Жерар Пике и Шакира дождались окончания сезона, чтобы объявить о важном.

«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорится в совместном заявлении.

Футболист и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан (9 лет) и Саша (6 лет).

Что стряслось-то?!

И Пике, и Шакира публично не предъявляют претензии друг другу и не обсуждают личные проблемы в интервью.

Но есть инсайды! Извините, дальше минутка светской хроники, если не любите такое, не читайте этот и следующий абзацы. По данным El Periodico, певица узнала об изменах футболиста. Он много времени проводил в ночном клубе Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем – уходил в 2-3 часа ночи, его часто видели с другими женщинами. Уже несколько недель Пике жил на своей старой квартире – очевидно, из-за конфликта с Шакирой.

По соцсетям гуляло и дикое предположение – Пике изменял Шакире с мамой Гави! Здесь маленький разбор мифа. Если коротко: нет, если и изменял, то, скорее всего, не с мамой Гави.

Пике и Шакира – по узнаваемости почти как Дэвид и Виктория Бекхэм

Несколько лет назад мы публиковали их лавстори. Если хотите, почитайте полностью. А ниже главные факты и слова.

• Познакомились в Мадриде. Это было перед чемпионатом мира в ЮАР, когда в столице снимали клип на песню Waka Waka, которая стала официальным гимном ЧМ-2010. Защитник поучаствовал в одной сцене, а после съемок взял у Шакиры номер телефона. До этого поп-звезда 10 лет встречалась с Антонио де ла Руа, сыном экс-президента Аргентины, а Пике около года был в отношениях с актрисой Нурией Томас.

• Пике и Шакира сначала просто переписывались. Пике пообещал выйти в финал ЧМ, чтобы снова увидеть певицу. Не подвел. Он даже красиво говорил, что ради девушки выиграл ЧМ.

• Пара год скрывала отношения, пока Шакира не разместила в соцсетях совместное фото с подписью «представляю вам мое солнышко».

• Совместные фото Пике и Шакиры бесили Гвардиолу. В 2012-м тренер «Барсы» разозлился, когда пара выложила в соцсети фото с рафтинга (экстремальный вид спорта: сплав по горной реке на лодке) – не понравилось, что игрок рисковал здоровьем, а еще больше напрягло, что пара все опубликовала. История повторилась после фото на гидроциклах в Майами. Итог: Пике после отпуска не попал в основу «Барсы» на матч плей-офф ЛЧ против «Байера».

• Ради семьи Шакира пожертвовала карьерой и надолго отказалась от больших гастрольных туров. В январе 2013-го она родила сына Милана, а через два года родился второй мальчик, Саша.

• Певица думала вообще закончить с музыкой, но Пике ее переубедил. «Жерар сказал, что позволит мне уйти из музыки, когда мне будет нечего сказать, а пока я должна заниматься тем, что люблю. Он был прав, я просто испугалась», – вспоминает она.

• Шакира не раз публично поддерживала Пике во всех конфликтах с «Барселоной» – причем всегда с акцентом на его преданность клубу.

• Японский онлайн-магазин Rakuten стал спонсором «Барсы» во многом из-за Пике и Шакиры. Они свели босса компании и президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу на совместном ужине.

• Все время, что Пике и Шакира вместе, испанские и колумбийские медиа писали, что пара расстается. Причина всегда была одна и та же – измены Пике, в том числе и с бывшей подругой Нурией Томас. Еще одна проблема семьи – разница в возрасте, певица на 10 лет старше.

• А еще пару очень часто спрашивали, когда же они официально поженятся.

«Я уверен, что в ближайшем будущем мы обязательно поженимся», – говорил Пике весной 2018-го.

Фото: instagram.com/3gerardpique; instagram.com/shakira; Gettyimages.ru/David Ramos / Stringer; globallookpress.com/face to face/Instagram