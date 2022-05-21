Составили совместную сборную «Сити» и «Ливерпуля»: есть Алиссон, Фоден, Тиаго, нет Лапорта, Силвы и Диаса

В воскресенье в АПЛ наступит развязка. В ее ожидании мы развлекаемся как можем и устраиваем аттракционы. Один из них – совместная сборная двух лучших клубов мира на эту минуту. Принцип ее составления простой – авторы Sports.ru определились со схемой 4-3-3 (к счастью, это базис и Клоппа, и Гвардиолы), отобрали кандидатов на каждую позицию и проголосовали. Итог – в одном абзаце от вас. А еще чуть ниже – короткая характеристика каждого из этой фэнтези-сборной.

Не все из наших авторов довольны итоговым результатом, на некоторых позициях выбор был мучительным. Об этом мы расскажем в конце текста.

Алиссон

Одна из четырех позиций, за которую проголосовали единогласно. Эдерсон хорош в игре ногами и точно подходит системе «Сити», но к его умению отбивать всегда были вопросы – особенно в этом сезоне (-0.8 PSxG в АПЛ, то есть пропустил почти на гол больше, чем мог бы спасти).

Алиссон сильно лучше по предотвращенным голам: +3,8 PSxG в АПЛ. Но даже весьма точная методика PSxG (она учитывает качество ударов в створ) не может посчитать важное качество Алиссона – невероятное умение вылетать из ворот за долю секунды, становясь огромным и пугая соперника. Некоторые даже не успевают пробить по воротам.

«Ливерпуль» играет с высокой линией защиты и допустил 48 забросов за спину центральным (больше всех в лиге) – при этом пропустил только два. Благодаря вот таким действиям Алиссона.

Трент Александер-Арнолд

ТАА входит в топ-3 АПЛ по продвигающим передачам, точным пасам в штрафную, переводам, разрезающим пасам, ожидаемым ассистам и предударным действиям. А в свободное время играет правого защитника в команде с самым интенсивным прессингом и второй обороной лиги.

В этом сезоне Трент – главный плеймейкер и созидатель «Ливерпуля». Его реальная позиция не справа в защите, а в мозговом центре треугольника на правом фланге, который строится на взаимозаменяемости исполнителей. Его уровень улетел в космос. При всем уважении реальный конкурент ТАА не Уокер, а Дани Алвес или Филипп Лам – в битве за место в истории.

Вирджил ван Дейк

Статус и репутация автоматически отправляют Ван Дейка в такие подборки. С этим можно спорить? Ну, наверное, да – аргументы найдутся. Стиль Матипа попросту ярче – Жоэль даже урвал приз игроку месяца в АПЛ в феврале. Пролет мимо нашей сборной играющего слева в «Ман Сити» Лапорта вообще стоит обсудить отдельно (об этом ниже)

Что ж, принимается...

… И все же.

Значение Ван Дейка здорово подчеркнул Томас Тухель, когда говорил зимой о травмах ключевых игроков: «Мог ли «Ливерпуль» бороться за титул в прошлом сезоне? Нет. Единственная серьезная разница была в том, что они играли без Ван Дейка».

Возвращение Ван Дейка спустя 302 дня после травмы колена – колоссальное событие для «Ливерпуля» Клоппа. Вирджил снова контролирует оборону, остается последним защитником в высокой линии (и постоянно провоцирует офсайды), его аура по-прежнему пугает нападающих. Ван Дейк на стандартах у ваших ворот – это все так же страшно.

Рубен Диаш

Первое хлесткое впечатление по Диашу – образцовый центральный защитник для команды с высокой линией защиты и контролем мяча – размазалось по рутине уверенных побед «Ман Сити». В 2022-м как-то банально проговаривать, что португалец – игрок топ-уровня.

А ведь моментальная адаптация к системе Гвардиолы, перенос лучших качеств в АПЛ и прогресс на уровне сильнейших современных ЦЗ, капитанская повязка на второй год в клубе – это правда мощно. Получилось так органично, что восторги сменились покерфейсом. Кто сейчас сильно удивится уверенной игре Диаша?

По сути: защитник с надежным пасом, с умением продвигать проходами и передачами, умеющий гасить угрозу, когда «Сити» вдруг пропускает выпад. Пускай будут две опасных атаки за матч – Диаш не расслабится. Игрок элитной концентрации, о котором может мечтать любая команда-доминатор.

Жоау Канселу

По гол+пас преимущество все еще у Энди Робертсона, но Жоау провел дистанцию сезона стабильнее – непопадание на Евро (помешал ковид) позволило провести полноценную предсезонку и быстро набрать форму. Благодаря умению сочетать две роли и абсолютно все типы передач Канселу превратился в важный инструмент управления атак и источник прямой остроты – логично, что Жоау заканчивает сезон с пиковым показателем передач и ассистов.

Признание от Пепа – явный упор «Сити» на левый фланг в большинстве топовых матчей. Попытка выжать из талантов Канселу максимум выражается и в игровом времени – среди полевых никто не провел на поле больше матчей (даже Эдерсон опередил португальца всего на одну игру).

Родри

В противостоянии опорников, вероятно, сработал эффект новизны. В отличие от Фабиньо, который мгновенно адаптировался к футболу Клоппа, Родри привыкал два года. Показательный контраст между концовками последних сезонов. В прошлом Родри даже не появился на финал ЛЧ, этот доигрывает с личным рекордом по голам и вторым показателем в «Сити» по игровым минутам среди полевых.

Важность Родри для Пепа отлично характеризуют матчи, которые «Сити» провел без него – в таких команда заметно хуже сдерживает контратаки. Испанец прибавил во всех важных параметрах и добавил к этому голливудские спасения на последних минутах: его эпичный подкат не позволил Фабиньо (какая ирония!) вытащить победу на «Энфилде», а неожиданный рывок в штрафную принес три очка на «Эмирэйтс».

Кевин де Брюйне

Сейчас мы наблюдаем самую совершенную версию бельгийца. На разных этапах карьеры он демонстрировал разные инструменты созидания (точно вырезанные кроссы, тонкие передачи вразрез, связь контратак через дриблинг) и создавал шансы из разных зон (оба фланга и полуфланга).

Теперь же все зоны и инструменты сочетаются в рамках одной свободной роли. Теперь любой прием может быть применен в любой момент. А к потоку шансов для партнеров добавились бомбардирские функции. И тут тоже наблюдается зашкаливающая вариативность – Де Брюйне забил 9 голов левой ногой (даже больше, чем сильной правой).

Без сомнений, текущий уровень Кевина – претензия на «Золотой мяч». Хотя есть важная оговорка: до Рождества его мучили травмы, которые мешали набрать форму. То есть речь не про цельный сезон, а про пять космических месяцев. Их уровень так высок, что место в сборной не вызывает сомнений.

Тиаго

Испанец управляет игрой «Ливерпуля» в левой части поля (на всей правой части функции плеймейкера берет на себя ТАА). Когда Алькантара в форме, он один из лучших в мире в этой работе. «Тиаго с необычной легкостью соединяет партнеров в единое целое, делая жизнь каждого из них проще. Он буквально думает за тебя», – описывал Хаби Алонсо.

Весь сезон-2021/22 Тиаго – в форме. Во второй части кампании – прямо в волшебной форме. Сейчас его игра не просто каталог полезных действий, но и визуальный экстаз. Подробнее мы описывали важность Тиаго в этом апрельском тексте.

Мохамед Салах

Мо в этом сезоне... Стоп! Разве тут нужно что-то пояснять? Лучший бомбардир АПЛ, суперзвезда «Ливерпуля», железный игрок основы сборной мира по любой версии. Несмотря на то, что поставил голы на паузу в середине апреля. Его волшебство в первой части сезона не затмит пара-тройка неудачных недель.

Фил Фоден

Главным конкурентом был Луис Диас – настолько мощно колумбиец ворвался в АПЛ в январе, вдохновив «Ливерпуль» на погоню за квадруплом. За Фоденом тупо больше фактуры (играл с начала, а не середины сезона) и больше ролей, в которых он проявляет себя на по сравнению с Диасом.

Помогает универсальность. На левом фланге Фил дает вертикальность и скорость движения – эти таланты специально использовали под прессингующий «Ливерпуль». В роли ложной девятки может и оттянуться назад, и неожиданно ворваться в штрафную – оружие здорово работало против команд с персональной опекой.

Пеп уверен, что с возрастом Фоден научится переключать режим и рулить темпом матчей – тогда сможет освоить и позицию полузащитника. Это, конечно, заявка на совсем уникальную комбинацию навыков, но Гвардиола не просто так называл его самым талантливым игроком в своей карьере.

Садьо Мане

Мане – главный форвард «Ливерпуля» весной. Салах слишком явно загрустил после поражений в финале Кубка Африки и квалификации ЧМ. Садьо же вдохновился победами и набрал суперформу. 3 гола в плей-офф ЛЧ, мячи «Ман Сити», «МЮ» и сверхважный гол «Астон Вилле» (оставил «Ливерпуль» в гонке) – впечатляет.

Приход Луиса Диаса сдвинул Садьо в центр. Мане классно освоился в новой роли (задатки прослеживались и раньше, когда сенегалец замещал Фирмино). Хайлайт – первый гол в матче с «Ман Юнайтед». Там Мане отошел вглубь и выдернул за собой защитников – в свободное пространство влетели партнеры.

В нашей объединенной команде Мане мог бы сыграть на любой позиции в атакующей тройке (вы же помните, что до прихода Салаха он разрывал справа?).

Над какими позициями мы спорили больше всего?

Нет Лапорта! Вы в своем уме?

Вячеслав Палагин: ребята быстро определились с парой защитников Диаш – Ван Дейк, почему-то проигнорировав испанца. Такой выбор понял бы в прошлом сезоне: Диаш шикарно дебютировал в «Сити», важность Ван Дейка подчеркнуло его отсутствие, а Лапорт неожиданно присел и даже был близок к уходу.

В этом сезоне иерархия изменилась: Лапорт – номер один в этой троице. Впечатляет и организацией атак (1-й в АПЛ по передачам), и игрой на стандартах (больше всех голов среди ЦЗ), и оборонительными навыками (личный рекорд по эффективности отборов и прессинг-действий).

У Эмерика в регалиях есть даже атака, которую он начал со своей половины, а завершил ударом из центра штрафной – какой еще подход-переворот нужен, чтобы его крутость наконец-то признали?

Сборная без Бернарду?!

Павел Тихонов (ретранслирует Пепа): если бы Пеп был автором Sports.ru, то включил бы Бернарду в эту сборную с 90-процентной вероятностью.

Вот мартовская характеристика от Гвардиолы, за два месяца вряд ли его мнение изменилось.

«Он никогда не возьмет «Золотой мяч», потому что для этого нужно быть в соцсетях, не только побеждать, но и много забивать, у Бернанду нет таких качеств. Но работать с ним – невероятное удовольствие. Он экстраординарный игрок, абсолютно. Он может все – в обороне, атаке, везде».

Бернарду Силва – лидер «Сити», который при этом редко двигает себя на первый план, осенью мы фиксировали это в деталях. С тех пор португалец не сбавил. Он все еще ситуативно закрывает шесть позиций (от латераля и до ложной девятки), почти всегда на поле (третий по минутам среди полевых) и никому не отдает роль главного инженера атак (первый по xGChain – суммарный xG атак с участием отдельного игрока). И даже забивает сам – 8 мячей, его лучший результат в АПЛ.

Силву можно представить у любого тренера мира, универсальность вписывается почти во все концепции, а этот сезон – возможно, пик его карьеры. Оставлять Бернарду за пределами XI – тотальная грусть.

Почему не попал Энди Робертсон?

Вадим Лукомский: аргументацию за Роббо блестяще построил знающий толк в крайних защитниках Гари Невилл: «Я обожаю Жоау Канселу, но просто не могу проигнорировать Робертсона. Он с отрывом лучший крайний защитник АПЛ – он топ и в защите, и в атаке. Каждую неделю играет на 8 или 9 по 10-балльной».

Крайне убедительно! Робертсон – правда лучший с точки зрения баланса оборонительных и атакующих качеств. В то же время самый скучный при сравнении с Трентом или Канселу. Его роль менее творческая и более узкая в плане возможностей влияния на команду – возможно, именно это поспособствовало тому, что его недооценили, несмотря на потрясающий сезон.

Луис Диас с ходу вписался в «Ливерпуль» и выдал яркую весну. Где он?!

Вадим Лукомский: каждую неделю Клопп вместе с болельщиками «Ливерпуля» испытывает шок. Ни на одной пресс-конференции немец так и не смог толково объяснить, как не говорящий на английском колумбиец вписался в команду так, будто играет тут уже лет пять. Зато многократно подчеркивал, что шокирован скоростью адаптации. Лучшей версией пока выглядит идеальная работа селекционного отдела – качества Диаса подходят атаке «Ливерпуля» естественным образом.

Приход Луиса – важнейший элемент пролонгации мечты о квадрупле. Он ярок и стабилен – начал с почти идеального отрезка, но, видимо, при высокой конкуренции за места в атаке ему не хватило дистанции. Осознаем, что выбор между пиком и дистанцией неочевидный, а решение не включать его – спорное.

Составлено при участии: Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Кораблева, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: globallookpress.com/Bruno Fahy, Paul Terry, Darren Staples, Nigel Keene, Sebastian Frej, Li Ying; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Eric Alonso, Laurence Griffiths, Alex Livesey