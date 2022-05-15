«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ

«Рубин» проиграл третий матч подряд (общая разница 0:10) и добавил веселья в борьбу за выживание.

Кошмарный отрезок (7 поражений в последних 9 матчах) погрузил Леонида Слуцкого на 14-е место в РПЛ, и это не просто грань стыков, а грань вылета: если казанцы проиграют в последнем туре «Уфе», то автоматически отправятся в ФНЛ.

Примечание: в случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей). Соответственно, если очки равны у трех команд – составляется отдельная таблица;

– если там равенство – смотрят на количество побед во всех матчах;

– разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

– забитые мячи во всех матчах.

Ключевые матчи в 30-м туре:

• «Химки» – «Спартак»

• «Нижний Новгород» – «Зенит»

• «Арсенал» – «Урал»

• «Рубин» – «Уфа»

Такого шоу внизу не было давно. Давайте считать расклады.

В промежутке с 11-го по 16-е места турнирного интереса нет только у «Арсенала», который уже вылетел в ФНЛ. Остальные будут биться.

Расклады для «Нижнего Новгорода»

Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков (модель FiveThitryEight) – 27%.

Домашняя победа над «Зенитом»

Гарантия места в РПЛ на следующий сезон.

Ничья

Тоже устроит, если две команды из тройки «Урал», «Химки», «Рубин» потеряют очки.

Поражение

Здесь множество вариантов – от 2 до 4 команд могут набрать 30 очков.

Чтобы немного прояснить картину, давайте посмотрим, кого «Нижний Новгород» превосходит по дополнительным показателям, а кого – нет.

– Превосходит «Химки». В личке – две ничьих, но побед больше (7 против 6).

– Превосходит «Рубин» по личным встречам.

– Превосходит «Урал» по личным встречам.

– Уступает «Уфе» по личным встречам.

Вот возможные сценарии, если 30 очков возьмут больше двух команд.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» спасается, «Химки» и «Рубин» играют в стыках.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Рубина». «Нижний» точно спасается, «Урал» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Урал» и «Рубин» отправляются в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

Расклады для «Урала»

Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков – 12%.

Победа над «Тулой»

Гарантия спасения.

Ничья

Нужно, чтобы две команды из тройки «Нижний», «Химки», «Рубин» потеряли очки.

Поражение

Множество вариантов.

Расклад на случай, если у одного из конкурентов будет 30 очков.

– Уступают «Нижнему Новгороду» по личным встречам.

– Уступают «Химкам» по личным встречам.

– Уступают «Рубину» по личным встречам.

– Превосходят «Уфу» по личным встречам (это и помогает избежать прямого вылета).

Варианты на случай, если 30 очков возьмут более двух команд.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Рубина». «Нижний» точно спасается, «Урал» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Урал» и «Рубин» отправляются в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.

• «Урал», «Химки» и «Рубин» набирают по 30 очков. «Химки» спасаются, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.

• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.

Расклады для «Химок»

Вероятность прямого вылета нулевая, вероятность стыков – 33%.

Домашняя победа над «Спартаком»

Гарантия места в РПЛ на следующий сезон, если «Нижний» и «Урал» не победят синхронно.

Ничья

Множество вариантов с возможным равенством очков. Если 30 очков наберут две команды, то «Химки» по доппоказателям…

– Превосходят «Рубин» по личным встречам.

– Превосходят «Урал» по личным встречам.

– Уступают «Уфе» по личным встречам.

– Уступают «Нижнему Новгороду» по количеству побед

Расклады на случай, если больше двух команд возьмут 30 очков.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» и «Химки» сохраняют места в РПЛ, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок». «Нижний Новгород» спасается, «Урал» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина». «Нижний Новгород» спасается, «Химки» и «Рубин» играют в стыках.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• «Урал», «Химки» и «Рубин» набирают по 30 очков. «Химки» спасаются, «Урал» и «Рубин» идут в стыки.

• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.

Поражение от «Спартака»

Точно зона стыков.

Расклады для «Рубина»

Вероятность прямого вылета или стыков – 50%

Победа над «Уфой»

Гарантирует место в РПЛ, если две команды из тройки «Нижний», «Урал» и «Химки» потеряют очки.

Ничья

По личным встречам из конкурентов есть превосходство только над «Уралом» – стыков можно будет избежать, только если екатеринбуржцы проиграют «Туле», а «Химки» – «Спартаку».

Во всех остальных случаях (в том числе если более 2 команд возьмут 30 очков) «Рубин» играет в стыках.

Поражение

Прямой вылет в ФНЛ. Все просто.

Расклады для «Уфы»

Вероятность прямого вылета или стыков – 79%

Победа над «Рубином»

Точно спасет от прямого вылета. Более того – теоретически можно избежать даже стыков, здесь множество вариантов. Сравним «Уфу» с конкурентами по дополнительным показателям.

– Превосходит «Нижний Новгород» по личным встречам.

– Уступает «Уралу» по личным встречам.

– Превосходят «Химки» по личным встречам.

Если 30 очков набирает «Уфа» и еще несколько команд

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок» и «Уфы». «Урал» и «Уфа» точно остаются в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Уфы». «Урал» точно спасается, «Нижний» спасается, если «Химки» проигрывают «Спартаку». Если «Химки» побеждают, «Нижний Новгород» и «Уфа» отправляются в стыки.

• 30 очков у «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Уфы». «Уфа» спасается, «Нижний Новгород» и «Химки» идут в стыки.

• «Урал», «Химки» и «Уфа» набирают по 30 очков. «Урал» спасается, «Химки» и «Уфа» – в стыки.

Ничья и поражение

Прямой путь в ФНЛ.

Что там в ФНЛ?

• Даже лидирующее «Торпедо» пока не гарантировало прямой выход. Но москвичи точно выйдут, если дома возьмут хотя бы очко с «Кубанью» (13-е место).

• «Оренбург» свалится со второго места, если потеряет очки с «Волгарем» и если «Факел» обыграет «Балтику». В этом случае «Оренбург» или пропустит «Факел», или они сравняются по очкам, но преимущество по личным встречам у воронежцев.

• У «Факела» все еще есть шансы на прямой выход. Но надежда появится только в случае победы над «Балтикой» (6-е место) в гостях. Второе условие – чтобы «Торпедо» или «Оренбург» потеряли очки.

• У «СКА Хабаровска» нет шансов на прямой выход, команда уже гарантировала место в стыках.

• Не забываем про «Енисей» и «Балтику», хотя они и не могут попасть в турнирные топ-4. Дело в том, что у «Факела» нет лицензии для выступлений в РПЛ, и, вероятно, не будет. Тогда место в стыках получит либо «Енисей», либо «Балтика». «Алания» не претендует из-за того же отсутствия лицензии.

У «Енисея» 60 очков, у «Балтики» – 58. Красноярцев в последнем туре устроит ничья, чтобы быть выше соперника.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Антон Денисов, Григорий Сысоев, Александр Гальперин; ФК «Торпедо Москва»