Лучшие в Ла Лиге: Бензема – король, Облак в разочарованиях, пристроили даже Усмана Дембеле

Разве «Мадрид» не должен быть полным составом?

Парад лучших игроков топ-5 лиг доехал и до Испании. Здесь «Реал» с запасом выиграл чемпионат, а потом добавил Лигу чемпионов, превратив составление символических команд в квест «А расскажите, почему вот тут не футболист «Мадрида». Противопоставить что-то Бензема и Каземиро невозможно, а вот в других линиях получилось вариативно.

Давайте обсудим в комментариях и где-то, возможно, поспорим.

Станислав Рынкевич, легендарный автор Sports.ru по испанскому футболу

У этой сборной провисает правый фланг, но посмотрите на таблицу чемпионата Испании – даже половины игроков «Мадрида» в составе хватит, чтобы закончить на первом месте. В отношении чемпионов я постарался мысленно отделить Ла Лигу от ЛЧ, иначе разнообразия не было бы никакого (это же ответ на вопрос «где Модрич?»)

При большом желании защиту «Севильи» тоже можно включать целиком.

У «Барселоны» много что менялось, а стабильных элементов два – те же, что и во времена, когда я еще был постоянным автором на Спортсе.

Фекир и Аспас – два хита просто хороших рок-групп.

Всем хипстерам, которых что-то не устраивает – встречаемся в полночь на гостевой книге фанатов «Эйбара», пароль «Хоселу-Муниаин-Мерино».

Вадим Лукомский, тактический автор Sports.ru

Наверное, обоснования требуют только не футболисты «Реала». «Мадрид» был стабильнее остальных и большую часть сезона обходился почти без ротации – следовательно, всю команду можно было составить из чемпионского состава.

Кунде – идеальный современный центрдеф, который блистает уже не первый год. Альба – перерождение в трентоподобной роли. Каналес – самый влиятельный и стабильный игрок симпатичного «Бетиса». Муниаин – чудеса креативности в примитивном «Атлетике».

А вот позиция правого защитника проблемная. Идеального варианта не нашел. Из-за травм или конкуренции никто в лучших командах не выдал топ-сезон без оговорок. Приходится восхищаться Дамианом Суаресом и – вы не поверите – не за выполненную норму в 13 желтых, а за адаптацию к схеме с тремя защитниками и сохранение тотальной надежности без мяча.

Тимур Боков, блоговый редактор Sports.ru, главный по «Вильярреалу»

Вместо семи-восьми игроков чемпионского «Реала» хочется выделить теневых героев этого сезона.

В ворота ставим Херемиаса Ледесму из «Кадиса» – его суперсэйвы помогли клубу сохранить место в элите. Еще из голкиперов выделим Луиша Машимиану – единственное светлое пятно вылетевшей «Гранады» в этом сезоне.

Мимо пролетает Эдер Милитао – во второй части сезона Эдер часто привозил, хотя до января был одним из лучших в мире. Вместо него поставим лидера «Атлетика» Иньиго Мартинеса. В паре с ним сыграет недооцененная звезда «Сосьедада» Робен Ле Норман.

Левее мог быть Хави Галан из «Сельты» или капитан «Валенсии» Хосе Гайя – но при Хави Жорди Альба играл слишком хорошо. Справа Рональд Араухо – один из лучших центральных защитников этого сезона, который может сверкать и на фланге.

В центре поля нельзя не ставить Каземиро и Модрича – скелет чемпионов. Возле них мог быть Серхио Каналес из «Бетиса» – но Дани Парехо снова провел великолепный сезон, было бы преступлением забыть про него. Совсем рядом «новый Парехо» из «Валенсии» Карлос Солер и легендарный баск Икер Муниаин.

Нападение однозначно отдадим Кариму Бензема. Слева просто обязан быть Винисиус, но ведь еще есть Хуанми – с 16 голами в главном для «Бетиса» за парочку десятилетий сезоне. Правого вингера сыграет Яго Аспас – сердце «Сельты» и ее духовный ориентир. Не нашлось места для Карраско, Анхеля Корреа и Фекира.

Игроки «Севильи» – мимо за невыразительность. Не было чистого лидера, команда строилась вокруг Лопетеги. Можно было бы поставить Жюля Кунде, но в этом сезоне он играл больше в волейбол, чем футбол.

Станислав Минин, комментатор «Матч ТВ»

Можно было составить сборную из игроков «Барселоны», «Реала», двух центральных защитников и вратаря «Севильи». Но это не позволяет глубже нырнуть в чемпионат.

Поэтому у меня в воротах не Буну, а Дитуро, который занял проблемную позицию в авантюрной «Сельте» и справился блестяще, а Буну опередил по некоторым ключевым метрикам. Справа в защите – не защитник, а Льоренте, который закрыл в «Атлетико» фланг после ухода Триппьера. Кунде и Торрес – лучшие центральные защитники чемпионата уже не первый сезон, давно готовы перейти в топ-клубы. Альба – ключевая фигура для «Барсы» при Хави (даже без связки с Месси).

В центре поля – распределение ролей. Есть чистый опорник – Каземиро, игрок без аналога в «Реале». «Восьмерка» – Карлос Солер, стабильный при любом тренере, даже при Бордаласе (опять забил больше десяти). «Десятка» – Каналес, конструктор игры «Бетиса».

В атаке – Карим. Это не обсуждается. Справа – еще один важнейший игрок для Хави, Дембеле. Парадоксальная история: скандал с контрактом – и мощнейшая роль в игре «Барсы» в лучшем для нее отрезке сезона. Слева – Муньяин, с отрывом (даже удивительным) лидер Ла Лиги по ключевым передачам.

Главный тренер – Кике Санчес Флорес. Поднял «Хетафе» со дна, вернул команде некоторые важные характеристики, хотя порой и были автобусом, перезапустил карьеру Энеса Унала.

Фото: East News/Alberto Simon/Alter Photos/Sipa USA