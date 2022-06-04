Трансферное окно еще закрыто, но заметных переходов уже много. Например, в АПЛ едет ЦЗ за 30 млн

Трансферное окно в Европе еще формально не открылось (в АПЛ и Лиге 1 – с 10 июня, в других топ-лигах – с 1 июля), но сделки уже идут вовсю. Рассказываем о главных, которые уже подтвердились к 4 июня.

Ляказетт – из «Арсенала» в «Лион» свободным агентом

Француз провел в «Арсенале» пять лет – и возвращает в родной «Лион», где до этого играл целых восемь лет. Красивая история возвращения воспитанника.

Рюдигер – из «Челси» в «Реал» свободным агентом

Один из самых громких трансферов лета – топовый центральный защитник переходит из победителя Лиги чемпионов прошлого сезона в команду, выигравшую трофей в этом сезоне. Вот здесь авторы Sports.ru рассказывают о лучших качествах Антонио.

Гложек – из «Спарты» в «Байер» за 13 млн

В Бундеслиге любят собирать талантливых игроков из Восточной и Центральной Европы. Пожалуй, самый интересный молодой футболист Чехии (к 19 годам сыграл уже больше ста матчей за «Спарту» и забил 34 гола) переезжает в «Байер». Может сыграть на любой позиции в атаке.

Диего Карлос из «Севильи» в «Астон Виллу» за 30,5 млн

Английские клубы продолжают традицию собирать за крупные суммы футболистов из околотоповых испанских клубов. На этот раз «Астон Вилла» купила центрального защитника Диего Карлоса, которого вроде бы хотели топы. Бразильцу 29, помимо непосредственных обязанностей он еще и неплохо разбирается в чужой штрафной – за сезон забил 3 гола.

Перишич – из «Интера» в «Тоттенхэм» свободным агентом

Перишич не договорился с «Интером» о новом контракте, хотя его хотели сохранить, и снова поработает с Антонио Конте – на этот раз в английской Премьер-лиге. Конте снова подписал знакомого латераля. И это интересная тенденция!

Нуну Мендеш – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 40 млн

«ПСЖ» выкупил левого защитника, который здорово вписался в состав за время годичной аренды. Ему всего 19 – так что все впереди.

Хеуге – из «Милана» в «Айнтрахт» за 8 млн евро

Еще один выкуп арендованного игрока – «Милану» атакующий норвежец не пригодился, а вот «Айнтрахту» помог выиграть Лигу Европы. Теперь он будет играть за франкфуртский клуб на постоянной основе.

Кессиэ – из «Милана» в «Барселону» свободным агентом

Ивуарийский центральный полузащитник здорово проявил себя в «Милане» за 5 лет, но в последнем сезоне играл чуть меньше обычного. Теперь, если «Барса» сможет его заявить (а есть сложности из-за финансовых проблем), попробует себя в Испании.

Оливера – из «Хетафе» в «Наполи» за 11+2 млн евро

Уругваец на виду в Ла Лиге уже пару лет – его хотел «Атлетико», но сделал выбор в пользу других претендентов. А теперь 24-летний левый защитник попробует себя в Серии А.

Фабиу Карвалью – из «Фулхэма» в «Ливерпуль» за 5 млн евро

Инвестиция «Ливерпуля» в будущее – желание подписать португальца у красных было еще зимой, но договорились с «Фулхэмом» только сейчас. Возможно, он уже будет конкурировать с игроками первой команды за позиции в центре поля. Теоретически из него можно вылепить гибрид Коутиньо и Фирмино.

Коутиньо – из «Барсы» в «Астон Виллу» за 20 млн

«Барса» получила за бразильца, купленного у «Ливерпуля» за 150 млн евро, всего 20 млн, но Филиппе наверняка рад возможности вновь встретиться со Стивеном Джеррардом.

Мазрауи – из «Аякса» в «Баварию»

Крайний защитник чемпионского «Аякса» мог оказаться в «Барселоне», но перебрался в «Баварию». И постарается продолжить свои чемпионские традиции уже в Мюнхене.

Холанд – из «Боруссии» в «Ман Сити» за 75 млн (плюс 49 млн комиссия)

Самый мощный и дорогой трансфер лета – «Ман Сити» наконец-то нашел себе форварда, а «Боруссия» продолжает воспитывать форвардов для топовых клубов.

Фото: Gettyimages.ru/ Shaun Botterill, Catherine Ivill, Nathan Stirk / Stringer , Eddie Keogh / Stringer; REUTERS/Guglielmo Mangiapane, Leon Kuegeler/File Photo; globallookpress.com/IMAGO/MICHAL CHWIEDUK , Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier , Spada/LaPresse, Maurizio Borsari/AFLO, Apo Caballero/Keystone Press Agency, www.imago-images.de