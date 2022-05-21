Селфи на память о вылете в ФНЛ. Празднование «Рубина» пойдет в историю

Самый комедийный момент сезона!

30-й тур – важнейший момент для «Рубина». Условием для сохранения места в РПЛ без участия в стыках была победа над «Уфой». Поражение – прямой путь в ФНЛ.

Все началось удивительно – судья Сергей Иванов, которого ненавидит Леонид Слуцкий, поставил в ворота «Уфы» не совсем очевидный пенальти.

На 30-й минуте Йокич заблокировал удар Лисаковича, судья не свистнул, а через несколько секунд игра прервалась из-за столкновения футболистов в штрафной. Началась длительная пауза.

Спустя две минуты выяснилось, что ВАР пересматривает момент с возможной игрой рукой. Позже к монитору направился и сам Иванов. Итог – желтая Йокичу и точка в ворота «Уфы». Чтобы увидеть здесь руку (была ли она? можно ли было ее спрятать?), у судей ушло 3 минуты и 48 секунд.

Момент сезона? Лисакович посчитал, что да. Он подошел к точке и забил. А дальше отпраздновал возможное спасение в стиле Франченско Тотти. Собрал у бровки всю команду для селфи. Запомните этот момент.

Такое празднование в разгар важнейшего матча не должно было остаться без последствий.

«Уфа» вспыхнула после перерыва и закатила «Рубину» два – на 54-й Камилов, на 90-й Ортис. Казалось бы, «Рубин» едет в ФНЛ, а «Уфа» спасается, но...

Но это еще не вся драма

Во-первых, на 91-й «Рубин» пробил в штангу!

Во-вторых – еще интереснее.

Остону Урунов наступил на ногу Монтассару Тальби в штрафной «Уфы», и после мучительной паузы на просмотр повтора Иванов все-таки назначил пенальти.

Параллельно на поле вспыхнули стычки. И за его пределами – кого-то из штаба «Уфы» даже удалили.

Подготовка к пенальти продолжалась несколько минут – из-за беспорядков в штрафной.

В этот момент все тот же Лисакович вальяжным движением кисти требовал освободить штрафную.

Именно он взялся за решающий удар.

Подготовка...

Разбег...

И...

ШТАНГА!

Зато есть селфи!

А теперь видео!