👑 Анчелотти – король королей! По титулу в каждой из топ-5 лиг

Вау!

Теперь официально: Карло Анчелотти выиграл Ла Лигу с «Реалом» и стал первым тренером в мире, который брал все топ-лиги Европы. До «Мадрида» были трофеи с «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Баварией».

Давайте зафиксируем величие Анчи и вспомним его каждое золото из топ-5.

Серия А-2003/04 («Милан»): помогли голы Андрея Шевченко и Кака (хотя он только зашел в команду)

• Тогда «Милан» под руководством Карло Анчелотти выдал отличный старт: набрали 19 очков после 7 туров. В сезоне-2021/22 «россонери» повторили этот рекорд – и тоже претендуют на скудетто, только уже со Стефано Пиоли.

• «Милан» Анчелотти на 11 очков опередил «Рому», которая, кстати, имела лучшую разницу забитых и пропущенных (+49 против +41) – но «Милан» играл эффективнее и ярче выглядел в важных матчах. Титул оформили символично – как раз против римлян, с победным голом от Андрея Шевченко.

• Как раз перед сезоном-2003/04 в «Милан» пришел бразилец Кака – и сразу превратился в одного из лидеров команды (настрелял 10 голов).

• Но главной силой все равно был Андрей Шевченко – лучший бомбардир Серии А в том сезоне (24 гола за 32 матча). Он принес клубу еще и Суперкубок – положил три «Лацио». И в декабре 2004-го заслуженно завоевал «Золотой мяч».

Кстати, Анчелотти считает, что тот «Милан» был слабее команды, проигравшей «Ливерпулю» в стамбульском финале.

«Милан»-2007 был технически хуже, чем «Милан» 2005 года, который остается лучшей командой с лучшим выступлением в финале. Команда 2005 года также была лучше, чем в 2003-м. В 2007 году у нас была необычайная мотивация. Именно благодаря мотивации – а не благодаря качеству – мы выиграли трофей», – говорил Карло в мае 2020-го.

АПЛ-2009/10 («Челси»): Анчи сложно давалось общение с Абрамовичем, но команда взяла и чемпионат, и Кубок

• Анчелотти пришел в «Челси» в 2009 году. За первый сезон под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок – так лондонцы стали седьмым клубом в Англии, который сделал золотой дубль.

• 12 побед в 14 матчах – так «Челси» стартовал в АПЛ-2009/10. Анчелотти ориентировался на схему 4-4-2 с ромбом – вот так выглядел состав лондонцев в первой части сезона.

Вторую половину золотого сезона «Челси» провел с другой схемой – чем-то средним между 4-3-2-1 и 4-3-3. Анелька/Джо Коул и Малуда теперь были в атакующей тройке:

• 103 гола в лиге! «Челси» – первая команда высшего английского дивизиона за 47 лет, которая забила 100 мячей за сезон.

• 29 и 22 гола – Дрогба и Лэмпард побили личные рекорды результативности в АПЛ. При этом Дидье не бил пенальти. А Фрэнк первым из центральных полузащитников в истории АПЛ оформил 20+ за сезон (повторить это смог лишь Яя Туре в сезоне-2013/14). Плюс Лэмпард отдал 14 голевых пасов – больше всех.

• Со средним возрастом в 29 лет и 75 дней «Челси» оказался самым возрастным чемпионом АПЛ.

Тогда Карло, несмотря на победы, очень непросто давалось общение с Романом Абрамовичем. «Для меня это был новый тип взаимодействия – даже Берлускони не был столь требователен», – признавался Карло. Выражая недовольство, Абрамович слал Анчелотти смс-ки, состоящие из одного вопросительного знака. Итальянец тоже был лаконичен – присылал восклицательный («Я решил не отвечать агрессией на агрессию»).

C Анчелотти «Челси» выиграл АПЛ и забил 103 гола за сезон. Через год Карло уволили прямо в коридоре стадиона

Лига 1-2012/13 («ПСЖ»): конфликтовал с руководством, но без триумфа в чемпионате все-таки не ушел

• Тогда «ПСЖ» выиграл титул даже слишком легко – с 12-очковым преимуществом над «Марселем». Но успехи пришли не сразу. В конце ноября парижане вылетели из Кубка лиги и свалились на вторую строку в чемпионате. Перед декабрьской игрой с «Порту» Леонардо и Аль-Хелайфи подошли к Карло:

– Если не победишь, ты уволен.

– Почему?

– Потому что мы недовольны. Нам важны не только результаты, но и проект, и он нас не радует. Поэтому если не победишь, будешь уволен.

Анчи выиграл 2:1, но отношения треснули. Он больше не доверял боссам.

• Анчи к тому же не нравилась трансферная политика. Он считал, что Леонардо злоупотребляет абсолютной свободой и зарится на все, что блестит. Явный закупочный дисбаланс мешал правильному развитию: три места в атаке делили Ибра, Пасторе, Лавесси, Лукас Моура, Менез, Гамейро, Оаро и Нене, а в средней линии иногда выходил номинальный фулбек Максвелл. Команде не хватало полузащитников.

• Но к весне 2013-го шейхи забыли об увольнении тренера. 11-матчевая беспроигрышная серия снова превратила Карло в любимчика. К тому же он добрался до лигочемпионского четвертьфинала. Там парижане только из-за правила гостевого гола пропустили вперед «Барселону». Тренер выполнил главную цель: показал миру, что на карте появилась новая сила.

• Именно поэтому шейхи нарушили договоренность (Карло говорил, что отработает только сезон-2012/13) и отмели предложение «Реала». Перес тогда заявил, что Анчелотти не переедет в Мадрид из-за слишком сложных переговоров. Но итальянец все-таки добился своего – разругался с парижскими боссами так, что они его отпустили. «В конце между нами не было хороших отношений, ведь я хотел уйти, а клуб не отпускал. У нас были проблемы. Это был трудный период», – вспоминал Анчелотти.

• Вообще полтора года Карло в Париже получились очень неоднозначными. Он выиграл всего один трофей из шести возможных и упустил чемпионство (в его дебютном сезоне золото взял «Монпелье»). Но когда «ПСЖ» устроил опрос на лучшего тренера в истории клуба, Карло обставил всех. Ведь дело было не только в титулах, но и в хорошем отношении к игрокам и болельщикам.

Анчелотти в «ПСЖ» проиграл почти все трофеи, рассорился с Леонардо и шейхами и ушел в «Реал». Но сделал парижан суперклубом

Бундеслига-2016/17 («Бавария»): опередил «Лейпциг» на 15 очков, а Левандовскому не хватило 30 голов для статуса лучшего бомбардира

• В апреле 2017-го Анчелотти стал первым тренером, который выиграл 4 чемпионата из топ-5. Итальянец забрал Бундеслигу уже в дебютном сезоне, но на старте следующего покинул Мюнхен – после провала в группе ЛЧ с «ПСЖ» (0:3).

• Баварский норматив (победу в Бундеслиге) Анчи успешно сдал – обставил «Лейпциг» на 15 очков. Мюнхенцы тогда выиграли с мощнейшей разницей в +67 (89 забитых и 22 пропущенных).

• Удивительно, но в сезоне-2016/17 Роберт Левандовский не стал лучшим бомбардиром чемпионата – 30 мячей для этого не хватило, Пьер-Эмерик Обамеянг забил на один больше.

• Правда, со временем «Бавария» при Анчелотти стала чересчур прямолинейной и предсказуемой – а Левандовский даже жаловался на скуку в матчах против условного «Фрайбурга».

Итальянец отвечал на критику так: «Вокруг себя я слышу слишком много разговоров о стратегии, тактических схемах и расстановках. Это перебор. Футбол гораздо проще. По завершении сезона я обязательно устрою большую вечеринку для всех тех, кто недоволен методами моей работы. Гарантирую, там будет первоклассная закуска и выпивка, вот там и пообщаемся».

• «Опыт в «Баварии» был слегка необычным, – признался Анчелотти в разговоре с DAZN. – Все складывалось неплохо, мы выиграли почти все матчи в сентябре [перед отставкой]. Думаю, там была проблема более философского характера. «Бавария» не хотела ничего менять. А я хотел».

Ла Лига-2021/22 («Реал»): помогла связка Винисиус–Бензема

• После немецкого чемпионства казалось, что карьера Анчелотти плавно идет вниз – сначала «Наполи», а потом вообще «Эвертон». Но летом 2021-го итальянец шикарно вернулся в «Реал» (до этого тренировал «Мадрид» с 2013-го по 2015-й) и дополнил коллекцию испанским золотом.

• В этом сезоне «Реал» взял стабильностью и яркостью отдельных исполнителей – особенно помогла топ-связка Карима Бензема (25 голов и 11 ассистов в чемпионате) и Винисиуса (14 мячей и те же 11 голевых).

• В Ла Лиге-2021/22 у «Мадрида» почти не было конкурентов: «Барса» боролась с финансовыми проблемами и лишь слегка ожила при Хави, а «Атлетико» где-то растерял мощнейшую оборону и сейчас лишь замыкает четверку.

Но даже обидный разгром от «Барсы» (0:4) и плохое состояние прямых конкурентов не испортят момент для Анчелотти. Его достижение – величайшее.

Фото: Gettyimages.ru/Newpress; East News/Guido Kirchner/dpa, Darren Walsh/Chelsea FC, Colas Buera / PRESSINPHOTO; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Thomas Eisenhuth/ZB