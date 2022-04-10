«Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас». У «ПСЖ» сверкнуло все трио – против «Клермона»

Разнесли «Клермон» – 6:1!

После провального марта (3 поражения и 1 победа – над проблемным «Бордо») «ПСЖ» выдал пару ярких матчей в апреле: мощно начали месяц с «Лорьяном» (5:1), а продолжили теннисными 6:1 против «Клермона». Причем в обоих случаях блистал каждый из топ-нападения – Месси, Мбаппе и Неймар все же сыгрались к весне.

Детальнее разберем матч с «Клермоном». Здесь вообще отличались только звезды: Месси отдал три ассиста (набрал их уже 13 в чемпионате), а Мбаппе и Неймар отправили по хет-трику. Причем аж четыре мяча влетели с 71-й минуты по 82-ю – мощнейший отрезок! «Клермон» забил лишь в концовке первого тайма: помог точный удар Жоделя Доссу.

Мбаппе и Неймар жалеют, что химия пришла только к концу сезона

После игры Мбаппе слегка грустил, что сыгранность в нападении пришла только сейчас: «Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас, но на то было много причин, было много обстоятельств, приведших к такой задержке».

У Неймара похожий посыл. «Я очень доволен и счастлив, что сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее.

К сожалению, все выходят на пик формы к концу сезона. Жаль, но я очень рад той игре, что мы демонстрируем. Гораздо легче играть с очень умными игроками. Лео и Килиан – это выдающиеся игроки, это два гения», – сказал бразилец после игры.

Успех парижского нападения – в цифрах

• Килиан Мбаппе и Неймар – первая пара товарищей по команде, оформившая по хет-трику в одном матче в топ-5 лигах с октября 2019-го. Тогда «Лестер» разорвал «Саутгемптон» (9:0), по три гола забили Айосе Перес и Джейми Варди.

• У Месси теперь 3 гола и 13 голевых передач за 20 матчей в Лиге 1. Сейчас он делит лидерство с Мбаппе в списке лучших ассистентов турнира.

• Лео стал первым игроком как минимум с сезона-2006/07 (тогда компания Opta начала собирать данные по французскому чемпионату), которому удалось сделать три ассиста в двух разных матчах Лиги 1 за один сезон. Ранее Месси сделал три голевых паса в игре с «Сент-Этьеном» (3:1).

• Мбаппе забил 125 голов в чемпионате до 24-летия. Только Раулю удавалось это за последние 50 лет в топ-5 лигах.

Не обошлось без судейского мини-скандала

Эпизод произошел уже на 6-й минуте: Неймар получил мяч у линии штрафной и пробил точно в угол. Но во время этого в штрафной лежал защитник «Клермона» Алиду Сейду. За 10-15 секунд до гола Неймара ганец получил по ногам от Мбаппе – не так жестко, чтобы лежать, но фол, вероятно, был. В итоге арбитр Эрик Ваттеллье обратился ВАР – правда, ничего криминального не заметил и засчитал гол.

«Париж» мог выиграть и без спорного решения судьи – правда, сыгранность и победы пришли уже после вылетов из Лиги чемпионов (в 1/8 от «Реала») и Кубка Франции (в 1/8 от «Ниццы»).

В Лиге 1 у «ПСЖ» громадный отрыв (15 очков от «Марселя» и «Ренна»). Здесь давно все понятно.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно

Фото: REUTERS/Stephane Mahe