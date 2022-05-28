Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

Парижский финал Лиги чемпионов задержали на 36 минут – из-за хаоса у стадиона «Стад де Франс».

Проблемы возникли в основном из-за болельщиков «Ливерпуля», парижская полиция тоже сработала так себе.

Сначала игру отложили на 15 минут, потом задержка удвоилась. Позже начали и предматчевое шоу.

В чем причина?

На входе фанатов очень долго проверяли: было много сообщений о большом количестве поддельных билетов, а также многие пытались прорваться на арену вообще без билетов.

Когда люди поняли, что вовремя на стадион не попасть, многие стали штурмовать входы. Это делали и те, кто пришел без билета, и даже обладатели билетов – просто чтобы оказаться на трибунах к плановому началу матча.

Буйных оказалось так много, что полицейские перестали справляться: фанаты стали перелезать через ограждения.

Чтобы остановить беспредел, полиция применила слезоточивый газ.

Что?! Слезоточивый газ?!

Да, так пытались успокоить толпу.

Стоящие в очередях фанаты «Ливерпуля» прикрывали рты и носы, спасаясь от раздражения.

Журалист BBC Ник Пэрротт описал ситуацию так: «Меня впервые в жизни обрызгали из перцового баллончика. Я бывал на финале Лиги чемпионов прежде, но там такого не было.

Я был у ворот Y, которые в последние полтора часа то открывались, то закрывались. Но через них никто не проходил. Сотрудники службы безопасности подошли с другой стороны и распылили перцовый баллончик.

Я видел 10 болельщиков, пытающихся перелезть через забор. Ворота Z открыты, но движения там не видно. Не видели такого хаоса ни на одном матче, на котором присутствовал.

Болельщики «Ливерпуля» пытаются отойти от этих ворот, но сотрудники ничего не делают.

Я пришел в 7 часов [за два часа до начала]. Было совершенно ясно, что раньше 9 мы не зайдем».

Репортер Sky Sports Флориан Плиттенберг сообщил, что в передрягу у стадиона попал даже брат Жоэля Матипа Марвин, который прибыл на финал с беременной женой.

«Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!» – заявил брат защитника «Ливерпуля».

Как все объясняли в УЕФА?

На табло стадиона появилось такое сообщение: «Из-за позднего прибытия фанатов начало матча отложено». Заявление выглядело не очень своевременно, по соцсетям к тому моменту уже было ясно, что проблема намного масштабнее.

Чуть позже в УЕФА добавили, что матч переносится уже просто по соображениям безопасности.

Вывод очевиден: такой беспредел перед финалом ЛЧ – большой косяк организаторов.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Sylvain Lefevre; REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach