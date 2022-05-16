Хотя бы ничья с «Сассуоло» – и «Милан» выиграет скудетто. Остался последний шаг

Мы узнаем чемпиона Италии в 38-м туре. 37-й прошел с синхронными победами.

«Милан» обыграл «Аталанту»: Тео закинул шедевр, Леау опять тащит

Команда Стефано Пиоли сломила «Аталанту» – 2:0. Оба мяча влетели уже во втором тайме. Сначала отличился Рафаэл Леау, который сейчас в топ-форме: настрелял 3 гола и 3 ассиста в 5 последних матчах за «Милан» в Серии А.

А ближе к концу матча Тео Эрнандес оформил шедевр: пробежал от своей штрафной до чужой и с левой ноги пробил в дальний угол – вау! «Аталанту» не хватило даже не гол, Алексей Миранчук так и остался в запасе.

«Я показал ребятам интервью с Кобе Брайантом (он был болельщиком «Милана» – Sports.ru), который при счете 2:0 в плей-офф НБА сказал, что работа еще не сделана. Мы еще не закончили. Нам нужно сохранять то спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими», – так мотивировал команду Стефано Пиоли.

Интеру против «Кальяри» помог дубль Мартинеса

Парни Симоне Индзаги гостили у «Кальяри», но матч получился даже более упорным, чем у «Милана». «Интер» забрал победу 3:1 благодаря голам Маттео Дармиана (после подачи Ивана Перишича) и Лаутаро Мартинеса. Аргентинец на 51-й минуте откликнулся на заброс Николо Бареллы из глубины поля, обработал мяч и классно пробил низом.

Правда, спустя уже три минуты «Кальяри» сократил отставание – постарался Хараламбос Ликояннис. Но на большее команду не хватило, а Мартинес еще и закинул дубль. Итоговые 3:1 – и теперь шансы «Кальяри» остаться в Серии А сильно упали: 18-е место и два очка до «Салернитаны» за тур до конца.

Для скудетто «Милану» достаточно сыграть вничью против «Сассуоло»

За тур до конца Серии А «Милан» все еще обгоняет «Интер» на два очка.

Напоминаем: при равенстве очков «Милан» будет выше «Интера» из-за результатов очных игр: 2:1 и 1:1. Это значит, что команде Пиоли достаточно сыграть вничью с «Сассуоло» – в таком случае «Интер» останется вторым даже при победе над «Сампдорией».

Вот соперники миланских клубов в 38-м туре:

«Сассуоло» любит отнимать очки у «Милана», но на «Сан-Сиро» – а у себя дома проиграло в последних пяти играх.

У «Интера» – «Сампдория» (16-е место). Она потеряла турнирную мотивацию, так как уже точно обеспечила место в Серии А на следующий сезон.

В последнем туре «Интеру» нужно не только брать три очка с «Сампдорией», но и всем сердцем топить за «Сассуоло».

Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO, ALBERTO LINGRIA