«Гвардиоле место в дурке». 13 историй о Мино Райоле, которые вы могли не слышать

От редакции : мы поднимаем текст о Мино Райоле, опубликованный в 2016 году. В минуты, когда на весь футбольный мир разлетелись новости о Мино (первая – о смерти Райолы, вторая – опровержение), нелишне напомнить, насколько это колоритный и значимый персонаж.

Карьера Мино началась в ресторане

Мино родился в крошечном городке Ночера-Инферьоре в провинции Салерно на юге Италии – там, где на побережье Тирренского моря растут совершенно особые помидоры под названием Сан-Марцано, без которых просто не обойтись при приготовлении соуса для пиццы по-неаполитански. Родители Мино, может, и не были мастерами ресторанного дела (в Италии его папа работал механиком), но отлично знали, чем удивить жителей голландского Харлема, в котором осел клан Райолы на финише 60-х, – той самой пиццей и тем самым соусом из настоящих итальянских томатов.

В «Наполи», забегаловке, открытой его отцом, 16-летний Мино работал то уборщиком, то официантом, но частенько отвлекался на переговоры с местными поставщиками и бизнесменами – голландский язык давался ему легко, и владел он им куда лучше родителей. В конце концов, Райола стал кем-то вроде советника папы – или, как говорит сам Мино, «человеком, который решал проблемы» – и именно в ресторане (который со временем превратился в целую сеть закусочных) начал активно прокачивать навыки ведения переговоров и управления бизнесом.

Райола знает семь языков

Мино говорил, что у него ушло три года на изучение английского языка – все это время он просто смотрел фильмы Disney в оригинале. Затем Райола взялся за испанский, французский и немецкий, а потом прибавил к ним португальский, чтобы общаться с бразильскими и португальскими футболистами.

Райола попал в футбол очень рано

Параллельно с работой в «Наполи» Райола учился на адвоката, цеплял трофеи в турнирах по настольному теннису и пинал мяч в составе юношеской команды «Харлема». Там же – в «Харлеме» – стартовала и его менеджерская карьера. Вышло так: каждую пятницу президент клуба приходил в «Наполи», где устраивал большой семейный обед. Мино по пятницам тоже был там и, конечно, всегда был не прочь потрещать с президентом о футболе и бизнесе. «Я постоянно говорил ему, что он ничего не понимает в игре, – вспоминал Райола. – Ну и как-то раз – мне тогда было 19 лет – президент не выдержал и сказал: «Окей, раз ты такой умный, давай-ка ты покажешь мне, чего я не понимаю». Следующим утром Мино стал спортивным директором «Харлема», но продержался на этом посту всего пару месяцев – чтобы построить крутую команду, нужны были деньги, а чтобы достать деньги – свобода и дерзость, а не старые непоровотливые хрычи в совете директоров. Короче говоря, Райола выдал Райолу, послал всех к черту и ушел искать деньги самостоятельно.

Деньги нашли его сами – в агентской конторе под названием Sports Promotions, с которой на экваторе 90-х работали многие голландские игроки. Мино пришел в Sports Promotions в идеальное время – учитывая, что почти все местные футболисты тогда мечтали перебраться в Италию, именно Райола, отлично владеющий и голландским, и итальянским, принимал активное участие в переговорах и сделках. В 1992-м из «Аякса» в Италию катапультировался Брайан Рой – Мино был одним из тех, кто продюсировал его переход. Затем в «Дженоа» уехал Марсиано Винк – тоже из «Аякса», тоже под присмотром Райолы. Потом были трансферы Вима Йонка (из «Аякса» в «Интер»), Михела Крика (из «Аякса» в «Падову»), Денниса Бергкампа (из «Аякса» в «Интер») и других, но главные трюки Мино сохранил для сольной карьеры: на экваторе 90-х каким-то непостижимым образом ему удалось заключить гениальную сделку с профсоюзом игроков, по итогам которой Райола получил право представлять всех голландских футболистов. Теперь ему уже не нужна была поддержка со стороны Sports Promotions. Мино начал работать в одиночку.

Райола назвал компанию в честь персонажа Тома Круза

Зарегистрированная в Голландии агентская компания Мино называется Maguire Tax & Legal. Райола придумал это название во время просмотра фильма «Джерри Магуайр», в котором Том Круз исполнил роль спортивного агента, решившего открыть собственную контору после увольнения из большой фирмы за критику начальства.

Райола не хотел, чтобы Недвед переходил в «Лацио»

Первым большим успехом Райолы стал переезд Павела Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио» за 1,2 млн фунтов. Мино впервые увидел Недведа летом 1996-го – полузащитник тогда отлично выступил на чемпионате Европы и, по мнению Райолы, был готов к переходу в большой чемпионат. «Недвед с самого начала дал понять, что футбол для него важнее денег, – говорил Райола. – Многие клубы предлагали ему хорошие контракты, и я хотел, чтобы он подписал какой-нибудь из них. В «Лацио» все было иначе – тренер Земан считал, что молодые игроки не должны получать много денег в самом начале. В итоге, я разругался с Земаном так, что мы потом еще полгода не общались. А Недвед все время меня успокаивал: «Мино, ну не надо так, не переживай, не злись».

В конце концов, Павел все-таки подписал контракт с «Лацио», но уже в следующем сезоне позвонил Мино и заявил: «Я хочу уйти. Я иностранец и чужой, который тут никому не нужен». «В то время он иногда даже в запас не проходил, – рассказывал Райола. – Но я отвечал ему: «Павел, спокойно, ты сидишь на трибуне, потому что тренер Эрикссон ни черта не понимает, на что ты способен. Делай, что должен, и все будет в порядке». Уже через пару недель он стал ключевым игроком в команде Эрикссона, а когда Недведом заинтересовался «Атлетико», Эрикссон тут же сказал владельцу «Лацио», что если тот хочет выиграть Скудетто, он может продать хоть всю команду, но только не Недведа. В результате, Павел стал самым высокооплачиваемым футболистом Италии и привел «Лацио» к победе в Серии А».

Райола никогда не любил Лучано Моджи

Мино говорит, что мог бы написать книгу о том, как Недвед стал игроком «Юве». Во-первых, по его словам, он всегда недолюбливал Моджи и мечтал высосать из старика все деньги: «Я думал так: однажды наступит тот день, когда «Ювентус» захочет купить моего футболиста. Тогда-то я и заставлю Моджи заплатить за все». Во-вторых, Недвед до последнего сомневался в необходимости перехода – в «Лацио» ему обещали новый контракт (хуже, чем в «Юве», но с важным уточнением: когда с деньгами у клуба станет лучше, Павел непременно получит прибавку), и кроме того, он так привык к Риму, что совершенно не хотел никуда уезжать. Тогда Мино зашел с другой стороны и принялся промывать мозг жене Недведа – вдвоем склонить полузащитника к переходу было уже проще. В результате, все решил один эпизод, приключившийся в апреле 2001 года. Павел, его жена и Райола встретились с сыном владельца «Лацио» Серджио Краньотти, чтобы подписать новый четырехлетний контракт с клубом – по такому случаю, жена Недведа даже купила ему специальную золотую ручку. Обмен шуточками, улыбки в объективы фотографов и прочая чепуха – все шло как по маслу ровно до тех пор, пока сынок Серджио не решил все испортить.

В отличие от отца, младший Краньотти не считал Недведа незаменимым игроком и полагал, что его стоит продать, чтобы выручить крупную сумму. «Мы все улыбались, – вспоминает Райола. – И только сын Краньотти сидел хмурым. Когда дело дошло до подписания контракта, он просто швырнул на стол ручку и бросил: «Подписывай». Павел достал собственную золотую ручку, подписал контракт и ушел, ни сказав ни слова. Но как только мы оказались наедине... «Чертов неблагодарный ублюдок, – сказал он. – Мино, делай что хочешь, но вытащи меня из «Лацио». Я сразу сказал ему, чтоб будет нелегко, но я сделаю все, что смогу. Я знал, что у «Юве» уже была договоренность с «Лацио», поэтому мне нужно было просто расправиться с «Юве», и «Лацио» ничего не смог бы поделать. Мы прыгнули в личный самолет и полетели в Турин».

Переговоры с «Ювентусом» должны были держаться в секрете, но, по словам Мино, люди из «Юве» специально слили информацию репортерам, чтобы лишить Недведа возможности вернуться в Рим. «В «Юве» хотели, чтобы все работало так: «Вы делаете, что мы вам говорим, и подписывайте то, что мы вам даем». Но я хотел, чтобы Павел зарабатывал больше, чем Зидан в «Реале». «Ювентус» предложил ему контракт с пустой строкой в графе «зарплата». Мы сидели за столом переговоров. Павел взглянул на этот контракт и подписал его со словами: «Мино, теперь я еду домой, а завтра утром ты скажешь, в каком клубе я играю – в «Ювентусе» или в «Лацио». Ты мой агент». После этого он ушел. Тут-то все и началось. Как же мы орали друг на друга! Они говорят мне: мы дадим вам сумму X. Я отвечаю: «Я передумал. Я не хочу сумму X. Я хочу сумму Y». «Да ты псих», – говорили мне. Мы ругались и ругались и ругались, а потом мне вдруг звонит мама и говорит, что у папы сердечный приступ – его увезли в госпиталь, он в критическом состоянии. Я понял, что у меня больше нет сил орать и сказал директорам «Юве»: «Так, слушайте. Сейчас я еду к себе в отель, а завтра лечу к отцу в больницу. Сделайте все, как я сказал». И ушел. В конце концов, «Юве» согласился на наши условия».

Златан сам вышел на Райолу

В отличие от многих агентов, работавших в Голландии в начале века, Мино не пытался подписать Златана. В «Аяксе» у него и так было полно клиентов – в том числе, Максвелл, молодой бразильский фуллбэк и один из лучших друзей Ибрагимовича в той команде. Именно по просьбе Ибры бразилец и свел двух взрывоопасных парней в одном месте – в отеле «Окура», что рядом с гостиницей «Амстел Канал». Местечко – просто шик. Роскошь повсюду. «Ну, вот оно. Надо держаться крутым», – решил Златан и отправился в суши-бар, где для них с Мино был забронирован столик. «Возможно, он будет в крутом полосатом костюме, – думал он. – И с золотыми часами покруче моих». Но вместо этого на соседний стул плюхнулся коротышка в футболке Nike и джинсах, да еще и с пузом.

«На нашу первую встречу он приехал на «Порше», на нем была куртка от Гуччи, а на его запястье – Rolex из золота, – говорил Мино. – Я посмотрел на него и сказал: «Думаешь, ты крутой футболист, да?» «Да, – говорит. – Я – Златан. Сын божий». «Знаешь что, Златан. Поверь мне: для меня – ты никто. Ты забиваешь так мало голов, что с твоим стилем игры тебе было бы проще найти работу в цирке». А он мне: «Если бы я забивал много, продать меня смогла бы даже моя мама». У него всегда на все были ответы».

«Когда мы сделали заказ, что вы думаете? Думаете, что мы взяли немного суши с авокадо и креветок? Мы заказали еды, которой хватило бы и на пятерых, – рассказывал Златан в своей биографии. – И Мино просто стал запихивать в себя все это. Но потом мы начали разговор, и он сразу же начал с дела. Никакой элегантной хрени, никакой пыли в глаза, я это сразу понял. И сказал себе: это хорошо, я хочу работать с этим парнем».

«Я сказал ему: Златан, если хочешь, чтобы я стал твоим агентом, продай свой «Порше» и купи себе «Фиат», – говорил Мино. – Потом положи в сейф свои Rolex и купи нормальные часы. А главное – начни тренироваться так, как я тебе говорю».

Златан выбрался из отеля и решил взять время на размышление – но уже через пару секунд понял, что хочет подписать контракт с этим «замечательным идиотом» прямо сейчас. «Ну ладно. Но если хочешь работать со мной, то делай, как я тебе скажу», – заявил Мино. «Да, – сказал Ибрагимович. – Хорошо».

После ухода Ибрагимовича в «Ювентус» «Аякс» перестал вести дела с Райолой

В последний день летнего трансферного окна 2004 года Златан перебрался из «Аякса» в «Ювентус» за 16 млн евро. Через несколько лет другие клиенты Мино, игравшие в Амстердаме, Максвелл и Зденек Грыгера, также покинут клуб, вот только «Аякс» не получит за них ни копейки – Мино заранее посоветовал игрокам не подписывать новые соглашения и уйти из команды в качестве свободных агентов. Этого уже было достаточно для того, чтобы голландские боссы затаили на Райолу обиду, но главное было еще впереди: в 2006 году в результате коррупционного скандала в Серии А в медиа просочился телефонный разговор Мино с Лучано Моджи по поводу трансфера тогда еще игравшего в «Аяксе» Златана. «Продолжайте создавать проблемы, – говорил Моджи. – Бойкотируйте тренировки». «Хорошо, – отвечал Мино. – Завтра я буду держать игрока дома весь день. Он не пойдет на тренировку. После этого я назначу директорам «Аякса» встречу – на 12 часов дня. Но появлюсь на ней только в два...»

Что ж... кажется, нет ничего удивительного в том, что в Амстердаме еще долго не хотели иметь никаких дел с человеком в футболке Nike и джинсах.

Райола не понравился Алексу Фергюсону с первой же секунды

Продажа Поля Погба стала самой дорогостоящей ошибкой в истории «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон полагает, что во всем был виноват Мино Райола. «Есть один-два футбольных агента, которые мне просто не нравятся, – писал менеджер «Ман Юнайтед» своей книге. – Агент Погба Мино Райола — один из них. Как только я познакомился с ним, почувствовал, что ему не стоит доверять. Райола стал агентом Златана Ибрагимовича, когда тот еще играл за «Аякс», а потом внезапно стал представлять интересы Погба, которому тогда было всего 18 лет. У нас с Полем было трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на год, и мы очень хотели воспользоваться этой опцией. Но потом вдруг появился Райола, и наша первая встреча с ним была настоящим провалом. Мы с ним не смогли найти общий язык. С этого момента все было кончено, потому что Райола сумел втереться в доверие к Погба и его семье, что в итоге привело к переходу Поля в «Ювентус».

Мино ответил на претензии Фергюсона в своем стиле: «Может, Фергюсон просто любит, чтобы ему подчинялись? Я не понимаю, о чем он говорит. Фергюсон великий тренер, однако иногда даже великие бывают не правы».

Райоле плевать, как вы произносите его фамилию

Один из самых забавных моментов в автобиографии Андреа Пирло посвящен как раз Мино Райоле. Сперва итальянец отвешивает Мино парочку увесистых комплиментов – называя того «легендой» и «агентом мирового класса». А затем пишет следующее: «Райола продал бы собственное имя, если это потребуется, чтобы закрыть сделку. Как-то раз один журналист спросил у него, как произносится его фамилия. На что Райола ответил: «Называй меня как угодно до тех пор, пока ты мне платишь».

Мино считает, что между ним и Мендешем нет ничего общего

«Мендеш, – говорил Мино. – это инвестор, который беспокоится лишь о деньгах. Я же фокусируюсь только на судьбе моих футболистов. Жорже – эгоист. Я – альтруист. Я думаю только об игроках. Мендеш думаешь только о себе. Бывают ситуации, когда какой-нибудь клуб предлагает за игрока 50 млн, но готов платить самому футболисту только 100 000 евро. А другой клуб может предложить 10 млн, но увеличить его зарплату в пять раз. Я всегда выберу второй вариант – тот, что в интересах игрока. И пусть я получу от этого трансфера не 25 млн (половину от 50 млн), а 5 (половину от 10 млн) – меня это не волнует. Вот в чем разница между мной и Мендешем. Мы с ним на разных полюсах. Я на Северном, он – на Южном».

Райола не любил Гвардиолу

Пеп Гвардиола – еще один человек, с которым Райола вряд ли отправится на ужин в «Окуру». «Гвардиола – отличный тренер, но полный мудак, – заявил Мино на финише 2010 года. – Именно он купил Ибру в «Барсу», а потом относился к нему как к дерьму. Если ты платишь за игрока 65 млн евро, а потом убираешь его из состава, то тебе место в дурке. Гвардиоле место именно там. Пусть сидит в дурке и перебрасывается там в картишки с Кройффом».

Чуть позже Мино объяснил свое безумное интервью: «Я не устраивал трансфер Златана в «Барселону», чтобы поднять на нем денег. Это бред. Просто Златану нужна была защита, и кто мог защитить его, если не я? Он был королем в «Интере», а в «Барселоне» его просто уничтожали. Пеп до сих пор не может признать, что совершил ошибку. Это оскорбит его ум». Некоторые агенты боятся оскорблять такие клубы как «Барселоны», добавил Райола. Но только не он. «Если клуб не уважает моего футболиста, значит, я не уважаю этот клуб. Вот так-то».

Мино путешествует 300 дней в году

Мино выложил 7 млн фунтов за виллу в Майами – ту самую, в которой когда-то жил Аль Капоне. Кроме того, у него есть дом в Монте-Карло, прямо под боком у какого-то гигантского казино. Впрочем, по словам Райолы, он проводил не так много времени с женой и детьми – их у Райолы двое. «Я нахожусь дома максимум 56 дней в году. Есть агенты, которые сидят перед телеком и ведут переговоры по телефону. Я не такой. Мне нужно общаться с людьми на месте. Я хочу знать, что думают тренеры, президенты и жены игроков. Хороший трансфер – это как брак. Вы сходитесь с людьми, потому что нравитесь друг другу. Я занимаюсь тем, что свожу влюбленых, и мне нужно знать о них все. Я не работаю на рынке. Я и есть рынок».

Фото: REUTERS/Albert Gea; Gettyimages.ru/Mark Sandten/Bongarts, Alexander Hassenstein, Allsport UK; EPA/Vostock-photo/TONI GARRIGA; instagram.com/paulpogba; REUTERS/Gustau Nacarino; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de