«Валенсия» вдруг зовет Гаттузо. Рино год сидел без дела: 23 дня работал в «Фиорентине» и мог залететь в «Спартак»

Бордалас – аут.

«Валенсию» опять штормит. Похоже, после недавней скандальной отставки президента Анила Мурти клуб поменяет еще и тренера: вместо Пепе Бордаласа приглашают сидевшего около года без работы Рино Гаттузо.

По информации от инсайдера Николы Скиры, стороны подпишут контракт на два года. Гаттузо и «Валенсия» уже согласовали все условия, но клуб объявит о назначении Рино лишь после того, как договорится о расторжении соглашения с Пепе Бордаласом. Marca пишет, что тренера даже не предупредили об увольнении.

Клуб выплатит Бордаласу 700 тысяч евро компенсации – солидные деньги для экономящего на всем Лима. Пепе продержался всего сезон.

Рино отправляли даже в «Спартак»

В мае 2021-го Гаттузо назначили главным тренером «Фиорентины» – и он после успешного отрезка в «Наполи» рассчитывал на мгновенное усиление. Но уже через 23 дня соглашение разорвали по обоюдному согласию.

Новость порвала Италию. Через несколько дней издание Football Italia бахнуло инсайдом: президенту «Фиорентины» Рокко Коммиссо и менеджеру Джанкарло Антониони не понравились запросы Рино по трансферам. «Фиорентина» экономически не тянула требования Гаттузо.

Позже появилась новая версия% Коммиссо очень не захотел подписывать агентов Жорже Мендеша, который рулит делами Гаттузо и был готов предоставить парочку футболистов по выгодной цене. Не прокатило – так Рино на год остался без работы.

В ноябре много говорили про то, что Гаттузо может возглавить «Спартак» вместо Руя Витории. По данным ITA Sport Press, московский клуб серьезно интересовался итальянцем и даже не прочь был платить 1,5 млн евро за сезон, но переговоры заглохли.

Год Гаттузо просидел совсем без работы, хотя были слухи даже про «Эвертон».

В назначении Рино, похоже, замешан Мендеш

Мы уже выяснили, что Рино – давний клиент Мендеша. Но их отношения намного крепче, чем просто рабочие.

По данным TuttoMercato, они летали в Сингапур на встречу с президентом Лимом, и там трио обсуждало трансферную политику на лето. Первая цель «Валенсии» – 22-летняя звезда скамейки «Барселоны» Рики Пуч.

Питера часто обвиняют в том, что он тесно сотрудничает с хитрым португальцем. В 2014-м Мендеш продвинул на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту, который взял на себя еще и часть обязанностей спортивного директора. За тот год «Валенсия» потратила 150 миллионов евро на футболистов, которые считались (не все официально) клиентами Мендеша.

Сейчас в «Валенсии» играют всего три клиента Жорже: вингеры Гонсалу Гедеш (может уйти летом) и Элдер Кошта, а также защитник Тьерри Коррейя. По данным Marca, из-за прогресса «Вулверхэмптона» Мендеш перестал затаскивать игроков именно в Испанию, но все еще влияет на трансферную политику «Валенсии» из-за хороших отношений с владельцем.

Мендеш наладил контакт с Лимом – они очень хорошие знакомые. В мае агент пытался выбивать из Лима жирный контракт для Жозе Моуринью, но Питер сэкономил и пригласил тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа.

«Валенсия» получила хорошего тренера со своей философией. Но крутость Бордаласа не спасла его от отставки, как и выход в финал Кубка Испании. Marca пишет, что Питеру не нравятся планы Пепе: тренер просил точечные усиления под его уникальный стиль игры, но Лим хотел от «Валенсии» более современного и стильного футбола.

Этим летом «Валенсия» почти точно потеряет лидеров

Рино будет очень сложно. Состав «Валенсии» и так был чуть выше среднего, а в конце мая вспыхнул скандал с Анилом Мурти: в прессу утекли записи разговоров президента, в которых он обещает медийно уничтожить хавбека Карлоса Солера.

Испанское издание Superdeporte опубликовало записи разговоров: в них Мурти говорил о том, что в следующем сезоне они откажутся от ключевых игроков – Хосе Гайя и Карлоса Солера. Если капитана президент очень хвалил, то вот Солеру досталось. Если что, Солер тащил команду в прошлом сезоне.

«Солер ясно дал понять, что хочет покинуть команду – и мы должны уважать его решение. У него есть семья, и он хочет уйти без скандалов, чтобы семья смогла спокойно ходить по улицам Валенсии. Но если он уйдет бесплатно в январе, то я убью его в прессе. Если понадобится, я готов вложить в это 100 тысяч евро. Он должен принести нам деньги, потому что наша академия вырастила его», – ярко рассказывал Анил.

Контракт Солера заканчивается в июне 2023-го – в январе он так и не ушел. Кажется, после сливов в клубе он остаться просто не может. «Валенсия» оперативно назвала все это фейком и уволила Мурти, но игрок все равно больше не хочет играть в команде. Из претендентов – «Атлетико» и «Барселона».

Приход Гаттузо вряд ли изменит ситуацию.

Лим продолжает портить «Валенсию»

Итоги восьмилетнего правления Лима печалят: «Валенсия» из третьей силы испанского футбола окончательно скатилась к середнякам. Но такая сильная нелюбовь связана не только с игровым спадом – Питер наворотил много дел внутри клуба.

• Валенсия» никак не может найти деньги на новый стадион: из-за кризиса строительство «Нуэво Месталья» в очередной раз откладывается. Соглашение Ла Лиги с люксембургским фондом CVC, с помощью которого «Валенсия» должна получить примерно 80 миллионов евро, может помочь, но фанаты знают, что с Лимом можно ждать чего угодно.

• Лим почти не тратится на новых игроков: за два года купили только нападающего Маркоса Андре из «Вальядолида» за 8,5 млн евро, остальных новичков набирают арендами. Эффективно продавать «Валенсия» тоже не может: летом 2020-го Феррана Торреса отпустили в «Сити» всего за 30 миллионов, хотя зимой не согласились на почти 50-миллионое предложение от «Дортмунда».

• «Валенсия» все больше теряет связь с болельщиками: дочь президента просит фанатов заткнуться и не мешать, а легенды вроде Мендьеты и Канисареса критикуют руководство настолько открыто, что нет сомнений – в «Валенсии» союзников Лима просто не осталось.

• Питер не собирается покидать пост и продавать клуб: принцу из Малайзии и фанатскому фонду Лим категорически отказал. Зато через несколько недель появилось фото радостного Лима с Криштиану Роналду – они вместе финансируют новую медиаплатформу ZujuGP для азиатской аудитории.

А «Валенсия» подождет.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro / Stringer, Catherine Ivill, Aitor Alcalde / Stringer, UEFA – Handout / Handout; East News/JOSE JORDAN / AFP