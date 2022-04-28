«Кажется, я умею воскресать». Смерть Райолы – фэйк, но Мино в критическом состоянии

Слухи о болезни ходят с января.

В четверг футбольное инфополе содрогнула новость: умер 54-летний Мино Райола, один из самых известных агентов современности. Сообщил об этом авторитетный инсайдер Танкреди Палмери.

Но вскоре посыпались опровержения.

•‎ Сначала новость опроверг помощник Райолы. «Он очень болен, но не умер», – заверил бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, работающий с Райолой с 2015 года.

•‎ Информацию о смерти Мино также опровергла корреспондент The Associated Press Даниэлла Матар: «Агентство Райолы сообщило мне: «Это все фэйковые новости, он не умер».

•‎ Репортер Саймон Стоун написал: «Сообщения о смерти Райолы неверны. Он в критическом состоянии».

•‎ Гуру футбольных инсайдов Фабрицио Романо связался с лечащим врачом Райолы, который заявил: «Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание».

•‎ Затем в твиттере Райолы появился ироничный пост: «Информация о моем состоянии для тех, кто интересуется: возмущен, что меня хоронят во второй раз за четыре месяца. Кажется, я умею воскресать».

В январе ходили слухи о болезни Райолы, но окружение их опровергло

В начале 2022 года привычные новости с трансферными слухами о клиентах Райолы смешались с тревожными сообщениями о болезни агента.

•‎ Альберто Дзангрилло, главный врач миланской больницы «Сан-Раффаэль» и президент «Дженоа», подтвердил информацию, что Мино был госпитализирован и перенес операцию. Дзангрилло сообщил, что операция была запланирована некоторое время назад.

•‎ Bild писал, что Райола находился в «Сан-Раффаэле» несколько недель из-за болезни легких. Сообщалось, что он был в реанимации, но состояние улучшилось.

•‎ Позже информацию о болезни Райолы опровергли. Его окружение заявило, что Мино всего лишь проходил в «Сан-Раффаэле» плановое обследование – а затем вернулся домой в Монте-Карло.

Насколько Райола значим для рынка трансферов?

Список клиентов Мино очень длинный – вот лишь самые звездные футболисты. Сюда попали и Павел Недвед с Деннисом Бергкампом – Райола вел их дела в прошлом:

Это еще не все. С агентством Райолы сотрудничают Райан Гравенберх («Аякс»), Ирвинг Лозано («Наполи»), Алессио Романьоли («Милан»), Дензел Дамфрис («Интер»), Джастин Клюйверт («Ницца»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм») и Хави Симмонс («ПСЖ»).

Какие большие сделки ожидаются летом?

В центре событий будут три футболиста: Эрлинг Холанд, Поль Погба и Райан Гравенберх.

•‎ Разговоры о трансфере Холанда циркулируют в медиа весь сезон. Норвежца хотят «Реал», «Бавария» и «Барселона», но «Ман Сити» – фаворит в гонке.

•‎ Контракт Погба с «МЮ» истекает летом – и вряд ли будет продлен. На Поля претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и несколько неназванных клубов АПЛ.

•‎ «Бавария» – главный претендент на 19-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха. Также он интересен «Барсе», «МЮ», «Юве» и «Реалу», но мюнхенцы настроены серьезно.

Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein