«Лежали на газоне и тянули время». Это игроки «Атлетико» говорят о «Сити» 🤯

«Ман Сити» с трудом осилил «Атлетико» в самом скандальном матче четвертьфинала ЛЧ – 1:0 по сумме двух матчей.

На поле было очень жарко: буйный Савич, удаление Фелипе, «Атлетико», умеющий атаковать, и затяжки времени от «Сити». Казалось, что мадридцы и англичане все силы оставили на поле.

Кажется, энергия все-таки осталась, потому что после матча все пылко оценивали игру в медиа.

«Атлетико» бесится – не нравится, что игроки «Сити» тянули время

Эмоции хладнокровного Яна Облака: «Мы старались и выдали отличный матч. «Атлетико» заслуживает большего. Сделали все возможное.

Что я бы поменял? Отправил бы «Атлетико» в полуфинал, а «Сити» – выбил . В первой игре они были лучше нас, а во второй уже мы играли сильнее. Если сложить встречи вместе, то мы создали больше шансов для победы».

Коке прошелся по игрокам «Сити»: «Горжусь партнерами по команде за те старания, которые они приложили. Команду просто не в чем упрекнуть. Горжусь всеми. У нас были шансы.

Игроки «Сити» лежали на газоне и тянули время – это доводит до безумия . За такое критикуют нас, а теперь давайте посмотрим, что скажут люди сегодня. Сейчас все было видно».

Диего Симеоне тоже доволен командой, но недоволен собой: «Я облажался, потому что мы не прошли дальше. Всегда хочется побеждать – это самое главное в футболе. Неважно, как победа добыта – ее все равно будут праздновать .

Нам был сложно – остановили соперника, который не забивал меньше двух мячей за игру. В первом матче у нас почти не было моментов, сегодня создали три-пять шансов. Мы можем гордиться собой. А еще гордиться за людей, которые видели сражавшуюся команду».

Симеоне много спрашивали об отношениях с Пепом – во время матча показалось, что тренер «Атлетико» саркастически аплодировал то ли судье, то ли скамейке соперника.

«Когда слишком много болтаешь, то оказываешься раздетым. Я не аплодировал скамейке соперников, я аплодировал нашим болельщикам, которые поддерживали нас.

У меня тут нет оснований говорить говорить что-то о Гвардиоле. Очень умные люди с большим словарным запасом могут хвалебными словами презирать вас. Но те, у кого меньше словарный запас, на самом деле не так глупы и все понимают».

Конечно, прошелся по судейству – сказал, что нужно было пересмотреть момент с нарушением на Корреа. По мнению Симеоне, судья должен был поставить пенальти.

«Сити» празднует, но Пеп недоволен игрой во втором тайме

Гвардиола уважительно обратился к сопернику: «Это чемпионы Испании, они играли энергично и превзошли нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. Сложный соперник

Но мы совершенно заслуженно в полуфинале. Но если против «Реала» будем играть так, как во втором тайме против «Атлетико», то у нас не будет шансов.

Только давайте не забывать, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения. Cегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Всегда забивать по 4-5 голов невозможно».

Пеп после игры не пожал руку Симеоне, но на пресс-конференции попытался погасить напряжение.

«Я никогда не критиковал игру «Атлетико». Мне нечего сказать о поведении «Атлетико». Я очень уважаю их. Это достойная команда. Чоло может играть как хочет. То, что он делает, он умеет делать как никто другой в мире».

Родри играл против бывшей команды и признал, что было непросто.

«С первых минут мы встретились с очень жестким соперником. Это был наш не лучший матч, во втором тайме чувствовали усталость. «Атлетико» более цельно действовал на вторых мячах, нам досталось в концовке.

Что касается напряжения: что происходит на поле, там и остается, игра пульсировала, шаткий счет, все на кону. Они мои бывшие партнеры, и поэтому я пытался уйти [от стычек]».

Эмерик Лапорт затронул тему с потасовкой и ответил на обвинения «Атлетико»:

«Мы знали, что это будет трудная игра. Так оно и было. Счастливы из-за результата.

В конце были абсурдные драки. Много шума из ничего [в моменте перед удалением Фелипе], это навредило им больше, чем нам. Мы действовали в стиле, похожем на стиль «Атлетико». Другие команды на их стиль не жаловались – а они жалуются» .

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez; REUTERS/Susana Vera