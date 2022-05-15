«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ

«Рубин» проиграл третий матч подряд (общая разница 0:10) и добавил веселья в борьбу за выживание.
Кошмарный отрезок (7 поражений в последних 9 матчах) погрузил Леонида Слуцкого на 14-е место в РПЛ, и это не просто грань стыков, а грань вылета: если казанцы проиграют в последнем туре «Уфе», то автоматически отправятся в ФНЛ.
Примечание: в случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей). Соответственно, если очки равны у трех команд – составляется отдельная таблица;
– если там равенство – смотрят на количество побед во всех матчах;
– разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– забитые мячи во всех матчах.
Ключевые матчи в 30-м туре:
• «Химки» – «Спартак»
• «Нижний Новгород» – «Зенит»
• «Арсенал» – «Урал»
• «Рубин» – «Уфа»
Такого шоу внизу не было давно. Давайте считать расклады.
В промежутке с 11-го по 16-е места турнирного интереса нет только у «Арсенала», который уже вылетел в ФНЛ. Остальные будут биться.
Расклады для «Нижнего Новгорода»
Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков (модель FiveThitryEight) – 27%.
Домашняя победа над «Зенитом»
Гарантия места в РПЛ на следующий сезон.
Ничья
Тоже устроит, если две команды из тройки «Урал», «Химки», «Рубин» потеряют очки.
Поражение
Здесь множество вариантов – от 2 до 4 команд могут набрать 30 очков.
Чтобы немного прояснить картину, давайте посмотрим, кого «Нижний Новгород» превосходит по дополнительным показателям, а кого – нет.
– Превосходит «Химки». В личке – две ничьих, но побед больше (7 против 6).
– Превосходит «Рубин» по личным встречам.
– Превосходит «Урал» по личным встречам.
– Уступает «Уфе» по личным встречам.
Вот возможные сценарии, если 30 очков возьмут больше двух команд.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» спасается, «Химки» и «Рубин» играют в стыках.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Рубина». «Нижний» точно спасается, «Урал» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Урал» и «Рубин» отправляются в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
Расклады для «Урала»
Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков – 12%.
Победа над «Тулой»
Гарантия спасения.
Ничья
Нужно, чтобы две команды из тройки «Нижний», «Химки», «Рубин» потеряли очки.
Поражение
Множество вариантов.
Расклад на случай, если у одного из конкурентов будет 30 очков.
– Уступают «Нижнему Новгороду» по личным встречам.
– Уступают «Химкам» по личным встречам.
– Уступают «Рубину» по личным встречам.
– Превосходят «Уфу» по личным встречам (это и помогает избежать прямого вылета).
Варианты на случай, если 30 очков возьмут более двух команд.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Рубина». «Нижний» точно спасается, «Урал» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Урал» и «Рубин» отправляются в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.
• «Урал», «Химки» и «Рубин» набирают по 30 очков. «Химки» спасаются, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.
• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.
Расклады для «Химок»
Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков – 33%.
Домашняя победа над «Спартаком»
Гарантия места в РПЛ на следующий сезон, если «Нижний» и «Урал» не победят синхронно.
Ничья
Множество вариантов с возможным равенством очков. Если 30 очков наберут две команды, то «Химки» по доппоказателям…
– Превосходят «Рубин» по личным встречам.
– Превосходят «Урал» по личным встречам.
– Уступают «Уфе» по личным встречам.
– Уступают «Нижнему Новгороду» по количеству побед
Расклады на случай, если больше двух команд возьмут 30 очков.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» спасается, «Химки» и «Рубин» играют в стыках.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• «Урал», «Химки» и «Рубин» набирают по 30 очков. «Химки» спасаются, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.
• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.
Поражение от «Спартака»
Точно зона стыков.
Расклады для «Рубина»
Вероятность прямого вылета или стыков – 50%
Победа над «Уфой»
Гарантирует место в РПЛ, если две команды из тройки «Нижний», «Урал» и «Химки» потеряют очки.
Ничья
По личным встречам из конкурентов есть превосходство только над «Уралом» – стыков можно будет избежать, только если екатеринбуржцы проиграют «Туле», а «Химки» – «Спартаку».
Во всех остальных случаях (в том числе если более 2 команд возьмут 30 очков) «Рубин» играет в стыках.
Поражение
Прямой вылет в ФНЛ. Все просто.
Расклады для «Уфы»
Вероятность прямого вылета или стыков – 79%
Победа над «Рубином»
Точно спасет от прямого вылета. Более того – теоретически можно избежать даже стыков, здесь множество вариантов. Сравним «Уфу» с конкурентами по дополнительным показателям.
– Превосходит «Нижний Новгород» по личным встречам.
– Уступает «Уралу» по личным встречам.
– Превосходят «Химки» по личным встречам.
Если 30 очков набирает «Уфа» и еще несколько команд
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.
• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.
• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.
Ничья и поражение
Прямой путь в ФНЛ.
Что там в ФНЛ?
• Даже лидирующее «Торпедо» пока не гарантировало прямой выход. Но москвичи точно выйдут, если дома возьмут хотя бы очко с «Кубанью» (13-е место).
• «Оренбург» свалится со второго места, если потеряет очки с «Волгарем» и если «Факел» обыграет «Балтику». В этом случае «Оренбург» или пропустит «Факел», или они сравняются по очкам, но преимущество по личным встречам у воронежцев.
• У «Факела» все еще есть шансы на прямой выход. Но надежда появится только в случае победы над «Балтикой» (6-е место) в гостях. Второе условие – чтобы «Торпедо» или «Оренбург» потеряли очки.
• У «СКА Хабаровска» нет шансов на прямой выход, команда уже гарантировала место в стыках.
• Не забываем про «Енисей» и «Балтику», хотя они и не могут попасть в турнирные топ-4. Дело в том, что у «Факела» нет лицензии для выступлений в РПЛ, и, вероятно, не будет. Тогда место в стыках получит либо «Енисей», либо «Балтика». «Алания» не претендует из-за того же отсутствия лицензии.
У «Енисея» 60 очков, у «Балтики» – 58. Красноярцев в последнем туре устроит ничья, чтобы быть выше соперника.
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Антон Денисов, Григорий Сысоев, Александр Гальперин; ФК «Торпедо Москва»
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