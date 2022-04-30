Гонку за «Челси» выиграл американец Боули. В последний момент его попытался обойти богатейший бизнесмен Британии

Боули – совладелец бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс».

Двухмесячная продажа «Челси» вышла на финишную прямую. По сообщениям The Telegraph и The Athletic, в гонке наметился явный фаворит – статус «предпочитаемого покупателя» получил Тодд Боули, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс», за которым стоит американо-швейцарский консорциум.

Заявка консорциума оценивается в сумму свыше 4 миллиарда фунтов стерлингов. Сюда входит обязательство потратить полтора миллиарда на развитие клуба и реконструкцию «Стэмфорд Бридж». До этого рекордом среди футбольных клубов была покупка «Манчестер Юнайтед» Глейзерами в середине 2000-х – 790 млн фунтов.

Помимо Боули и его соратников, в шорт-листе оставались Стивен Пальюка (совладелец баскетбольного «Бостона» и «Аталанты») и Мартин Бротон (бывшего председателя British Airways поддержали Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс).

Также в последний момент попытку купить «Челси» предпринял Джим Рэтклифф, богатейший бизнесмен Великобритании. Его предложение потянуло на 4,25 млрд фунтов. «Мы единственный британский претендент. Наши мотивы просты – создать прекрасный клуб в Лондоне», – заявил Рэтклифф. Но, кажется, Джим включился слишком поздно.

Насколько богат Боули?

Состояние американца Тодда Боули – почти 5 миллиардов фунтов стерлингов. Он соучредитель, председатель и исполнительный директор Eldridge Industries – холдинговой компании с офисами в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне и историей инвестиций в технологии, медиа, недвижимость и спорт.

Боули – совладелец бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс», с которым в 2020-м выиграл Мировую серию. Также за Тоддом часть женского баскетбольного «Лос-Анджелес Спаркс», «Лейкерс» и гигант фэнтези-спорта DraftKings.

В 2019-м Боули уже хотел купить «Челси», но Абрамович отклонил предложение в 2,24 млрд фунтов. Чуть раньше – в 2014-м – Боули пытался купить «Тоттенхэм».

«Когда я рос, у нас были Pac-Man, Donkey Kong, но я ничего не знал про «Ман Юнайтед», «Челси», я не слышал про «Тоттенхэм». Сегодняшние дети точно знают, что Премьер-лига – лучшая», – говорил Боули в 2019-м.

Боули учился в Лондонской школе экономики.

Кто еще входит в консорциум?

Боули представляет группу, в которую входят швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, партнер по «Доджерс» Марк Уолтер, бизнесмен Джонатан Голдштейн. Поддержать их готова инвестиционная фирма Clearlake Capital.

Виссу – 86 лет, он бывший президент Synthes Holding AG – производителя медицинского оборудования. Он первым публично заявил о возможной покупке «Челси».

Что касается Голдштейна, то он фанат «Тоттенхэма». В его офисе есть подписанная левая бутса Харри Кейна. Он был в связке с Боули, когда тот пытался купить «Тоттенхэм» и «Челси».

Компания Clearlake базируется в Калифорнии. Под ее управлением активы на сумму больше 60 миллиардов фунтов. Вероятно, именно у Clearlake будет крупнейшая доля в «Челси».

Поддержку консорциуму оказывают Дэниел Финкельштейн (член Палаты лордов, консерватор, колумнист The Times и болельщик «Челси») и PR-гуру Барбара Чароне.

Что дальше?

Боули и партнеров ожидает проверка владельцев и директоров Премьер-лиги. Это займет до двух недель. Свою проверку проведет и правительство Великобритании. После этого правительство выдаст лицензию на продажу клуба, с которого еще предстоит снять ограничения по продлению контрактов, покупке новых игроков и продаже билетов.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; en.wikipedia.org/Eric van den Brulle; en.wikipedia.org/Oceana – The Wyss Foundation and Oceana