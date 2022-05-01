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«Мой агент, мой лучший друг и моя семья». Футболисты прощаются с Райолой

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
Марко Верратти Марко Верратти
Мойзе Кин Мойзе Кин
Марио Балотелли Марио Балотелли
Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Мино Райола Мино Райола
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Трогательно.

30 апреля не стало одного из самых известных агентов мира – Мино Райолы. 

У Райолы осталось огромное количество клиентов – в их число входят Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Генрих Мхитарян, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт и Марко Верратти. Многие из игроков, чьи интересы представлял Мино, почтили память агента в соцсетях.

Ниже – прощания. 

«Лучший», – так Холанд подписал совместное фото с Райолой.

Верратти репостнул фото Мино из 2020 года с наградой лучшему агенту, написав: «Великий Мино».

Мхитарян оставил очень трогательное послание: «Мой агент, мой лучший друг и моя семья – я буду скучать по тебе. Ты будешь с нами всегда».

Самый развернутый пост написал мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано:

«Мне посчастливилось учиться у тебя. Ты один из величайших футбольных учителей. Сегодня ты находишься в лучшем месте, потому что твое наследие выходит за рамки жизни. Знакомство с тобой – один из лучших моментов моей жизни. Я никогда забуду наши разговоры. Боль временна: однажды я преодолею ее и она исчезнет. Зато память о тебе будет жить вечно. Я никогда не перестану скучать по тебе. Благодарю тебя за все. Покойся с миром, Мино Райола, спи, мечтай и жди меня – нам еще предстоит сыграть второй тайм».

Голландский защитник «Интера» Дензел Думфрис не остался в стороне: «Мино, спасибо за все. Самоотверженность, трудолюбие, интеллект и теплота достойны восхищения. Мы никогда не забудем тебя! Ты единственный в своем роде!»

«До сих пор не могу поверить. Ты вывел меня с улицы и научил меня многим жизненным принципам. Где бы ты ни был – ты всегда будешь в моем сердце. Покойся с миром, большой босс», – попрощался форвард «Ювентуса» Мойзе Кин.

Почтительное сообщение агенту оставил и Марио Балотелли: «Ты всегда будешь со мной – и в жизни, и в футболе. Твои упреки, советы, подсказки и шутки останутся со мной. Я любил тебя как второго отца – и всегда буду любить. Знаю, что ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни. Хорошего путешествия, Мино».

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Фото: instagram.com/mb459; instagram.com/micki_taryan; instagram.com/erling.haaland; instagram.com/ddumfries2; instagram.com/hirvinglozano

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