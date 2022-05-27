Мбаппе обострил конфликт между элитами: «ПСЖ» и УЕФА против «Реала», «Барсы», Ла Лиги и Серии А

Решение Килиана Мбаппе остаться в Париже сильно волнует боссов европейского футбола.

Все стартовало с заявления Флорентина Переса «Они разрушили твою мечту детства» и угрозы парижскому клубу судом от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Президент Ла Лиги видит сговор «ПСЖ» и УЕФА

Коротко напомним претензию Тебаса: «То, что делает «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, это оскорбление для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как Суперлига».

Сразу после продления контракта Ла Лига сообщила, что подает на «ПСЖ» в суд и не отступит. В заявлении лиги читалась позиция Тебаса: «Мы надеялись, что Нассер Аль-Хелайфи, став членом исполкома УЕФА и руководителем Ассоциации европейских клубов, воздержится в дальнейшем от подобной практики и поймет, что она вредна, но все вышло наоборот.

Инвестиции в «ПСЖ» немыслимы. Это ненормально. Такое поведение еще раз демонстрирует то, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. А правила эти необходимы для защиты сотен тысяч рабочих мест. Такое поведение президента «ПСЖ» ставит европейский футбол под угрозу уровня создания Суперлиги Европы. Только с другой стороны».

Боссы «ПСЖ» и УЕФА грубо ответили Тебасу

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не тянул с ответом: «Может, Хавьер Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Ла Лига уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует. Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект».

Президент УЕФА Александер Чеферин открыто поддержал парижан: «В УЕФА действуют довольно строгие правила финансового фэйр-плей. Кто будет уважать наши правила, может участвовать в наших соревнованиях. Кто не станет соблюдать правила – не будет. Смотрите, ни «Реал», ни кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать . Они возмущены, но, насколько мне известно, их предложение было похоже на предложение «ПСЖ».

Союз УЕФА и «ПСЖ» серьезно окреп после того, как Аль-Хелайфи помог противостоять Суперлиге. Как едва ли не единственный из топовых менеджеров, не примкнувшим к мятежу, он сменил Андреа Аньелли на посту главы Ассоциации клубов.

Почти невозможно представить, что Чеферин теперь будет конфликтовать с Аль-Хелайфи. Перес, Лапорта и Аньелли все еще не отказались от идеи Суперлиги – и, кажется, только и ждут, когда союз Чеферина и Аль-Хелайфи ослабнет.

Президент «Барсы» и глава Серии А выступили против клубов-государств

Босс «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на стороне «Реала» и Ла Лиги: «Как оцениваю продление контракта Мбаппе? Это искажает рынок. Игроков похищают за деньги. Это последствия того, что клуб поддерживает государство. Это противоречит всем принципам Европейского Союза, показывает, насколько неустойчив европейский футбол.

Мы должны стараться не совершать незаконных действий, хоть рынок и искажается клубами-государствами, и совершенно ясно, кто это: у нас есть «ПСЖ», «Манчестер Сити» и те, что еще появятся. Это затрудняет управление таким клубом, как наш, который принадлежит сосьос».

Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво тоже выступил против клубов-государств, приведя в пример «Милан»: «То, что случилось в Париже с новым контрактом Мбаппе, – в этом ничего хорошего нет, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к таким вещам.

Если клубы продолжат платить астрономические суммы, то система останется неустойчивой. Она будет подвластна исключительно логике тех, у кого больше денег, особенно компаниям, которыми владеют государства, а не предприниматели. Модель «Милана», напротив, показывает здоровый, обоснованный рост благодаря разумным и планомерным инвестициям.

К счастью, в футбол еще и приходят все больше подготовленных директоров».

Фото: globallookpress.com/Isabel Infantes, David Ramirez, Panoramic, Gao Jing