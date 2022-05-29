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50 важнейших людей в истории «Динамо»

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От Яшина до Шунина, от Бескова до Газзаева. 

Всем привет, это сериал Sports.ru о главных людях в истории российских топ-клубов. В первой серии мы рассказали о «Спартаке», во второй – о ЦСКА, в третьей – о «Зените», в четвертой – о «Локомотиве».

На очереди, в день финала Кубка России – «Динамо». Уточняем: это субъективный рейтинг, потому что математически точных показателей для сравнения величия игроков, тренеров и других значимых фигур не существует. В связи с этим возможны радикально разные взгляды на распределение мест.

50 важнейших людей в истории «Спартака»

50 важнейших людей в истории ЦСКА

50 важнейших людей в истории «Зенита»

50 важнейших людей в истории «Локомотива»

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