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10 сезонов «Милана» без скудетто. Годы страданий кончились

Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Марко Джампаоло Марко Джампаоло
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
Футбол Футбол

Кризис затянулся.

«Милан» разгромил «Сассуоло» (3:0) и выиграл Серию А за 11 лет. Последний триумф – в сезоне-2010/11 – был с только перешедшим Златаном Ибрагимовичем и шикарным Тиаго Силвой. А после этого – жуть, которую миланским болельщикам лучше не вспоминать.

Вот хроника боли, которая все-таки прекратилась.

Сезон-2011/12 – 2-е место

Тогда «Милан» был действующим чемпионом Серии А и стремился ко второму титулу подряд. К марту команда везла 4 очка «Ювентусу», но на финише все растеряла: в последних девяти матчах взяли лишь 5 побед (при двух ничьих и двух поражениях) и уступили скудетто.

Сезон-2012/13 – 3-е место

Это старт новой эры для «Милана»: летом клуб покинуло множество ветеранов – Алессандро Неста, Филиппо Индзаги, Дженнаро Гаттузо, Джанлука Дзамбротта, Марк ван Боммел и Кларенс Зеедорф. Ушли и звезды помладше – Тиаго Силва, Златан Ибрагимович и Антонио Кассано, с Алешандре Пато расстались зимой.

Тогда «Милан» уже столкнулся с финансовыми проблемами: убытки клуба составили около 15 млн евро. В итоге их покрыли денежным переводом в 22 млн евро от подконтрольного семье Сильвио Берлускони холдинга Fininvest.

Сезон-2013/14 – 8-е место

Здесь «Милан» совсем провалился. К февралю команду опускалась аж до 11-го места в чемпионате, а закончила его на восьмом. Так «Милан» впервые за пятнадцать лет остался без еврокубков. В том сезоне итальянскую тройку составили «Ювентус», «Рома» и «Наполи».

Сезон-2014/15 – 10-е место

«Милан» затеял новую перестройку. Убрали Кларенса Зеедорфа, который хоть и шел не так плохо (19 матчей – 11 побед, 2 ничьи и 6 поражений), но не угодил руководству. Вместо него Берлускони пригласил на роль тренера другую легенду «Милана» Филиппо Индзаги – но при скромных трансферах и проблем с финансами команда при нем свалилась еще ниже.

Сезон-2015/16 – 7-е место

Ставка на Индзаги не сыграла, поэтому в «Милан» пришел Синиша Михайлович. Еще будучи игроком он выступал за «Интер», поэтому сначала болельщики восприняли его с недоумением. Зато руководство в нем не сомневалось и выделило аж 100 млн евро на трансферы – забрали Карлоса Бакку из «Севильи» и Романьоли с Бертолаччи из «Ромы». А еще вернули из «Ливерпуля» Марио Балотелли, но из этой аренды ничего хорошего не получилось.

Сезон-2016/17 – 6-е место

Уже тянулась сага о продаже клуба китайским владельцам, а Сильвио Берлускони больше не хотел инвестировать в трансферы. Клуб снова поменял тренера: пришел Винченцо Монтелла и впервые за три года вывел команду в еврокубки. Особенно помогла яркая игра еще совсем молодого Джанлуиджи Доннаруммы.

Сезон-2017/18 – 6-е место

Перед этим сезоном «Милан» очень изменился: нашелся новый владелец и приобрел аж 11 новых футболистов – целый состав! Особенно среди них выделялся опытный Леонардо Бонуччи, который, правда, так и не смог привести «Милан» даже в топ-3. Тяжелое продление Доннаруммы тоже не особенно помогло – вновь скромная шестая позиция.

Сезон-2018/19 – 5-е место

Уже через год у китайского владельца клуба Юнхун Ли появились проблемы с финансами: не смог заплатить по долгам, поэтому клуб отошел американскому фонду Elliott. Тогда команду уже тренировал легендарный Дженнаро Гаттузо – консервативными методами (редко менял стартовый состав) он завел команду в топ-5.

Сезон-2019/20 – 6-е место

Летом 2019-го из «Милана» ушел и Гаттузо, и спортивный директор Леонардо. Тренером назначили Марко Джампаоло, но он начал сезон совсем плохо, и миланское руководство решило его быстро убрать. После этого пришел Стефано Пиоли – правда, в его дебютном сезоне доползли только до шестого места.

Сезон-2020/21 – 2-е место

Учитывая все прошлые выступления, здесь клуб ждал настоящий успех – уступили в чемпионате только «Интеру». Все это случилось на фоне продления контракта с Пиоли – хотя перед началом сезона медиа настойчиво отправляли в клуб Ральфа Рангника. При Стефано тогда «Милану» покорилось топ-достижение: к ноябрю 2020-го он не проигрывал в 24 матчах кряду – потом получили 0:3 от «Лилля» в Лиге Европы, зато оформили самую длительную серию без поражений за 24 года.

И вот теперь долгожданное золото – кажется, выбор в пользу Пиоли себя полостью оправдал.

«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?

«Милан» брутально забрал скудетто. Чемпионы Италии!

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Emilio Andreoli, Tullio M. Puglia, Marco Luzzani

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