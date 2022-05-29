50 важнейших людей в истории «Динамо»

От Яшина до Шунина, от Бескова до Газзаева.

Всем привет, это сериал Sports.ru о главных людях в истории российских топ-клубов. В первой серии мы рассказали о «Спартаке», во второй – о ЦСКА, в третьей – о «Зените», в четвертой – о «Локомотиве».

На очереди, в день финала Кубка России – «Динамо». Уточняем: это субъективный рейтинг, потому что математически точных показателей для сравнения величия игроков, тренеров и других значимых фигур не существует. В связи с этим возможны радикально разные взгляды на распределение мест.