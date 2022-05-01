«Мой агент, мой лучший друг и моя семья». Футболисты прощаются с Райолой

Трогательно.

30 апреля не стало одного из самых известных агентов мира – Мино Райолы.

У Райолы осталось огромное количество клиентов – в их число входят Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Генрих Мхитарян, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт и Марко Верратти. Многие из игроков, чьи интересы представлял Мино, почтили память агента в соцсетях.

Ниже – прощания.

«Лучший», – так Холанд подписал совместное фото с Райолой.

Верратти репостнул фото Мино из 2020 года с наградой лучшему агенту, написав: «Великий Мино».

Мхитарян оставил очень трогательное послание: «Мой агент, мой лучший друг и моя семья – я буду скучать по тебе. Ты будешь с нами всегда».

Самый развернутый пост написал мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано:

«Мне посчастливилось учиться у тебя. Ты один из величайших футбольных учителей. Сегодня ты находишься в лучшем месте, потому что твое наследие выходит за рамки жизни. Знакомство с тобой – один из лучших моментов моей жизни. Я никогда забуду наши разговоры. Боль временна: однажды я преодолею ее и она исчезнет. Зато память о тебе будет жить вечно. Я никогда не перестану скучать по тебе. Благодарю тебя за все. Покойся с миром, Мино Райола, спи, мечтай и жди меня – нам еще предстоит сыграть второй тайм».

Голландский защитник «Интера» Дензел Думфрис не остался в стороне: «Мино, спасибо за все. Самоотверженность, трудолюбие, интеллект и теплота достойны восхищения. Мы никогда не забудем тебя! Ты единственный в своем роде!»

«До сих пор не могу поверить. Ты вывел меня с улицы и научил меня многим жизненным принципам. Где бы ты ни был – ты всегда будешь в моем сердце. Покойся с миром, большой босс», – попрощался форвард «Ювентуса» Мойзе Кин.

Почтительное сообщение агенту оставил и Марио Балотелли: «Ты всегда будешь со мной – и в жизни, и в футболе. Твои упреки, советы, подсказки и шутки останутся со мной. Я любил тебя как второго отца – и всегда буду любить. Знаю, что ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни. Хорошего путешествия, Мино».

Фото: instagram.com/mb459; instagram.com/micki_taryan; instagram.com/erling.haaland; instagram.com/ddumfries2; instagram.com/hirvinglozano