганта, которого подпишет «Ман Сити»

Фото: East News/AFP PHOTO / JAREK JOEPERA, AFP PHOTO/DANIEL MIHAILESCU, LEHTIKUVA / MIKKO STIG; Gettyimages.ru/Xavier Laine, Christian Hofer/Bongarts, Levan Verdzeuli, Julian Finney; uefa.com/Sportsfile; globallookpress.com/imago sportfotodiens

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