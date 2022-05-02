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Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро

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Российский футбол продолжит жить в изоляции. В дополнение к принятому ранее бану до дальнейшего уведомления, исполнительный комитет УЕФА теперь принял ряд конкретных решений касательно ближайшего будущего.

Мужские, женские и юношеские соревнования в футболе, футзале, пляжном футболе – пока остаемся забаненными везде. Итак, на заседании исполкома УЕФА решили:

• Россия пролетает мимо еврокубков-2022/23. Клубы не смогут участвовать в следующем сезоне ЛЧ, ЛЕ, ЛК, женской ЛЧ и юношеской Лиге УЕФА.

Кроме того, Россию отбросит в таблице коэффициентов. УЕФА присвоит в следующем сезоне наименьшее количество коэффициентных баллов, которые клубы получили в течение последних 5 сезонов. Это 4,333 балла для мужчин и 1,750 балла для женщин.

• Мимо Лиги наций-2022/23. Должны были стартовать летом в Лиге B, но теперь Россия автоматически займет последнее место в группе (там Исландия, Израиль, Албания) и вылетит в дивизион С.

• Женскую сборную исключили с Евро-2022. Финальный турнир пройдет в июле в Англии – теперь туда поедет сборная Португалии, которая проиграла россиянкам в плей-офф.

• Россию исключили из квалификаций. Молодежка не доиграет два матча в отборе на Евро-2023, хотя команда успела обыграть Испанию и боролась за выход (шла на втором месте).

Женская сборная также не проведет две игры в квалификации ЧМ-2023. В обоих случаях все ранее сыгранные матчи с Россией считаются недействительными.

• УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро-2028/32. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал на обратное.

• Женскую сборную по футзалу исключили с Евро-2022. В июле россиянки должны были участвовать в финальном турнире вместе с Украиной, Португалией и Испанией. Теперь Россию заменит Венгрия.

Кроме того, женщин отстранили от квалификации Евро-2023, а мужчин от отбора на ЧМ-2024. Российские футзальные клубы не примут участия в ЛЧ-2022/23.

• Юношеский футбол тоже не остался без санкций. Сборные до 17 (отбор Евро-2023) и 19 лет (Евро-2022) исключены из турниров на ближайший сезон.

Фото: East News/Claudio Benedetto / IPA, Roman Kruchinin / AFP; globallookpress.com/Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com

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