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«Реал» и «Ливерпуль» атакуют УЕФА – а там, похоже, знали проблемы Парижа, но игнорировали ради «ПСЖ». Скандал на финале ЛЧ не отпускает

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Англичане предлагают фанатам психологическую помощь.

Лигу чемпионов в Париже разыграли уже почти неделю назад, но события того дня бурно обсуждают до сих пор – причем совсем не то, что происходило на поле.

Больше получаса лишних мы ждали начала из-за хаоса вокруг стадиона «Стад де Франс» со слезоточивым газом и сотнями перепрыгивающих через забор фанатов. Только факты: 2700 болельщиков с билетами в итоге не попали на финал, а на входах для английских болельщиков отсканировали 2800 фальшивок.

В тот день было много ярких и жестких реакций, дальше – еще и обвинений.

И вот новая серия: в пятницу высказались сразу и «Реал», и «Ливерпуль», и УЕФА.

«Реал» требует сказать, почему финал отдали Парижу и кто будет отвечать

Мадридский клуб назвал своих болельщиков жертвами ситуации и выступил с требованием объяснить.

Как выбрали «Стад де Франс» ареной для финала: «Мы хотим знать, какими были причины, побудившие выбрать именно это место, какие критерии были приняты во внимание с учетом того, что произошло в тот день».

Кто будет за все это отвечать: «Кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными. Поведение некоторых из них на протяжении всех этих событий было образцовым. Мы полагаем, что события, которые должны были стать великим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на игре, закончились печально и вызвали глубокое возмущение во всем мире».

«Реал» добавил деталей: уточнил, что многие болельщики подверглись жестоким нападениям, преследованиям и даже ограблениям – некоторые попали в больницы с травмами.

«Наши болельщики заслуживают ответа и объяснений. Нужно, чтобы подобные вещи навсегда исчезли из футбола», – заявил клуб.

Ливерпуль настаивает на расследовании, собирает свидетельства у фанатов и предлагает им психологическую помощь

Английский финалист высказался еще более объемно: клуб выпустил семиминутное видеоинтервью исполнительного директора Билли Хогана, где он отвечает на вопросы только про случившееся в Париже.

Вот его главные – весьма жесткие и фактурные – мысли:

Хоган атакует французских министров (министр спорта обвинила в беспорядках фанов «Ливерпуля», министр внутренних дел переложил часть вины на Юргена Клоппа): «Никто не должен проходить через то, с чем болельщики столкнулись. Вход на стадион и выход с него были организованы по-настоящему позорно. Люди испытали боль, почувствовали горе и обиду, им нанесли ущерб, а теперь они слышат от французского министра, что только фанаты «Ливерпуля» были проблемой. Это просто позор. Не думаю, что все эти заявления справедливы. Мы просто им не верим».

В «Ливерпуле» требуют не просто отчета, а расследования случившегося: «Это разные вещи, и в «Реале» тоже хотят именно расследования – мы разговаривали об этом с коллегой из мадридского клуба. И у нас, и у них есть достаточное количество свидетельств. Мы снова написали в УЕФА, задали 13 конкретных вопросов – будем требовать ответов на них и немедленного начала расследования».

«Ливерпуль» собирает факты и наблюдения через онлайн-форму: «Уже больше 6500 человек пережили все это снова, формулируя в письменном виде то, что с ними случилось в субботу. Они же отправили нам много фотографий. Знаю, было нелегко снова возвращаться к этим событиям, поэтому от всего сердца – спасибо тем, кто смог таким образом нам помочь».

Клуб предлагает пострадавшим помощь: «Важно, чтобы люди разговаривали с друзьями, с семьей, с близкими и любимыми о том, что они пережили. Через клубный фонд мы привлекли несколько организаций, занимающихся психологическим здоровьем, чтобы предложить болельщикам экстренную помощь. Кроме того, мы пообещали финансово помочь организациям, которые сейчас сталкиваются с огромным спросом на свои услуги. Призываем фанатов обращаться за поддержкой, если она может помочь». 

УЕФА скупо извинился. Говорят, матч Парижу отдали, потому что босс «ПСЖ» очень верил в домашний финал

Реакция УЕФА – лаконичное заявление с признанием: произошло то, чего не должно было быть.

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось столкнуться или стать свидетелями ужасных и пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов, который должен был стать праздником европейского клубного футбола.

Ни один болельщик не должен сталкиваться с подобным, и это не должно повториться», – говорится в обращении.

Многие болельщики посчитали такие слова уже не очень своевременными: говорят, извиниться могли бы и раньше, сейчас от УЕФА уже ждут более содержательной информации о поиске и наказании виновных.

Организация напомнила, что уже ведет расследование.

Кроме того, в пятницу появился инсайд, отвечающий на один из базовых вопросов, волнующих «Реал» и «Ливерпуль» – как финал Лиги чемпионов достался Парижу.

По информации испанцев из ABC, решение принимали глава УЕФА Александер Чеферин и с недавних пор его главный приближенный – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. Издание утверждает, что мэр Парижа Анн Идальго предупреждала их: проводить финал на «Стад де Франс» опасно, но Чеферин и Нассер проигнорировали опасения.

Мэр города аргументировала свою позицию тем, что в коммуне Сен-Дени, где находится арена, много мигрантов, высокий уровень преступности – а значит большому количеству иностранных болельщиков трудно гарантировать безопасность.

Издание уточняет, что Аль-Хелайфи и Чеферин отдали приоритет собственным интересам: когда определялись, куда переносить финал из Петербурга, «ПСЖ» как раз только выиграл первый матч 1/8 финала у «Реала», поэтому босс парижан рассчитывал на домашний финал.

Зря.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein; Gettyimages.ru/Sylvain Lefevre; East News/Mustafa Yalcin / Anadolu Agency, Maryam EL HAMOUCHI / AFP; REUTERS/Kai Pfaffenbach

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