Инфографика по финалистам ЛЧ: у «Реала» 13 побед в 16 финалах, у «Ливерпуля» тоже был тренер с 3 победами

«Реал» и «Ливерпуль» – две исторически сильные команды и одни из главных охотников за победами в Лиге чемпионов.

Давайте с помощью инфографики изучим их мощь.

Общее число побед в ЛЧ

• «Реал» занимает первое место по выигранным ЛЧ – 13. Мадридцы лидируют и по числу финалов – 16. Получается фантастическая продуктивность: 81,25% побед в решающих матчах. Лучше только у «Ноттингем Форест» и «Порту», у которых 100% c двумя трофеями за два финала. Но есть как минимум 10 команд, которые проходили в финал чаще.

• «Ливерпуль» – в топ-4. И эффективность сравнительно высокая – лучше только «Реал».

• Хуже всех дела у «Ювентуса»: 2 победы при 9 финалах.

• В топ-10 не попал «Атлетико», хотя у команды есть три финала. Но ни одного триумфа.

Финалы «Реала» и «Ливерпуля»

У «Реала» при внушительных показателях даже были два поражения подряд: 3:5 «Бенфике» в 1962-м и 1:3 «Интеру» в 1964-м. Можно чуть растянуть дистанцию – получается три проигрыша за четыре финала (с учетом победы в 1966-м и поражения в 1981-м как раз «Ливерпулю»).

Мощнейшие результаты «Ливерпуля» – на стыке 1970-х и 1980-х, сразу пять финалов и четыре триумфа. В XXI веке равенство: две победы, два поражения.

Тренеры, бравшие ЛЧ

Зинедин Зидан – лучший за историю «Реала». Никто не брал три титула, а француз взял их подряд! Вильялонга побеждал в 1956-м и 1957-м (первые два розыгрыша Кубка европейских чемпионов), Луис Карниглия – в 1958-м и 1959-м (снова подряд), Мигель Муньос – в 1960-м и 1966-м, Висенте дель Боске – в 2000-м и 2002-м.

У «Ливерпуля» тоже есть тренер с тремя победами – Боб Пэйсли. Он выигрывал трофей в 1977-м. 1978-м и 1981-м. Половина побед клуба – его заслуга. Юрген Клопп может нарушить баланс и приблизиться к Пэйсли, выйдя на единоличное второе место.

Лучшие бомбардиры в финалах ЛЧ

Легендарные личности: Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш наколотили в финалах по семь мячей. Дальше уже разрыв: по три у Роналду, Бэйла (еще в клубе), Риаля и Хенто. Кроме Гарета, из действующих игроков «Реала» забивали Бензема, Марсело, Каземиро и Асенсио.

У «Ливерпуля» поскромнее. Фил Нил забивал в 1977-м «Гладбаху» (3:1, его гол при 2:1 на 82-й минуте успокоил игру) и в 1984-м «Роме» (1:1, «Ливерпуль» победил в серии пенальти – Нил и там реализовал свою попытку).

У Салаха и Мане есть все шансы, чтобы как минимум сравняться с Нилом.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori