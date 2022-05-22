10 сезонов «Милана» без скудетто. Годы страданий кончились

Кризис затянулся.

«Милан» разгромил «Сассуоло» (3:0) и выиграл Серию А за 11 лет. Последний триумф – в сезоне-2010/11 – был с только перешедшим Златаном Ибрагимовичем и шикарным Тиаго Силвой. А после этого – жуть, которую миланским болельщикам лучше не вспоминать.

Вот хроника боли, которая все-таки прекратилась.

Сезон-2011/12 – 2-е место

Тогда «Милан» был действующим чемпионом Серии А и стремился ко второму титулу подряд. К марту команда везла 4 очка «Ювентусу», но на финише все растеряла: в последних девяти матчах взяли лишь 5 побед (при двух ничьих и двух поражениях) и уступили скудетто.

Сезон-2012/13 – 3-е место

Это старт новой эры для «Милана»: летом клуб покинуло множество ветеранов – Алессандро Неста, Филиппо Индзаги, Дженнаро Гаттузо, Джанлука Дзамбротта, Марк ван Боммел и Кларенс Зеедорф. Ушли и звезды помладше – Тиаго Силва, Златан Ибрагимович и Антонио Кассано, с Алешандре Пато расстались зимой.

Тогда «Милан» уже столкнулся с финансовыми проблемами: убытки клуба составили около 15 млн евро. В итоге их покрыли денежным переводом в 22 млн евро от подконтрольного семье Сильвио Берлускони холдинга Fininvest.

Сезон-2013/14 – 8-е место

Здесь «Милан» совсем провалился. К февралю команду опускалась аж до 11-го места в чемпионате, а закончила его на восьмом. Так «Милан» впервые за пятнадцать лет остался без еврокубков. В том сезоне итальянскую тройку составили «Ювентус», «Рома» и «Наполи».

Сезон-2014/15 – 10-е место

«Милан» затеял новую перестройку. Убрали Кларенса Зеедорфа, который хоть и шел не так плохо (19 матчей – 11 побед, 2 ничьи и 6 поражений), но не угодил руководству. Вместо него Берлускони пригласил на роль тренера другую легенду «Милана» Филиппо Индзаги – но при скромных трансферах и проблем с финансами команда при нем свалилась еще ниже.

Сезон-2015/16 – 7-е место

Ставка на Индзаги не сыграла, поэтому в «Милан» пришел Синиша Михайлович. Еще будучи игроком он выступал за «Интер», поэтому сначала болельщики восприняли его с недоумением. Зато руководство в нем не сомневалось и выделило аж 100 млн евро на трансферы – забрали Карлоса Бакку из «Севильи» и Романьоли с Бертолаччи из «Ромы». А еще вернули из «Ливерпуля» Марио Балотелли, но из этой аренды ничего хорошего не получилось.

Сезон-2016/17 – 6-е место

Уже тянулась сага о продаже клуба китайским владельцам, а Сильвио Берлускони больше не хотел инвестировать в трансферы. Клуб снова поменял тренера: пришел Винченцо Монтелла и впервые за три года вывел команду в еврокубки. Особенно помогла яркая игра еще совсем молодого Джанлуиджи Доннаруммы.

Сезон-2017/18 – 6-е место

Перед этим сезоном «Милан» очень изменился: нашелся новый владелец и приобрел аж 11 новых футболистов – целый состав! Особенно среди них выделялся опытный Леонардо Бонуччи, который, правда, так и не смог привести «Милан» даже в топ-3. Тяжелое продление Доннаруммы тоже не особенно помогло – вновь скромная шестая позиция.

Сезон-2018/19 – 5-е место

Уже через год у китайского владельца клуба Юнхун Ли появились проблемы с финансами: не смог заплатить по долгам, поэтому клуб отошел американскому фонду Elliott. Тогда команду уже тренировал легендарный Дженнаро Гаттузо – консервативными методами (редко менял стартовый состав) он завел команду в топ-5.

Сезон-2019/20 – 6-е место

Летом 2019-го из «Милана» ушел и Гаттузо, и спортивный директор Леонардо. Тренером назначили Марко Джампаоло, но он начал сезон совсем плохо, и миланское руководство решило его быстро убрать. После этого пришел Стефано Пиоли – правда, в его дебютном сезоне доползли только до шестого места.

Сезон-2020/21 – 2-е место

Учитывая все прошлые выступления, здесь клуб ждал настоящий успех – уступили в чемпионате только «Интеру». Все это случилось на фоне продления контракта с Пиоли – хотя перед началом сезона медиа настойчиво отправляли в клуб Ральфа Рангника. При Стефано тогда «Милану» покорилось топ-достижение: к ноябрю 2020-го он не проигрывал в 24 матчах кряду – потом получили 0:3 от «Лилля» в Лиге Европы, зато оформили самую длительную серию без поражений за 24 года.

И вот теперь долгожданное золото – кажется, выбор в пользу Пиоли себя полостью оправдал.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Emilio Andreoli, Tullio M. Puglia, Marco Luzzani