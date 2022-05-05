Что, правда шаманы из Африки мешают Гвардиоле выиграть ЛЧ? Пока все так, как говорил Селюк

Напоминаем историю проклятия, в которое никто не верил.

«Реал» в ответном полуфинале ЛЧ перевернул ход противостояния «Сити» за 90 секунд. Итог: «Реал» в финале, Гвардиола в очередной раз мимо победы в ЛЧ. Похоже, все настолько устали искать рациональные объяснения неудачам Пепа, что в ход пошли мистические версии.

Снова вирусится теория про африканских шаманов.

Помните, откуда она взялась?

Селюк обозлился на Пепа из-за Яя Туре. И сейчас подтвердил, что с ним и африканцами лучше не шутить

Долгое время агент Дмитрий Селюк, представляющий Яя Туре, нападал на Гвардиолу из-за того, что тот якобы игнорировал ивуарийца и не выпускал его на поле по надуманным причинам.

В 2018-м, когда Яя уже покинул «Сити», Селюк заявил:

«Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле. Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов . Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье. Жизнь покажет, прав я или нет».

«Чемпионат» снова связался с Селюком после вылета «Сити» от «Реала». Агент припомнил свои слова из 2018-го.

«Еще в 2018-м я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается. Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пропускаешь два – можно задуматься.

Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо. А то дадим установки, как Кашпировский : чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать», – сказал Селюк.

Как «Сити» выступал в ЛЧ после 2018-го?

Каждый раз чего-то не хватало.

•‎ Сезон-2018/19 – в эпичнейшем четвертьфинале проиграли «Тоттенхэму» на последних секундах.

•‎ Сезон-2019/20 – снова вылет в четвертьфинале – от «Лиона».

•‎ Сезон-2020/21 – дошли до финала, где проиграли «Челси».

•‎ Сезон-2021/22 – получили от «Реала» два за 90 секунд в полуфинале.

Пугающий прогноз Селюка пока сбывается.

Фото: REUTERS/Carl Recine; globallookpress.com/imago sportfotodienst; instagram.com/selukdimitry